Obhájci
Celkovému hodnocení vládli v minulé sezoně Francouzi – mezi ženami Lou Jeanmonnotová, mezi muži Eric Perrot. A oba hlásí před sezonou jasné ambice velký křišťálový glóbus obhájit.
Osmadvacetiletá Jeanmonnotová své tažení ve žlutém čísle podpořila jednou z nejjistějších střeleb ve startovním poli (90% úspěšnost ji zařadila na deváté místo), k tomu patřila do top trojky nejrychlejších závodnic na lyžích. Pokud své kvality udrží a zimu zvládne bez nemocí, bude opět jen těžko k poražení.
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O tři roky mladší Perrot ovládl celkové hodnocení se suverénním náskokem 279 bodů, cestu za křišťálovým glóbem měl ale přece jen trochu lehčí než jeho reprezentační parťačka. Hned na dvou lednových pohárových zastávkách totiž znemožnila nemoc účast norskému objevu Johanu-Olavu Botnovi, který do té doby dominoval, a po olympiádě zase musel kvůli operaci srdce ukončit sezonu Tommaso Giacomel – Ital byl přitom Perrotovi v celkovém hodnocení nejblíž.
Tím samozřejmě nechceme snižovat Francouzovy kvality. Na lyžích byl minulou sezonu mezi pěti nejrychlejšími, to samé platí pro úspěšnost střelby a v první desítce se držel také v rychlosti práce s malorážkou.