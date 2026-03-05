Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Biatlon ONLINE: Světový pohár se znovu rozjíždí. Ženy čeká vytrvalostní závod

Autor:
  12:50
Po olympijských hrách se opět dává do pohybu biatlonový Světový pohár, do konce sezony ještě objedou závodníci tři destinace. Začínají tento týden ve finském Kontiolahti. Jako první prověří svou poolympijskou formu ženy ve vytrvalostním závodě, do kterého nastoupí i čtveřice Češek. Jak se jim vede, sledujte od 17:05 v podrobné online reportáži.

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě. | foto: Luboš Vácha

Jako první z českého kvarteta startuje do závodu Tereza Vinklárková s číslem 8. Na olympijských hrách předvedla ve vytrvalostním závodě parádní výkon, když s jedinou chybou obsadila 11. místo a výrazně tím vylepšila své kariérní maximum.

ONLINE: Vytrvalostní závod žen na 15 km

Sledujeme v podrobné reportáži od 17:05.

To si na olympiádě vylepšila bronzem z hromadného závodu také Tereza Voborníková. Důležitý základ pro svou medaili položila právě už ve vytrvalostním závodě, kde se dvěma omyly dokončila patnáctá. Ve čtvrtek startuje s číslem 18.

Lucie Charvátová si po skvostném úvodu sezony jistě myslela na hrách na lepší výsledky, než jakým bylo nejlépe 31. místo ve vytrvalostním závodě. Stále má ale ještě celý březen na spravení chuti. Startuje s číslem 55, vklíněná mezi Francouzku Braisazovou-Bouchetovou a Švédku Hannu Öbergovou, tedy v exkluzivní společnosti.

SP v biatlonu v Kontiolahti 2026: program, výsledky, český tým

Jessica Jislová startuje s číslem 76. Na olympiádě byla ve vytrvalostním závodě až jednapadesátá. Po krátké nemoci se vrátila do sestavy pro štafetu, ve které přispěla k 5. místu v cíli a podle svých slov se na lyžích cítila nejlépe za hodně dlouhou dobu. Snad si tedy formu podržela i do Finska.

Vytrvalostní závod byl na programu také těsně před olympiádou, v Novém Městě ale absolvovaly biatlonistky pouze zkrácený (12,5 místo 15 kilometrů). Tehdy zvítězila právě Braisazová-Bouchetová o pouhou sekundu před svou krajankou Jeanmonnotovou. Z Češek byla nejlepší Voborníková na desáté příčce a skvělým 18. místem zazářila Ilona Plecháčová.

Braisazová-Bouchetová prožila hororové olympijské hry a potřebuje na ně rychle zapomenout povedeným závodem. Jeanmonnotová je sice neohroženou vládkyní celkového hodnocení Světového poháru, v Anterselvě se jí ale nepodařilo splnit sen o individuální zlaté medaili, a tak také ona by jistě uvítala vítězné rozptýlení.

Od úspěšného Soči k senzaci Voborníkové. Když čeští biatlonisté září na hrách

Na skvělou formu z olympiády by rády navázaly další Francouzky Simonová a Michelonová. Vrátit se do top trojky hodnocení seriálu chce Norka Kirkeeideová, další medailistka z Itálie.

Čtvrteční závod rozhodne o vítězce malého křišťálového glóbu za disciplínu, ačkoliv mnoho dramatu se v tomto ohledu neočekává.

Nejblíže na vedoucí Jeanmonnotovou má Italka Wiererová, ta ale na olympiádě ukončila kariéru, Francouzku tak vyzývat nebude. Čtyřicet bodů za Jeanmonnotovou je Braisazová-Bouchetová, teoreticky ji tak ještě může ohrozit – vzhledem ke konzistenci vedoucí Francouzky by se ale jednalo o velké překvapení.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Karviná vs. PlzeňFotbal - - 5. 3. 2026:Karviná vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
5. 3. 17:00
  • 4.15
  • 3.77
  • 1.79
Rodionov vs. KrumichTenis - - 5. 3. 2026:Rodionov vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
5. 3. 19:30
  • 1.47
  • -
  • 2.46
Bouzková vs. TownsendováTenis - - 5. 3. 2026:Bouzková vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
5. 3. 20:00
  • 1.95
  • -
  • 1.85
Tottenham vs. Crystal PalaceFotbal - 29. kolo - 5. 3. 2026:Tottenham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5. 3. 21:00
  • 2.43
  • 3.44
  • 3.08
Lyon vs. LensFotbal - - 5. 3. 2026:Lyon vs. Lens //www.idnes.cz/sport
5. 3. 21:10
  • 2.76
  • 3.54
  • 2.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Florbalisté znají soupeře na MS. Ve skupině je čeká Švédsko i derby se Slováky

Český florbalový národní tým na MS 2024 v Malmö slaví hattrick Tomáše Hanáka...

Čeští florbalisté budou hrát na prosincovém mistrovství světa v Tampere v základní skupině B se Švédskem, Slovenskem a Německem. První dva týmy postoupí přímo do čtvrtfinále, zbývající dva čeká...

5. března 2026  13:06,  aktualizováno  13:48

Druhá anglická liga rozšiřuje play off. O Premier League si zahraje hned šest týmů

Fotbalisté Sunderlandu oslavují vítězství v play off druhé anglické ligy. S...

Šanci přímo bojovat o účast v Premier League bude mít od příští sezony anglické druhé ligy více týmů. Do tamního play off nově projde šest mužstev místo dosavadních čtyř, což má zatraktivnit finální...

5. března 2026  13:46

Ledecká opět mezi nejrychlejšími. Ve Val di Fassa dojela pátá v tréninku na sjezdy

Ester Ledecká jede sjezdařský trénink ve Val di Fassa.

Ester Ledecká ve čtvrtek zajela pátý čas v tréninku na sjezdy Světového poháru lyžařek ve Val di Fassa. V Dolomitech se bude závodit od pátku, po dvou sjezdech zakončí v neděli program superobří...

5. března 2026  13:36

Výměna po pár měsících? Mrtka má zamířit do St. Louis, čeká na verdikt jiného beka

Radim Mrtka se raduje ze svého premiérového gólu v přípravě v dresu Buffala.

Další ukázka nevyzpytatelného trhu v NHL? Zatímco v červnu si ho Buffalo v draftu vybralo na 9. místě, nyní klub Radima Mrtku nabízí jiným. Podle informací ze zámoří je na spadnutí výměna k...

5. března 2026  13:13

Biatlon ONLINE: Světový pohár se znovu rozjíždí. Ženy čeká vytrvalostní závod

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Po olympijských hrách se opět dává do pohybu biatlonový Světový pohár, do konce sezony ještě objedou závodníci tři destinace. Začínají tento týden ve finském Kontiolahti. Jako první prověří svou...

5. března 2026  12:50

Zemřel německý brankář Koch. Kariéru mu ukončil dělbuch, dříve vychytal i Slavii

Německý brankář Georg Koch v dresu německého Düsseldorfu.

Na německém Kickeru se o něm dočtete, že to byl miláček davů v každém klubu, ve kterém působil. Že si ještě na sklonku života splnil cestu na všechny milované stadiony, na nichž kdysi chytal a kde...

5. března 2026  12:30

Šedá myška se připomněla. Nováková o olympiádě i změně mentality po pádech

Premium
Barbora Nováková sjíždí trať alpského lyžování, sjezdovou část kombinovaného...

Boduje v Evropském poháru, sem tam se objeví v tom Světovém a na nedávné olympiádě v Itálii dojela v superobřím slalomu čtrnáctá coby nejúspěšnější česká alpská lyžařka. Přesto se o Barboře Novákové...

5. března 2026

Dlouhé a napínavé drama v NBL. Opava v derby vyhrála až po třetím prodloužení

Opavský Isaiah Gray (vpravo) si hlídá balon během derby proti Ostravě.

Až třetí prodloužení muselo rozhodnout středeční derby mezi Ostravou a Opavou v 7. kole nadstavby basketbalové ligy. Tříhodinovou bitvu vyhráli hosté z Opavy 121:117 a připsali si třetí vítězství z...

5. března 2026  11:50

Krádež na paralympiádě. Z curlingové haly v Cortině zmizely dva hrací kameny

Curling vozíčkářů na paralympijských hrách v Cortině d’Ampezzo.

V úvodu paralympijského turnaje v curlingu vozíčkářů v Cortině d’Ampezzo ukradl zatím neznámý zloděj dva hrací kameny. Uvedla to agentura AP s tím, že místní úřady krádež speciálních žulových kamenů...

5. března 2026  11:33

Jak se dostaneme do Mexika? Iráčtí fotbalisté nemohou odletět na baráž o MS

Iráčtí fotbalisté naslouchají hymně.

Důsledky aktuálního konfliktu na Blízkém východě bude muset světová fotbalová federace FIFA řešit nejspíš dřív, než sama chtěla. Účast irácké reprezentace v březnové mezikontinentální baráži o postup...

5. března 2026  11:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jen hledáte výmluvy! Boj v zákulisí F1, nové regule se změní. Zpomalí úpravy favorita?

George Russell na předsezonních testech formule 1 v Bahrajnu.

První velká rozepře už se stihla objevit i vyřešit. A to nová sezona ještě ani nezačala. Vzhledem k zavedení revolučních změn v regulích formule 1 ale není překvapivé, že se třecí plochy vytváří tak...

5. března 2026  11:03

Severočeské derby nezní cool, chtěl jsem něco sexy. A tak Brňan stvořil El Nordico

Jan Russnák na basketbalovém MS 2019 v Číně.

Český sport má Zárubovo Vítej zlatý hattricku!, Tittelbachovo Honzo, Honzo, pojďte k nám! a teď už i něco jiného než hlášky, co zlidovělo – Russnákovo El Nordico. Tedy novotvar, jímž pojmenoval...

5. března 2026  10:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.