ONLINE: Biatlonisté jedou stíhačku. Jak se vede Krčmářovi s Václavíkem?

Zatím se nestalo, aby se Krčmář v této sezoně neprobojoval do stíhacího závodu. V pátečním sprintu ho trápila střelba, na dvou položkách strávil dohromady minutu a devět sekund, pomalou práci s malorážkou a dva trestné okruhy ale kompenzoval 11. nejrychlejším během, a v cíli mu patřilo 18. místo.

ONLINE: Stíhací závodu mužů v Anterselvě Sledujeme podrobně

Z takové pozice startuje v sobotu do závodu. Ztrácí minutu a čtyřicet sekund na vítěze sprintu Böa, od první desítky ho ale dělí jen čtrnáct vteřin. „Je to otevřené. Budu se snažit trochu šetřit tempo, za někým se vyvézt a věřím, že se na střelnici budu cítit trochu komfortněji,“ plánoval před závodem.

Václavík se zapojil do Světového poháru až od ledna, jede tedy svou teprve druhou stíhačku. Vyráží z 51. místa se ztrátou dvou minut a jednačtyřiceti sekund na čelo závodu. Od bodovaných příček ho dělí necelých dvacet vteřin, pokud se vyvaruje chybám na střelnici, mohl by se do čtvrté desítky posunout.

Nesporným favoritem číslo jedna je i tentokrát Johannes Bö, který s jednou chybou opanoval sprint o 31 sekund před Švédem Martinem Ponsiluomou a i bezchybný Nor Sturla Holm Lägreid na svého reprezentačního kolegu ze třetího místa ztrácí 37 vteřin.

Do minutové ztráty se ještě vměstnal čtvrtý Němec Roman Rees a pátý Nor Vetle Christiansen. Další závodníci už výrazně zaostávají a pro větší posun pořadím musí doufat, že se k jejich bezchybnému výkonu přidá i smůla soupeřů.

Vzhledem k průběhu předchozích stíhacích závodů se může zdát, že Bö má další vítězství téměř jisté. Dokáže mu někdo v jeho spanilé jízdě zabránit?

Sledujte v online reportáži.