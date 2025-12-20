Nejlepší výchozí pozici si v pátečním sprintu vybojoval Hornig, který se blýskl nejrychlejší palbou. Pouze kvůli pomalejšímu běhu obsadil konečné deváté místo, na vedoucího Vetleho Sjaastada Christiansena z Norska ztrácí 23 sekund.
ONLINE: Stíhací závod mužů v Le Grand Bornand
„Myslím, že ve stíhačce a hromadném závodě bych se mohl ještě rozjet. Stejně jako v Hochfilzenu, kde jsem se ve sprintu necítil vůbec dobře, ale pak ve stíhačce a štafetě to bylo výrazně lepší. Tak snad to bude mít i tady podobnou tendenci,“ doufal Hornig.
S číslem 25 a mankem 1:12 vyráží na trať Krčmář. Jemu se naopak běžecky dařilo, na střelnici ovšem dvakrát zaváhal. Třetí z českých reprezentantů Mareček startuje jako 32. biatlonista jen pět sekund za zkušeným krajanem.
Karlík veze na hrudi 48, v pátek minul čtyřikrát a ztráta na prvního se mu vyšplhala na minutu a 32 vteřin.
Vedoucího Christiansena bude od začátku nahánět krajan Johannes Dale-Skjevdal, který i s dvěma chybami ztratil ve sprintu jen 3,5 sekundy. Nory chce z čela sesadit Émilien Jacquelin z Francie.
