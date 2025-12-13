Premium

Biatlon ONLINE: Stíhací závod mužů v Hochfilzenu. Posunou se Češi pořadím?

Autor:
Sledujeme online   9:42
Program Světového poháru v rakouském Hochfilzenu pokračuje v sobotu stíhacím závodem mužů. Z českých biatlonistů se do klání pro šedesát nejlepších ze sprintu probojovali Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Michal Krčmář. Jak se popasují s 12,5 km dlouhou tratí a čtyřmi zastávkami na střelnici, sledujte od 12:00 v podrobné online reportáži.

Michal Krčmář běží mužský sprint v Hochfilzenu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Nejlepší výchozí pozici v sobotním závodě má Hornig, který startuje jako dvaadvacátý s odstupem minuty a devatenácti sekund na první místo.

ONLINE: Stíhací závod mužů na 12,5 km

Dění v Hochfilzenu sledujeme v podrobné reportáži.

Karlík musí na startu čekat dalších 31 sekund, Krčmář ještě o jednu déle. Oba vyráží do závodu na začátku páté desítky biatlonistů.

Hornig stíhací závod minulou neděli v Östersundu kvůli lehkému nachlazení vynechal, Karlík s Krčmářem se celé klání pohybovali na hraně třetí a čtvrté desítky.

Giacomel vyhrál sprint v Hochfilzenu, Češi poskládali střeleckou postupku

Krčmář měl po jediné chybě na první položce šanci na slušný posun pořadím, ale dvěma trestnými koly na závěrečné střelbě příležitost zahodil. Nakonec se tak posunul pouze o tři místa. To Karlík nechal na střelnici celkem pět nesestřelených terčů a propadl se o sedm míst. Oba tak mají v druhém stíhacím závodě sezony co napravovat.

Vůbec poprvé v kariéře hájí první příčku ve stíhacím závodě Tommaso Giacomel. Italský vítěz sprintu si veze čtyři sekundy náskoku na Erica Perrota a Francouz pouhé dvě na třetího Philippa Horna. Největší hrozbou pro páteční trio nejlepších však bude Johan-Olav Botn, který startuje jako čtvrtý s devíti sekundami ztráty na Itala.

Zbylí biatlonisté už mají odstup více než 20 sekund, takže vedle vlastního běhu a bezproblémové střelby potřebují i zaváhání soupeřů před sebou, aby se mohli posunout na pódiové příčky.

Podaří se to někomu z nich? Sledujte v online reportáži.

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Největší bouračky v sezoně. Kteří piloti F1 připravili své týmy o nejvíce peněz?

Gabriel Bortoleto boural v domácí Velké ceně Brazílie.

Formulová sezona je již minulostí, server givemesport.com se k ní však v rámci ohlédnutí ještě jednou vrátil. Konkrétně k nehodám a všelijakým kolizím, které ovlivnily týmy z hlediska financí. Kteří...

Sjezd ONLINE: Ledecká či Vonnová znovu v akci. Vylepší Češka dvaadvacáté místo?

Sledujeme online
Ester Ledecká během prvního sjezdu sezony ve Svatém Mořici.

Program úvodní zastávky ženského Světového poháru v rychlostních disciplínách pokračuje dalším sjezdem. Ve Svatém Mořici nechybí Ester Ledecká, která na trať vyráží s číslem šest. Jak si vede?...

13. prosince 2025  10:29

Na křídlech Pegase. Hokejový zázrak Tomek: Nosánek nahoru ve Varech nehrozí

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Přezdívají mu Pegas a do extraligy vlétl, jako by skutečně měl křídla. Teenager Petr Tomek sice polevil z vysokých otáček, ale dál zůstává ofenzivním pokladem karlovarské Energie. V sedmnácti je...

13. prosince 2025  9:57

Sbohem, kapitáne. Vancouver vyměnil Hronkova parťáka Hughese do Minnesoty

Max Sasson (63) a Quinn Hughes (43) slaví gól Vancouver Canucks.

Někdo by mohl namítnout, že tohle se nedělá. Jenže trh s hráči je v hokejové NHL neúprosný a bez času na sentiment. Potvrdil ti i Vancouver, který vyměnil svého kapitána Quinna Hughese do Minnesoty....

13. prosince 2025  9:37

Závan starých časů: Vonnová zase vládne. V čem překonává i všechny muže?

Dojatá Lindsey Vonnová po triumfu ve Světovém poháru po sedmi letech.

V cílovém prostoru nestihla pořádně zabrzdit, podjely jí lyže, spadla a doklouzala až do ochranné bariéry. Když se rozplynul oblak sněhu a odhalil Lindsey Vonnové tvář, bylo patrné, jak se tomu...

13. prosince 2025  8:57

Místo olympiády v Rusku? S Ružičkou má KHL jiné plány, Slovákům se kupí problémy

Slovenský útočník Adam Ružička se raduje z gólu v dresu Spartaku Moskva.

Možné potíže se pomalu stávají realitou. Zatímco Češi bojují ve Švýcarsku v rámci podniku Euro Hockey Tour, slovenští hokejisté si zahráli na domácím Kaufland Cupu. Avšak bez krajánků z KHL. Ačkoli...

13. prosince 2025  8:27

SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Östersundu

Druhou zastávkou Světového poháru v biatlonu je rakouský Hochfilzen. Uvidíme celkem šest závodů: sprinty, stíhačky a štafety. Jaký je program závodů, výsledky, českou nominaci i kde vzrušující...

13. prosince 2025  8:11

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. O titul se utkají...

8. prosince 2025  22:24,  aktualizováno  13. 12. 8:06

Atlanta v NBA vysoko prohrála s Detroitem, Krejčí dal osm bodů

Caris Levert (vpravo) z Detroitu a Vít Krejčí z Atlanty.

Basketbalisté Atlanty prohráli v NBA na palubovce Detroitu vysoko 115:142. Český reprezentant Vít Krejčí v dresu Hawks strávil na palubovce 28 minut a zaznamenal osm bodů, dva doskoky, dvě asistence...

13. prosince 2025  7:47

Vejmelka byl v NHL hvězdou zápasu, v dresu Utahu pochytal 33 střel

Karel Vejmelka v brance Utahu zasahuje v utkání proti Seattlu.

V pátek hokejová NHL nabídla jen dva zápasy. Brankář Karel Vejmelka zazářil u výhry Utahu 5:3 nad Seattlem. V bráně domácích zastavil 33 z 36 střel a vysloužil si ocenění pro první hvězdu duelu. V...

13. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  7:42

Neklidná Francie. Hříšnice Simonová je zpět. Oběti lidé vyhrožovali smrtí dcery

Premium
Julia Simonová během sprintu v Hochfilzenu

Od našeho zpravodaje v Rakousku Desetkrát byla mistryní světa a v roce 2023 držela nad hlavou i velký glóbus. Pak Julii Simonovou odsoudili za krádež a zneužití kreditních karet Justine Braisazové-Bouchetové a další členky...

13. prosince 2025

Barcelona se rozstřílela, Veselý se Satoranským pomohli k triumfu

Jan Veselý z Barcelony smečuje během zápasu s Olympiakosem.

I díky 12 bodům Jana Veselého a sedmi bodům Tomáše Satoranského vybojovali basketbalisté Barcelony v Eurolize cenné vítězství nad Olympiakosem Pireus. Řecký tým doma zdolali 98:85 a v neúplné tabulce...

12. prosince 2025  23:20

