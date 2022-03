ONLINE: Biatlonistky jedou poslední sprint sezony. Jak si vedou Davidová a spol.?

Původně měly biatlonistky závodit už ve čtvrtek.

Bídné počasí v Norsku ale jejich závod o den odložil, byť ani v pátek by to nemělo být nic extra. Teploty by na Holmenkollenu měly atakovat až 10 stupňů nad nulou.

„Mělo by být o dost tepleji než v předešlých dnech a celý den by mělo svítit slunce. Trať by mohla být v pohodě, ale pravděpodobně se bude postupem času ničit. Na druhou stranu nepojede tolik závodníků jako obvykle. Každopádně jsou všichni favorité vepředu,“ říká k tomu pro svazový web asistent trenéra mužů Aleš Ligaun.

V první skupině jsou i dvě nejlepší Češky. S číslem 24 pojede Markéta Davidová, o šest míst za ní pak do sprintu vyrazí Jessica Jislová.

Ve druhé skupině jsou Lucie Charvátová s číslem 47 a Tereza Voborníková s osmapadesátkou.

A s číslem 74 do sprintu vyrazí Eva Puskarčíková, která bude dělat všechno pro to, aby se dostala do sobotní stíhačky pro 60 nejlepších, a svou kariéru si tak ještě alespoň o den prodloužila.

Eva Puskarčíková

V první skupině pojedou i všechny favoritky včetně Marte Olsbuové-Röiselandové, která bude ve sprintu bojovat jak o velký křišťálový glóbus za celkový triumf ve Světovém poháru, tak i o ten malý za sprint.

Jak si povede?

Sledujte v online reportáži.