Na úvod sezony dojeli Češi sedmí poté, co musel Hornig na dvě trestná kola a jedno přidal také Jakub Štvrtecký na třetím úseku.
Štvrteckého tentokrát vystřídal Mareček, jinak zůstalo složení stejné. Střelbu by si ale české kvarteto jisté přálo oproti minule zlepšit a s tím se ideálně i o něco posunout pořadím. Příklad si můžou vzít ze sobotní štafety žen, kde senzačně páté Slovenky potřebovaly jen osm náhradních nábojů.
Vítězové z první štafety sezony Norové změnili pro nedělním závod půlku sestavy. Ve Švédsku rozjížděl klání Martin Uldal a předával Isaku Freyovi.
Frey byl ale v obou hochfilzenských závodech až pátým Norem (18. a 21.) a Uldalovi se v Rakousku vedlo ještě hůř. Ve sprintu skončil se dvěma chybami na 52. místě. A když na stejné pozici vjížděl po sedmi trestných kolech do závěrečného okruhu stíhacího závodu, prostě to zabalil a do cíle už nedorazil.
„Neviděl jsem zkrátka důvod proč pokračovat, byl jsem tak daleko vzadu. Moje hlava a prsty najednou nejsou při střelbě vestoje vůbec propojené,“ líčil po sobotním závodě.
Místo něj tak norskou štafetu rozjíždí Johannes Dale-Skjevdal, který se vrátil do Světového poháru po třech vítězstvích v IBU Cupu a v Hochfilzenu byl zatím šestnáctý a pátý. Druhý úsek má na starost aktuální majitel žlutého čísla Johan-Olav Botn. Třetí a čtvrtý úsek si pak vezme osvědčené duo Sturla Laegreid a Vetle Christiansen.
Naopak Francouzi neudělali ve své stříbrné sestavě z Östersundu žádnou změnu, pouze obsazení druhého a třetího úseku se prohodilo. Jedou tak ve složení Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet a Eric Perrot.
Švédové se pokusí navázat na domácí bronz sestavou Jasper Nelin, Malte Stefansson, Martin Ponsiluoma a Sebastian Samuelsson.