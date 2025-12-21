Premium

Biatlon ONLINE: První hromadný závod sezony. Startují i tři Češky

Sledujeme online   8:57
Světový pohár ve francouzském Le Grand Bornand vrcholí závody s hromadným startem. Jako první čeká klání pro elitní třicítku ženy. Do startovní listiny se vešly i tři české biatlonistky. Jak se Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Tereza Voborníková vypořádají s posledním závodem tohoto kalendářního roku? Sledujte od 12:15 v podrobné online reportáži.

Tereza Voborníková vyjíždí ze střelnice stíhacího závodu. | foto: Český biatlon / Jaroslav Svoboda

Charvátová si závod pro 25 nejlepších biatlonistek Světového poháru a dalších pět, kterým se nejlépe podařila aktuální zastávka seriálu, užila naposled v závěru předminulé sezony v americkém Canmore, kde si ho vyjela předními výsledky v předešlých kláních.

ONLINE: Závod s hromadným startem žen na 12,5 km

Sledujeme v podrobné reportáži od 12:15.

Tentokrát si místo zasloužila díky 18. příčce v průběžném hodnocení Světového poháru. V kariéře má na kontě zatím pouze osm startů v hromadných závodech, přičemž nejlépe zvládla ten právě v Le Grand Bornand v prosinci 2019, kde po třech chybách na střelnici dojela jedenáctá.

To Davidová má na kontě hromadných závodů o poznání víc, jednou se v něm dokonce probojovala i na stupně vítězů. Start v tom nedělním si zajistila sprintem i stíhačkou v nejlepší dvacítce. V obou případech měla devátý nejrychlejší čas ze všech závodnic. Tratě ve francouzském středisku ji tak podle všeho svědčí a s porcí 12,5 kilometru by tak v neděli nemusela mít problém.

Jeanmonnotová si užila sólo jízdu, Češky ve stíhačce zdržela nepřesná střelba

Voborníková se ve čtvrtečním sprintu blýskla bezchybnou střelbou, v sobotní stíhačce nechala z 20 terčů nesestřelené jen dva. Taková bilance by jí i v nedělním čtyřpoložkovém závodě mohla pomoci k dalšímu přednímu umístění. V hromadném závodu už dokázala být dvakrát osmá, zatím nikdy se ji nepodařilo zastřílet bezchybně.

První závod ve žlutém čísle tuto sezonu si v neděli vychutná před domácím publikem Lou Jeanmonnotová, která v sobotu dominovala stíhačce.

Malý křišťálový glóbus za disciplínu obhajuje Franziska Preussová. Němka zvládla sobotní stíhačku bezchybně, ideálně se tak naladila na nedělní závod.

SP v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Jako mistryně světa do závodu startuje Švédka Elvira Öbergová, která se v sobotu dokázala posunout o dvacet míst oproti startu.

Skvěle zatím zastávka ve Francii vychází Dorothee Wiererové – Italka skončila dvakrát třetí. Stěžovat si nemůže ani Suvi Minkkinenová, která se po výsledkovém propadu v Hochfilzenu vrátila do popředí šestým a druhým místem. A především v Le Grand Bornand ještě ani jednou neminula.

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Haaland opět řádil, první zůstává Arsenal. Slaví i Liverpool, utrpení Wolves nekončí

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu, který proti Evertonu vstřelil z...

Na čele tabulky Premier League se po sobotním programu 17. kola nic nemění. Arsenal je po výhře 1:0 nad Evertonem stále první, o dva body zpět se drží Manchester City, který porazil West Ham 3:0 i...

20. prosince 2025  23:02,  aktualizováno  23:23

Sestřelil Kanadu, teď přijde o MS vinou zranění. Jecha nahradí u dvacítky Chludil

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Z nominace česká hokejové dvacítky vypadl před mistrovstvím světa útočník Adam Jecho. Bronzový medailista z minulého šampionátu přijde o turnaj v Minneapolisu kvůli zranění ruky, ve výběru ho...

20. prosince 2025  21:44

