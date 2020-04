Supersprint, MS v Pokljuce i Nové Město. Biatlon zveřejnil kalendář SP

Pandemie nemoci covid-19 velmi pravděpodobně ovlivní letní mistrovství světa. Ruhpolding ho měl uspořádat od 20. do 23. srpna, ale v Německu platí až do konce srpna zákaz pořádat velké veřejné akce. Organizátoři chtějí závody odložit, nový termín by IBU ráda měla začátkem května.