Lezl jsem po zemi, ale fanoušci mě zvedli na nohy, líčil znovu spurtující Krčmář

Alžběta Marešová
Tomáš Macek
,
  18:29
Skoro přesně 24 hodin po svém bronzovém finiši už zase Michal Krčmář rozparádil tribuny v Novém Městě. Před domácími fanoušky si dojel pro nejlepší individuální výsledek této zimy ve Světovém poháru – ale v jakém stylu! Přespurtoval lídra seriálu Tommasa Giacomela, za sebou nechal i Emiliena Jacquelina. Do olympijské Anterselvy tak může odjíždět s čerstvým desátým místem a posílenou sebedůvěrou.
Michal Krčmář finišuje v závodě s hromadným startem v Novém Městě na Moravě na...

Michal Krčmář finišuje v závodě s hromadným startem v Novém Městě na Moravě na desátém místě těsně za Isakem Leknesem Freyem.

Vítězslav Hornig na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Vítězslav Hornig v cíli závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Máte za sebou druhý velkolepý finiš před bouřícími tribunami ve dvou dnech. To se asi neomrzí.
Je to hezký zážitek, ale stojí hodně sil. Tentokrát mě navíc mrzí, že jsem se nechal trochu zavřít a nemohl jsem to ve finiši rozjet úplně naplno. Takže z toho mám trochu červíčka nespokojenosti. Ale bylo to krásný.

Tentokrát jste měl kolem sebe v posledním kole superrychlé běžce Giacomela s Jacquelinem, to jste byl asi trochu nervóznější z výsledku než v sobotu s Američanem?
Já už hlavně v posledním kole bojoval jen díky divákům. Možná to zní blbě, ale kdybychom jeli kdekoliv jinde, tak bych možná do cíle už ani nedojel. Měl jsem toho plné zuby, lezl jsem po zemi, ale diváci mě zase postavili na nohy a dotlačili do cíle.

Krčmář uzavřel nejlepší desítku, v Novém Městě vládl hromadnému závodu Perrot

Nakonec jste Francouze i Itala zlomil, tak to je hezký zářez, ne?
Je to hezké, ale některá jména tu chyběla. Ne, že bych to chtěl shazovat, desátého místa si moc cením. Vážím si své výkonnosti tady, ale na olympiádě pojedeme zase od nuly, budou to nové závody. Bude to pro nás náročné, ale co můžu slíbit, že se budeme rvát o co nejlepší výsledky. Jaké budou – to určí i soupeři, ale my tam necháme všechno.

Stejně jako vy v sobotní štafetě. Jaké pak bylo nastavit se ještě na hromadný závod?
Moc těžký. Přišel jsem na stadion a připadal jsem si úplně vycucaný. Možná ani ne tak fyzicky jako psychicky, emočně. Protože jsem to včera fakt prožil naplno. Říkal jsem si, že dneska chci předvést aspoň nějaký důstojný výkon. Tak snad se to povedlo.

Michal Krčmář (vpravo) slaví desáté místo ze závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě s vítězem Ericem Perrotem.

Možná by byl ještě lepší, kdyby nebylo té jediné chyby na závěrečné položce. Mrzí hodně?
Každá rána mimo mrzí. A jestli přišla na druhé nebo na čtvrté položce, je ve finále jedno. To trestné kolo musíte stejně objet. Spíš mě mrzí, že mi nevyšla první ležka na jeden nádech, musel jsem odkládat pátou ránu. Kvůli tomu mi ujel předek pole a já jel sám. Furt jsem něco dotahoval a tentokrát už jsem neměl na to něco docvaknout.

Únava se hromadí, stihnete ji před olympiádou setřást?
Určitě, není to taková únava, které bych se během těch tří dní doma neměl zbavit. Je adekvátní programu, protože jsem absolvoval všechny závody v sezoně. Teď si odpočinu, užiju si s dětmi nějaký čas doma, a pak odjíždím do Anterselvy. Je to sice náročný program, ale věděl jsem o něm před sezonou a jsem na něj mentálně připravený.

V klidu, jsi lepší! Jak byl Krčmář zvíře a Voborníková prosila: Vraťte mi číslo

Olympijský program začíná smíšenou štafetou, to je vzhledem k momentální formě týmu dobrá zpráva, že?
Já jsem určitě rád. Mám radši, když vrcholné akce začínají týmovým závodem. Je možná náročnější na psychiku, kvůli nějaké zodpovědnosti, ale vplouváte do šampionátu s týmem a neleží to jen na vás.

Na vás obzvlášť je vidět, kolik pro vás týmové závody znamenají.
Na týmových sportech jsem vyrostl, celou kariéru mě vlastně maličko mrzí, že jsem u nich nezůstal. Chybí mi prostředí kabiny, vtípky v kabině. I u nás v individuálním sportu sice máme fajn partu s klukama, ale je to něco jiného. Furt jsme individualisti a je to rozdělené. Ale v den, kdy je štafeta, cítíte sounáležitost celého týmu. A to je to, co mě do toho vtahuje a co mě baví.

