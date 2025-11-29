Premium

Biatlon ONLINE: První závod nové sezony. Jak se daří ve štafetě Češkám?

Autor:
11:13
Úvod Světového poháru hostí tuto zimu švédský Östersund. První startovní výstřel padne ve 13:15 a na trať vyrazí štafety žen. Ta česká jede ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Jak se jim začátek olympijské sezony vydaří, sledujte v naší podrobné online reportáži.

Tereza Voborníková běží ženskou štafetu v Novém Městě na Moravě. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

V minulé sezoně bylo nejlepším umístěním Češek ve štafetách osmé místo, na kterém doběhly v Hochfilzenu a Novém Městě. Pokaždé je při tom tížila dvě trestná kola. Novou sezonu by si závodnice i trenéři jistě představovali úspěšnější.

ONLINE: Štafeta žen na 4x6 km v Östersundu

Sledujeme v podrobné reportáži.

„Jessica umí štafety rozjíždět. Lucku chceme zkusit na druhém úseku, kde by nemusela být pod takovým tlakem. U Terky věříme, že jí bude sedět trať v Östersundu. A Makula je závodnice, která je schopná udržet nervy na uzdě i na poslední položce,“ okomentoval složení úseků trenér Lukáš Dostál.

Mimo sestavu zůstala Tereza Vinklárková, která možná dostane šanci v nedělních smíšených štafetách.

Jak dobrá bude Davidová? Zjišťovala jsem, co je pro mé tělo red flag, říká

Předešlou zimu dokončily Češky na desátém místě v hodnocení štafet, s desítkou tudíž odstartují i nyní v Östersundu.

Jedničku vezou Francouzky, které jsou aktuální mistryně světa a v minulé sezoně ani jednou nechyběly na pódiu. Úspěšnou šňůru chtějí ve Švédsku prodloužit, postarat se o to má kvarteto Jeanne Richardová, Oceane Michelonová, Justine Braisazová-Bouchetová a Lou Jeanmonnotová.

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Velkou motivaci odstartovat sezonu vítězně mají domácí Švédky, kterým však chybí Elvira Öbergová. Ta se během týdne necítila zcela zdravě, sezonu tak začne nejspíš až v úterý vytrvalostním závodem. Domácí výběr se tak musí spolehnout na Johannu Skottheimovou, Annu Magnussonovou, Ellu Halvarssonovou a starší ze sester Öbergových Hannu.

Více peněz, nové zbraně a olympijské hry na obzoru. Startuje biatlonová sezona

Norky byly v minulé sezoně sběratelky druhých míst – těsně za vítězkami finišovaly čtyřikrát. Prolomit stříbrnou kletbu se v Östersundu pokusí Karoline Knottenová, Ingrid Tandrevoldová, Ragnhilda Femsteineviková a Mareen Kirkeeideová.

Do německé sestavy se po mateřské pauze vrátila Janina Hettichová-Walzová, Italky se zase znovu můžou opřít o Lisu Vittozziovou.

