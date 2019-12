ONLINE: Biatlonistky jedou v Hochfilzenu sprint. Charvátová zatím vede

Z mrazivého švédského Östersundu se biatlonový kolotoč přesunul na jih do rakouského Hochfilzenu. Druhé kolo Světového poháru zde odstartuje ženským sprintem. Jako druhá žena Světového poháru do něj vstoupí Markéta Davidová. Jak si povede? A co další tři české závodnice? Sledujte v podrobné online reportáži od 11.30.

Už se čtyřkou na dresu zahájí závod z českého pohledu Lucie Charvátová, která bude chtít potvrdit zlepšenou výkonnost a opět dosáhnout na body.

Do druhé skupiny pak čeští trenéři nasadili svá největší esa – Evu Kristejn Puskarčíkovou (32) a Markétu Davidovou (33). „Ve čtvrtek tu bylo pro Hochfilzen typické počasí, spousta nového sněhu. V pátek podle předpovědi nemá tolik sněžit, začít má až kolem 12. hodiny. A na to musíme být připravení. Druhá skupina u holek je taková jistota. Kdyby začalo sněžit dřív a ony byly v první skupině, musely by projíždět trať. Startovní čísla kolem 30 jsou naprosto ideální,“ říká pro biatlon.cz šéf českého servisu Vojtěch Prášil. Sprint žen v Hochfilzenu Sledujte podrobně online od 11.30 hodin. Opět se tak zopakuje situace z Östersundu, kdy ve sprintu i ve vytrvalostním závodu jely Kristejn Puskarčíková s Davidovou kousek od sebe. Pro Davidovou bude sprint další šancí k tomu, aby se oblékla do žlutého dresu vedoucí závodnice Světového poháru. „Obléci si žluté číslo by bylo pěkné. Ale takové věci zatím vůbec neřeším,“ prohodila po čtvrtečním tréninku. Na první Dorotheu Wiererovou aktuálně ztrácí 18 bodů, což je třeba rozdíl mezi 1. a 5. místem, nebo 2. a 7. místem. S číslem 82 pak do sprintu vyrazí poslední Češka – Jessica Jislová. Jak závod dopadne? Sledujte v online reportáži.