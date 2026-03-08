Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Ejhle, ono to ve mně je! šokovala sama sebe Voborníková životním finišem

Alžběta Marešová
  6:29
Nemyslela si, že v sobě takový motor má. Že někdy takový finiš předvede. Tereza Voborníková svištěla posledním kolem hromadného závodu ve finském Kontiolahti a předjížděla jednu soupeřku za druhou. Česká biatlonistka si díky tomu doběhla pro páté místo ve Světovém poháru a předvedla třetí parádní výkon v řadě.
Tereza Voborníková slaví 5. místo v závodě s hromadným startem v Kontiolahti.

Tereza Voborníková slaví 5. místo v závodě s hromadným startem v Kontiolahti. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Biatlonistky krátce po startu závodu s hromadným startem v Kontiolahti
Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným startem v Kontiolahti
Tereza Voborníková se občerstvuje během závodu s hromadným startem v...
Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným startem v Kontiolahti
10 fotografií

Přesně před čtrnácti dny slavila fantastický bronz v hromadném závodě na olympijských hrách. Nemrzelo ji, že tehdy po poslední střelbě vedla a na trati o zlatou pozici pozici přišla.

Ale pocit, že už nechce být lovnou zvěří, ji tuto sobotu vybičoval k výkonu, kterým překvapila i sama sebe.

Famózní finiš Voborníkové! V závěru hltala soupeřky a na bronz navázala 5. místem

Z posledních tří individuálních závodů biatlonistek tak mohla pětadvacetiletá Češka zapsat povedenou postupku 3, 4, 5.

Převládá ve vás teď radost z dalšího skvělého závodu, nebo spíš ve vás hlodá červíček, o kolik výš jste mohla s trochou štěstí skončit?
S tím, jak se ten závod vyvíjel, jsem vůbec nepomýšlela na to, že bych mohla skončit na pódiu. Jediný červík pro mě je ta jedna rána vleže. Viděla jsem, jak se terč už sklápí, ale pak šla ta klapka zase nahoru. To mě fakt naštvalo.

Kdyby vám ta rána spadla, hned by se závod vyvíjel ještě o trošku lépe.
V tom to byla škoda, ale já na kalibry nemám štěstí celou sezonu. Na druhou stranu mě moc potěšilo poslední kolo, které mi to všechno vynahradilo. Po každém závodě jsou věci, které byste chtěli udělat lépe. Tak to má asi každý sportovec a bez toho bychom se nezlepšovali. Takže páté místo je pro mě naprosto super výsledek a jsem za něj moc ráda.

Přitom po třetí střelbě jste byla až šestnáctá. Co se vám v té chvíli honilo hlavou?
Furt jsem byla trošku nahlodaná z té ležky a k tomu mě štvalo, že jsem se netrefila vestoje. Říkala jsem si, že jsem si mohla tu jednu ránu ušetřit. Ale viděla jsem, že dopředu to není daleko. Ten závod byl takový zvláštní. Přišlo mi, že se balík vůbec neroztrhal a moc nevím, jak je to možný, protože trať je hodně těžká. Říkala jsem si, že na desítku už to asi nebude, ale že musím ubojovat aspoň tu patnáctku. A jestli se chci ještě posunout, musím poslední položku zvládnout čistě.

Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným startem v Kontiolahti

Což jste zvládla, dokonce za bleskových 22 sekund. Pojala jste to stylem vabank?
Dopředu jsem se připravila na to, že ji takhle zkusím. Přišlo mi, že takových rychlých posledních položek tuhle sezonu ještě moc nemám. A teď nebylo na co čekat. Ale ty rány byly furt kontrolované, celá položka mi docela sedla.

Do posledního kola jste vyrážela na devátém místě. Těsně po závodě jste pak říkala, že jste se v tu chvíli naštvala – proč?
To bylo zdravé naštvání. Z těch předešlých kol jsem věděla, že to pole není moc roztrhané a že je za mnou hrozně moc závodnic. Nechtěla jsem, aby se opakoval podobný scénář jako na olympiádě. Prostě jsem to chtěla zvládnout a aspoň uhájit pozici, na které jsem. Kousek přede mnou jsem viděla nějaké holky, takže jsem myslela na to, že je chci předjet, a ne že někdo předjede mě.

A začala jste předjíždět jednu soupeřku za druhou! Přitom dřív byste asi ve stejné situaci spíš bojovala o udržení desítky.
Popravdě ani já nevím, kde se to ve mně vzalo. Protože to čtvrté kolo se mi nějak zvlášť dobře nejelo. A najednou se ve mně něco probudilo, o čemž jsem si myslela, že se u mě nikdy stát nemůže. A ejhle! Ono se to stalo. Sama si neumím vysvětlit, kde ve mně ty síly byly. Nejspíš to bylo moje nejlepší poslední kolo v životě.

Skoro to vypadá, že jste byla na kurzu u Michala Krčmáře.
Michal je v tomhle přeborník. A jsem ráda, že už taky vím, jaký je to pocit.

V cíli bylo čtvrté místo Němky Fichtnerové tak blízko – přemýšlela jste už nad tím, co se dalo třeba udělat jinak?
Snažila jsem se najíždět do cílové rovinky, abych nikoho neohrozila. Nechtěla jsem německou závodnici nějak omezit, protože scénářů, kdy se něco takového stalo, jsme viděli nespočet. Každý má mít v cílové rovince svou stopu a ona samozřejmě najížděla z vnitřku, takže já měla ten nájezd o trošku delší. Fakt jsem si dávala pozor, abych jela dostatečně zvnějšku, abych jí určitě nešlápla na hůlku. To bych strašně nerada někomu způsobila, protože sama to fakt nesnáším. Takže jsem se snažila být ohleduplná. Kdyby byla ta cílová rovinka o trošku delší, tak bych to čtvrté místo možná ještě urvala. Ale už jsem předjela tolik závodnic, že i tohle bylo super.

Tereza Voborníková v cílové rovince hromadného závodu.

Překonala jste třeba i Francouzku Michelonovou a Finku Minkkinenovou, obě špičkové běžkyně. Tak to je hodně cenný zářez, že?
Určitě. Když jsme pak byly na vyhlášení, tak mi Oceane Michelonová říkala, že je za mě moc ráda, že se mi to takhle povedlo. To bylo moc milé. Biatlonová komunita je hodně přející a tohle gesto od Oceane bylo moc hezké.

Přijímá váš tatínek na svou poličku i trofeje z květinových ceremoniálů?
Přijímá, ale bohužel jsem tady zatím nedostala věci, které by se vystavit daly. Ve čtvrtek prkýnko, teď plastové kelímky. To si tam asi nedá.

Tak možná z Otepää nebo Osla něco vystavitelného ještě dovezete.
Takhle vůbec nepřemýšlím. Jsem moc ráda, jak se mi teď daří. Ale všichni víme, jak rychle se to může otočit. Takže mám v hlavě jen štafetu a dál v tuhle chvíli nekoukám.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Teplice B vs. VarnsdorfFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Teplice B vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:00
  • 1.30
  • 4.18
  • 6.55
Dukla B vs. KladnoFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Dukla B vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:15
  • 6.91
  • 4.51
  • 1.25
Bohemians B vs. Slavia CFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Bohemians B vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:15
  • 2.15
  • 3.49
  • 2.41
Zbrojovka Brno B vs. VrchovinaFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Zbrojovka Brno B vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:15
  • 1.40
  • 3.98
  • 5.21
Slovácko B vs. HodonínFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Slovácko B vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:15
  • 2.94
  • 3.66
  • 1.81
Olomouc B vs. VsetínFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Olomouc B vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:15
  • 1.40
  • 3.81
  • 5.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Opilý lyžař ve Špindlu srazil šestnáctiletou závodnici SP, utrpěla několik zlomenin

Malena Zamfirovová během Světového poháru v Polsku.

Obětí úterní kolize s lyžařem na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně byla snowboardistka Malena Zamfirovová, která se zde připravovala na Světový pohár. Šestnáctiletá Bulharka utrpěla vážná zranění. Podle...

Ejhle, ono to ve mně je! šokovala sama sebe Voborníková životním finišem

Tereza Voborníková slaví 5. místo v závodě s hromadným startem v Kontiolahti.

Nemyslela si, že v sobě takový motor má. Že někdy takový finiš předvede. Tereza Voborníková svištěla posledním kolem hromadného závodu ve finském Kontiolahti a předjížděla jednu soupeřku za druhou....

8. března 2026  6:29

Do sezony F1 vstoupil nejlépe Mercedes, Ferrari po skvělém startu selhalo takticky

Aktualizujeme
Fernando Alonso na trati v Albert Parku během druhého tréninku.

Po parádní kvalifikaci sice Mercedesu nevyšel start a do vedení šel Charles Leclerc z Ferrari, ale v cíli bylo stejné pořadí jako na startu Velké ceny Austrálie - první vítězství revoluční sezony F1...

8. března 2026  5:45,  aktualizováno  6:27

Chelsea se na postup do osmifinále FA Cupu natrápila, rozhodla až v prodloužení

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Fotbalisté Chelsea se v osmifinále Anglického poháru proti Wrexhamu nečekaně natrápili, druholigového soupeře porazili až po prodloužení 4:2. Manchester City vyhrál v Newcastlu 3:1. Arsenal zvítězil...

8. března 2026

Liberecké volejbalistky uhájily druhé místo, do play off nezasáhne KP Brno

Volejbalistky Dukly Liberec se radují z bodu.

Až poslední kolo rozhodlo o složení čtvrtfinálových dvojic v extralize volejbalistek a jisté vítězky základní části Šelmy Brno narazí na Olomouc. Zopakují si tak dnešní souboj, které čerstvé...

8. března 2026

Vychytal derby, teď je manažerem lyžařů. Fotbalisté jsou trošku zhýčkaní, říká Bičík

Premium
David Bičík s prezidentem Petrem Pavlem.

Za pár dní to bude dvaadvacet let. Kdo si vzpomene? Sparťanský mazák Petr Kouba před vápnem plácl do balonu rukou, smutně koukal na červenou kartu a z lavičky se nervózně zvedal brankářský náhradník,...

8. března 2026

Obrovskou bitvu o play off zlomil čtvrtý set. Volejbalistky Frýdku-Místku slaví

Volejbalistky Sokola Frýdek-Místek se radují z výhry v Ostravě a z postupu do...

Ve čtvrtém setu ostravské volejbalistky ztratily až sedmibodové vedení, prohrály ho 22:25 a v posledním kole základní části extraligy přišly o páté místo. Naproti tomu Sokol Frýdek-Místek se díky...

7. března 2026  23:14

Muchová zahájila turnaj v Indian Wells výhrou nad Maďarkou Bondárovou

Karolína Muchová hraje bekhend ve finále turnaje v Dauhá.

Karolína Muchová vstoupila do tenisového turnaje v Indian Wells vítězstvím ve 2. kole 7:5, 6:2 nad Annou Bondárovou z Maďarska. Světová a turnajová třináctka porazila 66. hráčku světa za hodinu a tři...

7. března 2026  22:19

Nymburk i v oslabení rozebral Opavu. Zazářili Rylich s Matějem Svobodou

Matěj Svoboda z Nymburka zakončuje na opavský koš, brání Šimon Puršl.

I v oslabené sestavě mistrovský Nymburk porazil v dohrávce 1. kola nadstavbové části ligy basketbalistů Opavu 96:78. Vedoucí tým soutěže vyhrál ve své hale už 60. ligové utkání v řadě a aktuální...

7. března 2026  18:27,  aktualizováno  22:18

Pastrňák dvakrát asistoval, Zacha výhru Bostonu podpořil gólem

Aktualizujeme
Bostonský útočník David Pastrňák střílí v utkání proti Washingtonu.

V otevíracím zápase sobotního programu hokejové NHL si Boston poradil 3:1 s konkurentem o postupové pozice do play off Washingtonem. U dvou gólů Bruins asistoval David Pastrňák, centr Pavel Zacha v...

7. března 2026  21:23,  aktualizováno  21:46

Skuhravý po divočině s Boleslaví: Krmenčíka trestá pánbíček, Barátovi ubližuji

Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Domácí trenér Roman...

Ve fotbalové šedi dvou sobotních odpoledních bezbrankových plicht na Bohemians a v Teplicích zasvítil čtyřgólový thriller v Uherském Hradišti, kde se o záchranu bojující Slovácko s Mladou Boleslaví...

7. března 2026  21:42

Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp

Radost fotbalistů Olomouce po brance Louise Lurvinka ve 37. minutě utkání na...

Fotbalisté Olomouce v 25. kole první ligy zvítězili v Jablonci 2:1 a posunuli se na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan...

7. března 2026  17:30,  aktualizováno  20:58

Olympijská šampionka Liuová nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat zlato

Alysa Liuová slaví na hrách v Itálii olympijské zlato.

Americká krasobruslařka Alysa Liuová, vítězka z Milána, nebude na mistrovství v Praze obhajovat loňské zlato. Uvedla to agentura AP. Na šampionátu tak nebudou vítězové tří kategorií z únorových...

7. března 2026  20:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.