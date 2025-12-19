Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Hornig gratuluje Zabystřanovi: Neskutečná bomba! A ta rychlopalba? Díky nové pažbě

Alžběta Marešová
  21:35
Když dojel do cíle, chvíli se mohl vyhřívat na průběžném prvním místě. Nakonec jen osm biatlonistů zvládlo sprint ve francouzském Le Grand Bornand lépe než Vítězslav Hornig. Zapsal tím nejlepší český mužský výsledek v dosavadní sezoně Světového poháru a kromě výhodné pozice do sobotní stíhačky si tím zajistil také start v nedělním hromadném závodě pro elitní třicítku.
Vítězslav Hornig v cíli sprintu v Le Grand Bornand

Vítězslav Hornig v cíli sprintu v Le Grand Bornand | foto: Jaroslav Svoboda / Český biatlon

Trenér mužů Ondřej Moravec při nástřelu před sprintem v Le Grand Bornand.
Vítězslav Hornig na trati sprintu v Le Grand Bornand.
Vítězslav Hornig na trati sprintu v Le Grand Bornand.
Vítězslav Hornig v cíli sprintu v Le Grand Bornand.
11 fotografií

Když se Hornig po povedeném závodě převlékal v buňce a čekal, na co mu jeho bezchybná a superrychlá střelba v kombinaci s ne zas tak slavným během bude stačit, donesla se mu zpráva o dění na svazích ve Val Gardeně.

Janu Zabystřanovi se v brzkém odpoledni podařilo vytřít zrak těm nejlepším závodníkům světa a ovládnout super-G. V klání Světového poháru alpských lyžařů triumfoval jako vůbec první Čech v historii.

„Je to neskutečná bomba a úspěch. Strašně moc Honzovi gratuluju, protože dokázal hodně velkou věc,“ posílal Hornig poklony do Itálie.

Sám na Zabystřana navázal povedeným závodem, ze kterého nakonec vytěžil deváté místo – obsadil ho jako první závodník mimo biatlonové velmoci Norska, Francie a Švédska.

Vynahradil jste si devátým místem loňský sprint v Le Grand Bornand, což byl nakonec váš nejhorší závod celé sezony?
Určitě je to zadostiučinění. Loni to bylo přesně opačně, že jsem se pokaženým sprintem vlastně připravil o masák. Teď jsem si ho snad zajistil, takže i proto jsem hodně spokojený.

Nejrychlejší střelba a deváté místo. Hornig se ve sprintu dostal mezi elitu

Jaký podíl na výsledku ve sprintu měla vaše dcerka Rozárka, se kterou jste se viděl minulý týden v Hochfilzenu?
Velký! Vlastně jsem se s rodinou neviděl pořádně od přelomu října a listopadu, kvůli nemocem v týmu jsme mohli společně vlastně jen na procházky. Že za mnou mohli přijet do Rakouska, mě strašně moc dobilo.

Sezonu jste začal 19. místem, po čtyřech závodech jste devátý. Jaký je pro vás psychologický rozdíl mezi těmi deseti příčkami?
Hlavně jsem se musel za tu dobu srovnat ve střelbě. Věděl jsem, že ji tam mám. Ale až teď si vše sedlo a mohl jsem ji ukázat i v závodě.

Lépe řečeno ukázat vůbec nejrychlejší střelbu ze všech 105 závodníků. A také o víc než dvě sekundy před druhým nejrychlejším. Jak se taková rychlopalba podaří?
Zkoušel jsem si ji tu na trénincích a věřil, že to dokážu. Na střelnici tady vlastně člověk přijede už trochu odpočatý a může se připravit předem. Je to takový opak Hochfilzenu, kde je naopak příjezd do kopečka. Na nástřelu před závodem jsem si to ještě jednou vyzkoušel a utvrdil se v tom, že chci zkusit odstřílet takhle rychle.

Ležku jste pak zvládl za 18,4 sekundy – tak rychle nezastřílela většina závodníků ani vestoje. Kde se vlastně dá ušetřit tolik času?
Myslím, že to může být pažbou, kterou jsem před sezonou měnil. Klidně může takový rozdíl udělat jen výměna zásobníků. S novou pažbou teď vkládám vleže zásobník do komory víceméně automaticky, když dávám zbraň ze zad, a hned pokračuju do polohy. Není tam chvíle manipulace se zásobníkem navíc. A to samé vestoje.

Vítězslav Hornig na trati sprintu v Le Grand Bornand.

Naopak sekundy vám tentokrát přebývaly na trati. Je to ještě důsledek nemoci, kterou jste prodělal v Östersundu?
Spíš to bylo něco momentálního. Myslím, že ve stíhačce a hromadném závodě bych se mohl ještě rozjet. Stejně jako v Hochfilzenu, kde jsem se ve sprintu necítil vůbec dobře, ale pak ve stíhačce a štafetě to bylo výrazně lepší. Tak snad to bude mít i tady podobnou tendenci. Vlastně jsme naposledy závodili v neděli, takže je možné, že během týdne tělo přepnulo do trošku volnějšího režimu a chvíli mu trvá, než zase zapne závodní mód.

Navíc tentokrát všichni favorité startovali až za vámi, takže se ani nešlo na trati chytnout nějakého rychlého času.
S tím musí člověk počítat, že červená skupina jede až za ním. Ale o dvě minuty jel dneska přede mnou Bimbo (Krčmář), takže jsem věděl, že mám kvalitní srovnání. A ve sprintu stejně nejvíc záleží na tom, jak si tempo rozvrhnu a jak pak podle něj jedu. Časy ostatních jsou pak dobré pro porovnání a analýzu po závodě.

Spokojený Vítězslav Hornig a naopak velmi rozmrzelý Michal Krčmář po sprintu v Le Grand Bornand

Co se závodníkem udělá pohled do výsledků, když zjistí, že Johannes Dale-Skjevdal skončil i se dvěma chybami o 20 sekund před ním?
To je prostě Johannes… On byl vždycky dobrý běžec a stále nám to potvrzuje. Je schopný běžecké časy vyhrávat o desítky sekund. Já jsem se navíc na trati vůbec necítil. Speciálně v tom posledním kole mi za mezičasem na louce už hodně došlo. Spoustu z těch sekund jsem tak pochytal v té závěrečné pasáži, kde už jsem neměl síly se zmáčknout ještě víc.

Dá se proti Daleho výkonům na trati nějak obrnit, aby biatlonista nepropadl do deprese? Vždyť vítězný Vetle Christiansen nad ním s bezchybnou střelbou vyhrál jen o tři sekundy.
Takhle na to nekoukám. Střelba sice Johannesovi občas lítá, ale běžec je skvělý už od juniorů. Nezbývá než ho obdivovat a snažit se mu přiblížit.

Je možné něco z jeho stylu napodobit podobně jako s pažbou ve stylu Martina Uldala?
Určitě je to těžší než u střelby. Jsou sice nějaké ustálené principy lyžařské techniky, ale každý má svůj individuální styl, a to je třeba respektovat. U Johannese je navíc otázka, jaké má fyzické předpoklady. Ty jsou u každého trochu jiné a do těch jeho my vůbec nevidíme. A asi je ani nikdy nezjistíme. Jak na tom je funkčně, ví jen on a norští trenéři. My na technice běhu spolupracujeme s Perem Torvikem, který je i tady s námi a každý večer máme analýzu toho, jak lyžujeme na tréninku a v závodě.

SP v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Ve Francii naplánovali organizátoři mužům náročný trojboj, ale v atmosféře, jaká v Le Grand Bornand panuje, se člověk musí na další závody těšit, ne?
A kdyby bylo trošku lepší počasí, tak bychom se na ně těšili ještě trochu víc. Doufali jsme, že trať bude podobná jako při sprintu holek, ale bohužel přes noc už nebylo pod nulou a trať to hodně poznamenalo. Byla výrazně mokřejší než včera. Ale ta atmosféra je tu skvělá, fanoušci jsou víceméně podél celé trati a zároveň hodně blízko, což je krásné.

Konečně si tak můžete vyzkoušet kulisy podobné těm v Novém Městě jen bez tlaku domácích závodů.
Je to tak. Ale na druhou stranu, skvělá atmosféra byla i v Hochfilzenu a určitě bude i v Oberhofu a Ruhpoldingu. Vlastně kdekoliv na biatlonu platí, že se fandí všem. Samozřejmě pro domácí závodníky je ta podpora ještě někde jinde, ale v tomhle je biatlonové prostředí zdravé a jedinečné.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Dortmund vs. MönchengladbachFotbal - 15. kolo - 19. 12. 2025:Dortmund vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.10
  • 7.60
  • 60.00
Valencia vs. MallorcaFotbal - 17. kolo - 19. 12. 2025:Valencia vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.00
  • 3.10
  • 1.75
NY Islanders vs. VancouverHokej - - 20. 12. 2025:NY Islanders vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
20. 12. 01:00
  • 2.22
  • 4.06
  • 2.88
Florida vs. CarolinaHokej - - 20. 12. 2025:Florida vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
20. 12. 01:00
  • 2.82
  • 4.12
  • 2.24
Utah vs. New JerseyHokej - - 20. 12. 2025:Utah vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
20. 12. 03:00
  • 2.19
  • 4.05
  • 2.92
Colorado vs. WinnipegHokej - - 20. 12. 2025:Colorado vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
20. 12. 03:00
  • 1.63
  • 4.61
  • 4.67
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Ledecká měla k legendě daleko. Vonnová okouzlila Svatý Mořic, vítězí ve 41 letech

Dojatá Lindsey Vonnová po triumfu ve Světovém poháru po sedmi letech.

Specialistky na rychlostní disciplíny zahájily ve Svatém Mořici olympijskou sezonu. A úvodní sjezd ročníku se do historie zapíše především díky jménu Lindsey Vonnová. Američanka ve Švýcarsku...

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Sestava Sparty pro úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy v Aktobe.

Fotbalisté Sparty úspěšně zvládli ligovou fázi Konferenční ligy. Do osmifinále prošli ze čtvrtého místa. Jak si na cestě za postupem vedli a co je je čeká dál najdete v našem přehledu.

27. listopadu 2025  22:56,  aktualizováno  19. 12. 22:01

Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou

Litvínovský útočník Ondřej Kaše leží na ledě po souboji v utkání se Spartou.

Hokejový Litvínov se v pátečním šlágru extraligy se Spartou bál o bratry Kašovy a žasl nad genialitou staršího z nich, Ondřeje. Jak se před asistencí na vítězný gól na 3:2 zbavil dvou soupeřů, z toho...

19. prosince 2025  21:59

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Aktualizujeme
Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:55

Hornig gratuluje Zabystřanovi: Neskutečná bomba! A ta rychlopalba? Díky nové pažbě

Vítězslav Hornig v cíli sprintu v Le Grand Bornand

Když dojel do cíle, chvíli se mohl vyhřívat na průběžném prvním místě. Nakonec jen osm biatlonistů zvládlo sprint ve francouzském Le Grand Bornand lépe než Vítězslav Hornig. Zapsal tím nejlepší český...

19. prosince 2025  21:35

Tenisová Sparta slaví 12. extraligový titul, ve finále si poradila s Přerovem

Tenisté TK Sparta Praha slaví vítězství v české extralize smíšených družstev...

Tenisté pražské Sparty porazili v pátečním finále extraligy smíšených družstev Přerov 5:2 na zápasy a obhájili mistrovský titul. Celkově vybojovali 12. triumf. Rozhodující pátý bod získaly ve čtyřhře...

19. prosince 2025  19:19

Anglický šipkař Taylor byl vyloučen z MS, měl pozitivní dopingový nález

Anglický šipkař Dom Taylor na MS.

Angličan Dom Taylor neprošel na mistrovství světa v šipkách dopingovou kontrolou a byl ze šampionátu v Londýně vyloučen. Velšan Jonny Clayton, s kterým se měl utkat ve druhém kole, postoupil bez boje...

19. prosince 2025  19:14

Jsem šťastnej, společně to zvládneme! Nedvěd překvapil: Koubek? Má první volba

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Vážný a trochu zakaboněný výraz vystřídala úleva. „Poprvé jsem šťastnej,“ vypálil manažer Pavel Nedvěd, když v pátek odpoledne představoval národu nového reprezentačního kouče. „Šli jsme dolů na...

19. prosince 2025  19:05

Když Češi září na lyžích. Úspěchy Strachové a Banka, skvělá Ledecká i Zabystřanův šok

Jan Zabystřan je překvapivým vítězem super-G ve Val Gardeně, slaví šampaňským.

Symbolicky v den, kdy slaví svátek Ester, napodobil největší českou lyžařskou hvězdu posledních let Jan Zabystřan. Senzačním triumfem v super-G ve Val Gardeně se zařadil do společnosti právě Ledecké,...

19. prosince 2025  18:05

Fernstädtová se blýskla ve SP. Poprvé v olympijské sezoně je na stupních vítězek

Anna Fernstädtová po dojezdu poslední jízdy.

Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila druhé místo v závodě Světového poháru v Siguldě a poprvé v olympijské sezoně se dostala na stupně vítězek. Devětadvacetiletá česká reprezentantka tak...

19. prosince 2025  15:56,  aktualizováno 

Pyšný Zlatan Ibrahimovic. Také mladší syn Vincent podepsal smlouvu v AC Milán

Vincent Ibrahimovic podepisuje první profesionální smlouvu.

Svůj první profesionální kontrakt s AC Milán podepsal také mladší syn bývalého fotbalového kanonýra Zlatana Ibrahimovice. Sedmnáctiletý Vincent bude podle klubového prohlášení členem výběru Milan...

19. prosince 2025  17:48

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Změna kritérií? Štve mě to, říká Dostál. Energii věnuje hlavně malému synovi

Josef Dostál na vyhlášení ankety Sportovec roku 2025

Minulý rok si z ankety Sportovec roku odnesl korunu pro vítěze, letos se kajakář Josef Dostál umístil pátý. „Vážím si toho, že novináři moje úspěchy ohodnotili tak, že patří mezi top deset,“ vzkázal...

19. prosince 2025  16:48

Lidi se radují? Možná budu v top desítce! Zabystřan v cíli nevěřil, teď ho čeká oslava

Jan Zabystřan je překvapivým vítězem super-G ve Val Gardeně, slaví sektem.

Čtyřikrát Ester Ledecká, dvakrát Olga Charvátová a jednou Jana Gantnerová. Ale český muž žádný. Až doposud! Jan Zabystřan senzačně ovládl závod Světového poháru alpských lyžařů v italském středisku...

19. prosince 2025  16:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.