ONLINE: Biatlonisté jedou v Annecy sprint. Jak si vedou Češi?

Biatlon

Zvětšit fotografii Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Hochfilzenu | foto: Český biatlon/Petr Slavík

dnes 14:00

Po úvodních dvou kolech ve švédském Östersundu a rakouském Hochfilzenu se biatlonový kolotoč přesunul do francouzského Annecy, nebo chcete-li do nedalekého střediska Le Grand Bornand. Závěrečný Světový pohár roku 2019 startuje sprintem mužů, do kterého vyráží i čtveřice Čechů. Jak si vedou? Sledujte v podrobné online reportáži.

Mužská sestava se oproti prvním dvěma kolům výrazně proměnila.

A tým opustili dva nejzkušenější biatlonisté - Michal Šlesingr s Ondřejem Moravcem, kteří se přesunuli do rakouského Obertilliachu, kde mají trénovat. „Ondra neměl kvůli zdravotním problémům ideální přípravu, potřebuje v tréninku ještě přitlačit. Potrénovat musí i Boušek, i když ve štafetě v Hochfilzenu nevypadal vůbec špatně. Věřím, že se jim to vyplatí a vyladí formu na světový šampionát,“ vysvětlil rozhodnutí pro biatlon.cz Zdeněk Vítek. Opačným směrem zamířil teprve 20letý benjamínek Vítězslav Hornig, který zažívá premiéru ve Světovém poháru. Do sprintu vyráží s číslem 98. Před ním startují další tři Češi: Michal Krčmář (25), Jakub Štvrtecký (35) a Adam Václavík (68). Jak si povedou? Sledujte v online reportáži od 14.15.