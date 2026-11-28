Čeští biatlonisté v minulé sezoně získali tři pódiová umístění ve Světovém poháru, to nejcennější vybojovali právě ve smíšené štafetě na konci ledna doma ve Vysočina Areně. „Že jsme udělali se smíšenou štafetou medaili v Novém Městě, byl příjemný bonus,“ připomněl před začátkem seriálu Vítězslav Hornig.
ONLINE: Smíšená štafeta biatlonistů v Kontiolahti
Závod můžete sledovat v podrobné online reportáži.
V disciplíně, ve které se v roce 2015 Češi stali mistry světa, nastoupí v možná trochu překvapivé sestavě. Trenéři se ve snaze získat co nejvíc bodů do poháru rozhodli experimentovat, a tak místo Terezy Voborníkové, která běží singl mix, doplní Jessicu Jislovou, Horniga a Michala Krčmáře na druhém úseku Lucie Charvátová.
Třiatřicetiletá rodačka z Hradce Králové si v pátek ve vytrvalostním závodě desátým místem doběhla pro nejlepší výsledek v této disciplíně a stejně jako v předešlé sezoně ukazuje, že je na úvod sezony ve skvělé formě.
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Předávat pak bude nejlepšímu z českých mužů v hodnocení Světového poháru v minulé zimě – Hornigovi. Tradičním finišmanem české štafety bude opět Krčmář.
Loni v prvním závodě dojel český tým na pátém místě, na olympijských hrách v italské Anterselvě skončil jedenáctý a naposledy v estonské Otepää sedmý. V celkovém hodnocení disciplíny patřila české smíšené štafetě ve Světovém poháru šestá pozice.
Ani jednou v předchozí sezoně nechyběli na pódiu Francouzi, kteří ovládli první podnik v Östersundu a v únoru se pak stali olympijskými šampiony. Ze zlaté sestavy však poběží v sobotu pouze Julia Simonová, prostor dostávají Océane Michelonová, Oscar Lombardot a Émilien Claude.
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Mezi hlavní favority opět patří také Itálie, která vyhrála v Novém Městě na Moravě a pod pěti kruhy brala stříbro. A zatímco mezi muži nechybí osvědčené duo z minulé sezony Lukas Hofer a Tommaso Giacomel, na ženských úsecích došlo k výrazné obměně.
Po ukončení kariéry hvězdné Dorothey Wiererové a při šetření olympijské vítězky Lisy Vittozziové, kterou před odletem do Finska přibrzdila chřipka, dostávají nyní příležitost Hannah Auchentallerová s Michelou Carrarovou.
Opomenout nemůžeme ani vždy silné Švédsko v čele s hvězdnou Elvirou Öbergovou či Norsko spoléhající na Maren Kirkeeideovou a Vetleho Christiansena.