Biatlon ONLINE: Vylepší Češi v mužské štafetě umístění z úvodu zimy?

9:21
Nedělní program Světového poháru v rakouském Hochfilzenu otevře v pravé poledne štafetový závod mužů. Čeští biatlonisté vyráží ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Mikuláš Karlík. Výhru ze švédského Östersundu před dvěma týdny hájí Norové. Podaří se jim triumf zopakovat? Sledujte v podrobné online reportáži od 12:00.

Start mužské štafety na 4×7,5 km ve švédském Östersundu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Na úvod sezony dojeli Češi sedmí poté, co musel Hornig na dvě trestná kola a jedno přidal také Jakub Štvrtecký na třetím úseku.

ONLINE: Štafeta mužů na 4x7,5 km v Hochfilzenu

Sledujeme od 12:00 v podrobné reportáži.

Štvrteckého tentokrát vystřídal Mareček, jinak zůstalo složení stejné. Střelbu by si ale české kvarteto jisté přálo oproti minule zlepšit a s tím se ideálně i o něco posunout pořadím. Příklad si můžou vzít ze sobotní štafety žen, kde senzačně páté Slovenky potřebovaly jen osm náhradních nábojů.

Štafeta. Banán na trati, nový rekord Charvátové a pocit: Máme na boj o popředí

Vítězové z první štafety sezony Norové změnili pro nedělním závod půlku sestavy. Ve Švédsku rozjížděl klání Martin Uldal a předával Isaku Freyovi.

Frey byl ale v obou hochfilzenských závodech až pátým Norem (18. a 21.) a Uldalovi se v Rakousku vedlo ještě hůř. Ve sprintu skončil se dvěma chybami na 52. místě. A když na stejné pozici vjížděl po sedmi trestných kolech do závěrečného okruhu stíhacího závodu, prostě to zabalil a do cíle už nedorazil.

„Neviděl jsem zkrátka důvod proč pokračovat, byl jsem tak daleko vzadu. Moje hlava a prsty najednou nejsou při střelbě vestoje vůbec propojené,“ líčil po sobotním závodě.

Místo něj tak norskou štafetu rozjíždí Johannes Dale-Skjevdal, který se vrátil do Světového poháru po třech vítězstvích v IBU Cupu a v Hochfilzenu byl zatím šestnáctý a pátý. Druhý úsek má na starost aktuální majitel žlutého čísla Johan-Olav Botn. Třetí a čtvrtý úsek si pak vezme osvědčené duo Sturla Laegreid a Vetle Christiansen.

SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Naopak Francouzi neudělali ve své stříbrné sestavě z Östersundu žádnou změnu, pouze obsazení druhého a třetího úseku se prohodilo. Jedou tak ve složení Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet a Eric Perrot.

Švédové se pokusí navázat na domácí bronz sestavou Jasper Nelin, Malte Stefansson, Martin Ponsiluoma a Sebastian Samuelsson.

14. prosince 2025  7:13,  aktualizováno  9:41

