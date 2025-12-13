Nejlepší výchozí pozici v sobotním závodě má Hornig, který startuje jako dvaadvacátý s odstupem minuty a devatenácti sekund na první místo.
ONLINE: Stíhací závod mužů na 12,5 km
Dění v Hochfilzenu sledujeme v podrobné reportáži.
Karlík musí na startu čekat dalších 31 sekund, Krčmář ještě o jednu déle. Oba vyráží do závodu na začátku páté desítky biatlonistů.
Hornig stíhací závod minulou neděli v Östersundu kvůli lehkému nachlazení vynechal, Karlík s Krčmářem se celé klání pohybovali na hraně třetí a čtvrté desítky.
Giacomel vyhrál sprint v Hochfilzenu, Češi poskládali střeleckou postupku
Krčmář měl po jediné chybě na první položce šanci na slušný posun pořadím, ale dvěma trestnými koly na závěrečné střelbě příležitost zahodil. Nakonec se tak posunul pouze o tři místa. To Karlík nechal na střelnici celkem pět nesestřelených terčů a propadl se o sedm míst. Oba tak mají v druhém stíhacím závodě sezony co napravovat.
Vůbec poprvé v kariéře hájí první příčku ve stíhacím závodě Tommaso Giacomel. Italský vítěz sprintu si veze čtyři sekundy náskoku na Erica Perrota a Francouz pouhé dvě na třetího Philippa Horna. Největší hrozbou pro páteční trio nejlepších však bude Johan-Olav Botn, který startuje jako čtvrtý s devíti sekundami ztráty na Itala.
Zbylí biatlonisté už mají odstup více než 20 sekund, takže vedle vlastního běhu a bezproblémové střelby potřebují i zaváhání soupeřů před sebou, aby se mohli posunout na pódiové příčky.
Podaří se to někomu z nich? Sledujte v online reportáži.