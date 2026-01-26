Zatím to byla pro pětatřicetiletou Italku jen taková generálka loučení.
Ještě ji čekají olympijské hry doslova v domácím prostředí jihotyrolské Anterselvy. Až tam skončí definitivně.
Už žádné trmácení na další tři podniky Světového poháru, které ještě biatlonisty po olympiádě čekají. Proč taky?
Za sedmnáct let posbírala 434 startů v seriálu, získala čtrnáct vítězství, dvakrát ovládla hodnocení vytrvalostního závodu, jednou stíhačky a jednou hromadného závodu. Už se nepotřebuje hnát za dalšími úspěchy. Na jednu kariéru jich posbírala přehršel.
A navíc, jen těžko by si pro rozlučku se Světovým pohárem mohla vybrat lepší místo než Nové Město.
„V roce 2011 jsem jí tu na juniorském mistrovství světa předával tři medaile, a teď jsem jí předával tu poslední,“ zaplavil sentiment prezidenta Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzu.
„Mám odsud spoustu krásných vzpomínek. A vy tady fandíte každému, i proto biatlon miluju,“ děkovala fanouškům Wiererová.
Organizátoři jí navíc po nedělním závodě připravili velkolepou rozlučku. Už loni se na počest loučících se bratrů Böových změnilo logo areálu z NMNM na BÖBÖ, tentokrát svítilo na velkoplošné obrazovce DORO.
Rozloučení s Wiererovou v Novém Městě:
Zároveň se promítaly záběry z jejích závodů na Vysočině i z celé kariéry. A hlavně fanoušci na tribunách bouřili a dávali Italce velké, láskyplné sbohem.
„Byla jsem dojatá, ale podařilo se mi to skrýt. Vůbec jsem něco takového nečekala. Už sem jezdím tolik let a mám s fanoušky krásný vztah. Díky nim nám dělá biatlon takovou radost. Bez nich by to nebylo možné,“ rozpovídala se poté, co mávala tribunám a italský tým ji nesl na ramenou.
Mezi fanoušky se vyjímal transparent s jejím jménem vyvedeným v italské trikoloře, u hrazení zase čekaly fanynky na podpis s cedulí „Doro, budeš nám chybět!“
A chybět bude i biatlonu. Vždyť ještě v sobotu slavila se smíšenou štafetou zlato a v neděli do poslední střelby bojovala o rozšířené pódium. Na začátku sezony triumfovala ve vytrvalostním závodě a na olympiádě bude mezi medailovými favoritkami.
„Doro byla svou výkonností dominantní. Ona a Béčka jsou persony, které, když o ně biatlon přijde, je těžké je nahradit,“ říkal Michal Krčmář. „Ona je taková královna našeho sportu.“
„Doro je temperamentní princezna,“ přidal svůj postřeh fotograf českého týmu Petr Slavík.
Wiererová zkrátka patří mezi biatlonovou aristokracii.
Mnozí jí vnímali jako nástupnici Gabriely Soukalové. Tím, jak umí být v závodech nekompromisní. Jak si dává záležet na vzhledu, jak je otevřená fanouškům. A také jak propojila svět biatlonu s dalšími mediálními aktivitami.
Na olympiádě v Paříži byla Wiererová součástí týmu italského Eurosportu:
„Já i Gábi se o sebe hodně staráme, to se nemění. Je pro nás důležité udělat si make-up, obléci si nějaké krásné věci a cítit se jako ženy. Ne jako ženy sportovkyně, ale „jen“ ženy. Teď už si make-up dělá mnohem víc biatlonistek než dřív. Ale já a Gábi jsme byly první. Průkopnice. Změnily jsme tím biatlon,“ říkala před časem s nadsázkou.
„Jsou si s Gabčou dost podobné, i když Gabča byla ještě trochu víc bláznivá. Ale Doro je hlavně obrovská osobnost. Sport, speciálně holčičí, potřebuje takové typy, jako je Dorothea nebo byla Gabča,“ přemítal Hamza.
Sílu její osobnosti si uvědomuje i organizační výbor blížících se her, a tak z ní udělal jednu z hlavních tváří olympiády.
„Vyšel s ní rozhovor v podstatě v každých italských novinách, skoro každý den vidíte Doro v nějakém médiu, je to celkem šílené. Co se týče výkonu na olympiádě, podle mě nebude u Doro problémem tlak, ale to že pořád s ní chce někdo mluvit. Je pro ni těžké všechno skloubit,“ popisoval italský novinář Giorgio Capodaglia.
Už za dva týdny se začne s biatlonem loučit naostro. Při olympiádě bude odškrtávat jeden za druhým poslední závody své kariéry.
Která možná ani nemusela být tak dlouhá? „Jednou mi řekla: Lituju, že jsem neskončila po mistrovství světa v Anterselvě,“ prozradil Capodaglia. „Ale teď mám pocit, že je šťastná a závodění ji baví.“
Naštěstí. Protože tak pohádkový konec závodního života je dopřán jen hrstce sportovců. Rozloučit se tam, kde začínali, kousek od domova, na té největší akci, kterou sport nabízí.
V tak perfektních kulisách už pak ani nebude záležet na tom, jaké výsledky zajede.
„Doro ví, že ať už na olympiádě získá medaili nebo ne, nezmění to na její kariéře vůbec nic,“ potvrdil Capodaglia.
Jedné ze soupeřek bude ale Wiererová obzvlášť scházet. Tereza Voborníková od začátku svého pobytu mezi elitou neskrývá, že právě Italka je pro ni velkým vzorem.
„Obdivovala jsem ji jako biatlonistku i jako osobnost. Bylo super sledovat, jak rychle dokáže střílet. A že i stejně vysoká biatlonistka může být takhle dobrá,“ líčila česká závodnice.
A zavzpomínala, jak ji při mistrovství světa v Oberhofu 2023 nosila Wiererová štěstí. Pokaždé, když ji při rozcvičování potkala, zajela pak skvělý závod.
„Tak doufám, že budu Doro na olympiádě potkávat každý den,“ usmála se.