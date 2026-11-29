Čtvrteční vytrvalostní závod se z českého týmu nejlépe povedl Michalu Krčmářovi, který skončil rovněž nejvýš v hodnocení sprintu v minulé sezoně.
Na konečné 19. místo se posunul díky desáté příčce v posledním sprintu zimy v Oslu, a předstihl tak i Vítězslava Horniga, jenž byl v pořadí hned za ním.
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Závěr minulé zimy se nadmíru vydařil také Mikuláši Karlíkovi, který si 20. místem v Otepää zapsal své životní maximum ve sprintu, aby ho jen o týden později přepsal v Oslu na 16. příčku. Proto se v hodnocení disciplíny našel zdaleka nejvýše v kariéře.
To samé může říct Tomáš Mikyska, u něj ale výsledky ze sprintu zas tak zářné nebyly. Devatenácté místo z Ruhpoldingu bylo v jeho případě spíš výjimkou, přestože by mu jako rychlému a neohroženému střelci měl dvoupoložkový závod sedět.
Na průlomové výsledky ze sezony 2024/2025 nenavázal v té minulé Jonáš Mareček a také ve sprintech končil daleko za očekáváními, které životním 10. místem z Anterselvy vytvořil.
Ve čtvrtek byl ale z Čechů nejpřesnějším střelcem, solidní základ pro kvalitní nedělní umístění tak určitě má.
Jako první absolvuje úvodní sprint sezony Mareček s číslem 13, Krčmářovi patří v neděli šestnáctka. Až o dalších dvacet biatlonistů později startuje Hornig, s jednačtyřicítkou jede Karlík a Mikyskovi přisoudil los startovní číslo 71.
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Boj o malý křišťálový glóbus ze sprintu byl minulou sezonu vyrovnaný do posledního závodu a nakonec jej nerozhodl počet bodů ale vítězství. Sturla Laegreid posbíral za sedm závodů identických 356 bodů jako Švéd Sebastian Samuelsson, glóbus ale připadl Norovi, protože slavil během sezony dva triumfy zatímco Samuelsson jen jeden.
Po jednom vítězství brali minulou sezonu ještě Johan Olav-Botn, Tommaso Giacomel a Vetle Christiansen, i s nimi je proto potřeba v neděli počítat, stejně jako s vítězem velkého křišťálového glóbu Ericem Perrotem, který byl díky konzistentním výsledkům v hodnocení sprintu třetí.
Hlavní pozornost je ale upřená na čtvrtečního vítěze Campbella Wrighta. Jako jediný dokázal ve vytrvalostním závodě zastřílet čistě a se suverénní převahou si dojel pro premiérový triumf i žluté číslo. A s ním by určitě rád závodil i příští týden v Hochfilzenu.