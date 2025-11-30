Biatlon ONLINE: V Östersundu se běží smíšená štafeta. Začíná Hornig

Olympijskou sezonu začaly české biatlonistky skvěle. Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová oslavily ve včerejší klasické štafetě třetí příčku.
Jejich mužští kolegové byli sedmí.
ONLINE: Smíšená štafeta v Östersundu
podrobná reportáž od 16:40
Smíšená štafeta v minulé sezoně vybojovala stříbro na mistrovství světa v Lenzerheide. Oproti tomuto závodu trenéři učinili jednu změnu, Jislovou nahradila Davidová, která tehdy bojovala s vyhřezlou ploténkou.
Davidová bude stejně jako při sobotním úspěchu žen finišmankou, klání na čtyři šestikilometrové úseky rozběhne Hornig, po něm následuje Krčmář a Voborníková.
Češi běží s číslem devět a startují ze třetí řady. Jedničku mají Švédové, které zastupuje Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Linn Gestblomová a Hanna Öbergová. Dvojku vezou úřadující mistři světa z Francie, které reprezentuje Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisazová-Bouchetová a Lou Jeanmonntová.
