ONLINE: Biatlonistky jedou vytrvalostní závod. Davidová startuje později

Takto zkrácený vytrvalostní závod jely biatlonistky v rámci elitního seriálu jen jednou, v Canmore. Davidová tehdy ukázala, že jí formát může sedět, byla totiž druhá.

„Chápu, proč se zkouší zkrácený individuál. Pro fanoušky je asi tenhle kratší formát zábavnější,“ říkala pro biatlon.cz. „V Canmore se to jelo jenom kvůli mrazu, ale přišlo mi to v pohodě. Nevidím v tom velký rozdíl. Zvlášť tady v Anterselvě, kde se okruhy 2,5 a 3 kilometry tolik neliší. Jsou místa, kde bychom to pocítily víc.“

I zpravidla prosluněná Anterselva české jedničce svědčí. Už třikrát zde vystoupala na pódium a před pěti lety zde dokonce ve sprintu vyhrála svůj první pohárový závod.

„Mám trošku výhodu v tom, že mi nevadí nadmořská výška. Z Ruhpoldingu sem se to mění dost rychle. Možná mi tu i víc sedí tratě,“ přemítala Davidová.

Na trať se pouští až jako 56. biatlonistka z celkem stovky přihlášených. Má tedy dobrý přehled, jak si vedou její největší konkurentky.

Například první žena hodnocení Světového poháru Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová vyráží jako sedmadvacátá, druhá Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová třiačtyřicátá a Italka Lisa Vittozziová, jež vyhrála dosud jediný vytrvalostní závod sezony, už jako šestá.

Kromě Davidové nastupují další tři Češky. Tereza Voborníková s číslem čtyři, Jessica Jislová s třicet jedna a Lucie Charvátová s devadesát.

