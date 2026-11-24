Při své průlomové zimě 2024/2025 vylétl v hodnocení Světového poháru na 20. místo, letos v březnu se našel ještě o jedno místo výš.
„To beru určitě jako hlavní pozitivum předchozí sezony. Teď bych to chtěl minimálně zopakovat, ne-li se posunout ještě výš,“ hlásil před odletem na první pohárový víkend ve finském Kontiolahti.
Jaká další pozitiva, případně negativa jste na minulé sezoně našel?
Celkově ji hodnotím pozitivně. A že jsme udělali se smíšenou štafetou medaili v Novém Městě byl příjemný bonus. Jen škoda, že se mi na olympiádě nepodařilo prorazit do desítky, v což jsem před ní doufal.
|
Trenérská škatulata, extra prémie a česká očekávání. Startuje biatlonová sezona
Bylo po dlouhé olympijské sezoně náročné hledat motivaci do další práce?
Vůbec. Náš tým je hodně vyrovnaný, takže táhneme jeden druhého, hecujeme se na střelnici a motivace máme spoustu, protože každý z nás chce být ten nejlepší.
Jak vypadala vaše letní příprava? Absolvoval jste ji celou bez nemocí?
Zdraví mě drželo, vypadnul jsem jen na pár dní. V přípravě jsme se drželi toho, co máme zažité a co funguje. Akorát jsem si upravil úchop zbraně, aby mi byl pohodlnější při střelbě vestoje. Už během sezony jsem cítil, že to není ono, tak jsem hned na jaře vzal zbraň za Pepou Šemberkem, který vyrábí pažby, a pustili jsme se do toho.
V čem přesně úprava spočívala?
Já během zimy používal originální pažbu od výrobce z 3D tiskárny, ale nebyla úplně přesně na moji ruku a pořád jsem měl pocit, že bych potřeboval dát prsty jinak, možná posunout hrušku. Tak jsme během jara vytvořili úchop, který mi sedí a jde mi přirozeně do ruky.
Projeví se to spíš na přesnosti, nebo rychlosti?
Teoreticky by se to mohlo projevit v obojím. Tím, že je ruka teď v přirozenější poloze, může přicházet jak větší přesnost, tak rychlost.
|
Jak dobře znáte biatlon? Otestujte své znalosti oblíbeného sportu
Od jara vede mužský tým společně s Ondřejem Moravcem další někdejší závodník Michal Šlesingr. Jak vám jako trenér sedl?
Pro mě bylo překvapením, že se pustil do trénování. Asi nikdo nečekal, že se na takové pozici zapojí do A-týmu. Ale jeho přístup mě příjemně překvapil. Hlavně to, jak vnímá střelbu. Data, která s ním teď dokážeme analyzovat, jsou velmi zajímavá. To se mi líbí.
Jak jste ho vnímal jako závodníka?
Pro mě je Boušek jedním ze vzorů. Vždy jsem ho sledoval, co dělá, jak to dělá a jak se tím dá inspirovat. Vyloženě na závodech jsme se nikdy nepotkali, vlastně jsem ho jednou střídal, když místo Le Grand Bornand dal přednost tréninku, a já se díky tomu dostal na svůj první svěťák. Ale jinak jsem ho zažil, jen když během přípravy propojili juniorský tým s A-týmem.
Jak jste přijal pravidlo, podle kterého se nyní nesmíte dotknout popruhu zbraně dřív než na podložce?
Musím ho akceptovat, ale nechápu, proč by někdo takové pravidlo zaváděl. Kdyby někomu ta zbraň při příjezdu na střelnici spadla, tak neřeknu ani slovo, ale nevybavuju si, že by někdy došlo k nějakému ohrožení při sundavání zbraně z ramene. Přijde mi, že to jde proti duchu našeho sportu. Rozhodně teď už neuvidíme střelby za 12 sekund. Podle mě je to pravidlo zbytečné.
|
Mareček o novém biatlonovém pravidlu: Je trochu socialistické. Zabíjí kreativitu
A co nový systém nasazování do hromadných závodů? K tomu, že podle pořadí ve Světovém poháru bude mít start jistý jen prvních dvacet, jste smířlivější?
To mi naopak přijde jako zajímavá změna a líbí se mi. Víc reflektuje aktuální formu a je větší šance se do něj dostat. Myslím, že prospěje i celkovému hodnocení svěťáku, protože jak doteď jezdila masák vlastně furt stejná pětadvacítka, tak se pak dělaly velké rozdíly v bodech, které se těžko doháněly. Takže by se teď mohlo i to pořadí víc promíchat.
Vaší dcerce Rozárce už je přes rok a půl, to už asi vnímá, když na delší dobu odjedete.
Ano, je těžké od ní odjíždět. Ale zatím to máme doma vymyšlené tak, že od sebe během sezony nebudeme zas tak dlouho. Holky za mnou přijedou do Hochfilzenu, pak spolu strávíme Vánoce v Anterselvě, přejedeme společně na Pokljuku, kde se podařilo zařídit, že budeme bydlet společně. A pak ještě pojedou Zuzka s Rozárkou do Ruhpoldingu, kde bydlí jen kousek od nás. No a samozřejmě dorazí zase do Nového Města.
Takže změna termínů v první půlce sezony vám zas tolik nevadí.
Rozhodně je dobře, že je Kontiolahti zkrácené, protože první trimestr byl kvůli tomu vždycky strašně dlouhý. Ještě když jsme vždycky jezdili na sever do té tmy. Teď tam budeme jen pár dní a sjedeme do Hochfilzenu, kde většinou bývá hezky. Takže v tomto ohledu je to příjemná změna.
|
Zdravá, snad i sebevědomá. Motto Voborníkové? Hlavně se nenechat sežrat
S jakými pocity vyhlížíte vrchol sezony – únorové mistrovství světa v estonském Otepää?
Mám z něj trochu obavy. Snadno se může stát průšvih s počasím. Závody, které jsme tam odjeli v minulé sezoně, byly podle mě až za hranou regulérnosti.
Tehdy se ale závodilo v březnu.
To je samozřejmě pravda. Šlo o předposlední svěťák a už bylo velké teplo. Ale Otepää bývá obecně hodně nevyzpytatelné. Může tam být devět stupňů nad nulou nebo taky minus třicet. Vždy to má ale jednoho společného jmenovatele – vítr. Je hodně silný a občas jsou závody kvůli němu nefér. Takže kvůli tomu ty obavy.