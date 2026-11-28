Jessica Jislová nejprve závod zkušeně rozjela, Lucie Charvátová pak při svém debutu ve smíšené štafetě ve Světovém poháru vytáhla Čechy na třetí příčku a Vítězslav Hornig vysílal Krčmáře do závěrečného úseku ze čtvrté pozice.
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Česká smíšená štafeta bojovala o pódium, v Kontiolahti končí čtvrtá
Nejzkušenějšího člena týmu nejprve zdrželo jedno dobíjení vleže, vestoje naopak pevnou rukou terče vybílil a uháněl na trať jen s osmi sekundami výhody na italského rychlíka Tommasa Giacomela. Přičemž na posledním mezičase před cílem už byl Ital za Krčmářem o pouhou sekundu…
V té chvíli si nejspíš Giacomel myslel, že vás má na lopatě.
To nevím. Nikdy si nemůžete být jistí, jak je na tom ten druhý. Já taky nebyl ve stavu, že bych se ho měl bát, ale zároveň jsem si nemohl být jistý, že moje taktika bude fungovat. Musíte být stále pokorní a přistupovat k soupeři s respektem.
Vy jste Itala každopádně nechal v závěrečných metrech bez respektu za sebou a uhájil před ním čtvrtou příčku. Jak přesně vypadala vaše taktika do závěrečného kola?
Ve Finsku docela víte, co se děje kolem vás, což je fajn. Takže při odjezdu ze střelnice jsem viděl, že Giacomel odstřílel za nula a že bude nějakých deset sekund za mnou. Bylo mi jasné, že mě bude stahovat. Nechtěl jsem ho nechat ke mně přijet zadarmo, ale zároveň jsem věděl, že jeho kvalita je tak velká, že mě nejspíš stejně dojede. Takže jsem jel první polovinu kola naplno, a když jsem cítil, že je za mnou tři čtyři sekundy, zvolnil jsem a trošku jsem šetřil síly na finiš, kde jsem si to s ním chtěl rozdat.
Projevily se i vaše zkušenosti? Trať v Kontiolahti máte naježděnou jako málokdo ve startovním poli.
Myslím, že ano. Přesně vím, odkud ten finiš tady bolí a odkud jsem schopný jet úplně naplno. Toho jsem využil a jakmile jsme dosáhli místa tam pod mostkem, věděl jsem, že když zatnu, vydržím sprintovat až do cíle. Pak už to bylo jen o tom, kdo z nás bude rychlejší a pustí tělo dál.
Řekli jste si s Giacomelem něco k tomu souboji ještě pak za cílem?
Jen mi přišel pogratulovat. Já už byl se svým týmem, takže nějak víc jsme to spolu nerozebírali.
Přesto, nechat za sebou Giacomela je asi příjemným povzbuzením.
Celkově je ten výkon pro nás povzbuzením, protože celá štafeta jela kvalitní závod a každý z nás zajel super časy. A to mě těší víc, než že jsem odolal Giacomelovi ve finiši. To je jen jeden splněný bod a ve finále od toho tam my finišmani jsme, abychom byli silní v soubojích do cíle. Na čtvrtém úseku zkrátka nenajdete špatné jméno. Takže to je jen taková přidaná hodnota. Opravdovou radost mám z toho celku.
Hodně suverénní byla od vás i střelba vestoje, přitom třeba Nor i Němec se na ní trápili.
I já k ní přistupoval s respektem, protože tempo na trati bylo vysoké, tak jsem přemýšlel, co asi se mnou udělá. Ale pak jsem se ponořil do bubliny a z té stojky si pamatuju akorát to, jak z ní odjíždím.
Takže vlastně ideální stav.
Stojka byla fajn, ale ležka nebyla optimální. Tam jsem ztratil kontakt s Němcem, a to mě může mrzet. Protože na stojce ty přední štafety víc chybovaly, a kdybych neztratil na ležce kontakt, mohl jsem pomýšlet výš, místo abych jen bránil.
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Češi v singl mixu opět zaostali. Pódium si rozdělili favorité, zářilo i Grónsko
Skvěle zvládla svou stojku i Lucie Charvátová, co říkáte na její debut ve smíšené štafetě?
Pro celý tým je skvělé, když takhle rychlý závodník jako Lucka může jezdit štafety. I kdyby na každé položce třikrát dobíjela, tak ona je na lyžích tak rychlá, že štafetě neskutečně pomůže. Pomaličku se dostáváme do fáze, kdy jsme schopní postavit dvě silné štafety, jak velkou mixku, tak i singlmix. I teď nebyl singlmix vůbec špatně postavený, Tomčovi (Mikyskovi) to jen tolik nesedlo, ale Terka (Voborníková) si zajela výborný závod. Tam chybí už jen malinko, aby singl končil do osmého, šestého místa, což jsou velmi kvalitní výsledky. Tady od toho byli kousíček. Takže sílu týmu rozhodně máme, což je moc fajn.
Možná i vzpruha po nepříliš povedeném čtvrtečním vytrvalostním závodě?
Čtvrtek byl výsledkově špatný, to tady víme všichni. Řekli jsme si, že to není to, co chceme. Ale zároveň víme, čím to bylo, a nebyli jsme z toho nějací zlomení. U mě byl problém s výběrem lyží a ještě jsem to ztratil na poslední položce, jinak by vypadal závod úplně jinak. Takže ačkoliv výsledkově jsem nebyl spokojený, tak samotný výkon vlastně nebyl tak špatný.
A co další členové týmu?
Třeba Víťa teď ve štafetě ukázal, že se určit bude pohybovat jinde, než kde skončil ve čtvrtek. Všichni jsme to vzali tak, že to byl jen první závod a že je za námi dobrá příprava, ve které jsme předváděli kvalitní výkony. Takže věřím, že i všichni ostatní kluci ukáží, že formu mají daleko lepší, než jak jsme dopadli ve čtvrtek.
Ukázat to můžete hned v nedělním sprintu.
I v něm to může být ještě rozpačité, ale sezona je pořád na svém začátku a pro nás je důležité, že jsme dobře připravení a že forma v nás je – což jsme předvedli ve štafetách. Věřím, že se v každém z nás probudí během zimy ještě víc.