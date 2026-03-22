Biatlon ONLINE: Závěrečné klání sezony. Hromadný závod jede i trojice Čechů

Vítězslav Hornig zatím v Oslu neprožívá vydařený závěr sezony, 45. a 32. místo jsou daleko za standardem, který tuto sezonu nastolil.
V hromadném závodě má ale ještě poslední možnost své pocity vylepšit, stejně jako umístění v hodnocení Světového poháru. V něm klesl na 19. příčku, osmnáctý Němec Horn je ale jen deset bodů vzdálený.
ONLINE: Hromadný závod mužů na 15 km v Oslu
Sledujeme v podrobné reportáži.
Minimálně o jedno místo v hodnocení seriálu může ještě poskočit také Michal Krčmář. Ten se v pátek po třech letech znovu podíval do nejlepší desítky sprintu a v sobotní stíhačce finišoval na 17. místě. Navíc v závěrečných hromadných závodech umí zajet skvěle, stačí si vzpomenout na olympiádu, kde jel o medaile a nakonec bral šesté místo.
Vůbec poprvé si účast v hromadném závodě vyjel Mikuláš Karlík. A není divu, vždyť jeho poslední čtyři starty znamenaly také čtyři nejlepší výkony kariéry. Celou sezonu předvádí Karlík velmi svižný běh – v porovnání se všemi soupeři je 16. nejrychlejším biatlonistou Světového poháru – v posledních závodech k tomu ale konečně přidal i kvalitní střelbu a tři umístění mezi první dvacítkou byla na světě.
Malý křišťálový glóbus za hromadný závod si už na začátku března v Kontiolahti pojistil druhým místem Eric Perrot. V kombinaci s jedním vítězstvím a jedním dalším druhým místem neměl tuto zimu konkurenci, i kdyby v neděli dojel poslední.
Což jistě nemá v plánu, už dvakrát byl v Oslu na dosah vítězství, pokaždé mu ale triumf těsně unikl – v pátek o pět sekund, v sobotu dokonce o pár centimetrů, když ho a Sturlu Laegreida musela rozsoudit až cílová fotografie. Francouz by rád konečně otočil štěstí na svou stranu a zakončil sezonu stylovým vítězstvím jako jednoznačný majitel velkého křišťálového glóbu.
Proti bude samozřejmě Laegreid, který má momentálně neskutečnou fazónu a v neděli pojede už o šesté individuální vítězství v řadě.
Pak je tu dlouhý zástup těch, kteří si podobně jako Hornig potřebují na závěr sezony spravit chuť.
Jacquelin, který je v posledních závodech sběratelem pódiových umístění.
Samuelsson, kterému na poslední chvíli vyfoukl Laegreid vítězství v hodnocení sprintu i druhé místo v celkovém pořadí SP.
Botn, který po vítězném úvodu sezony sestoupil do pozice frekventanta květinových ceremoniálů.
A nebo také Nawrath, který musí zachránit čest německému biatlonu a zařídit alespoň jediné vítězství.
Kdo bude na posezonní odpočinek vyrážet nejspokojenější, sledujte od 15:45 v podrobné reportáži.