V minulé sezoně bylo nejlepším umístěním Češek ve štafetách osmé místo, na kterém doběhly v Hochfilzenu a Novém Městě. Pokaždé je při tom tížila dvě trestná kola. Novou sezonu by si závodnice i trenéři jistě představovali úspěšnější.
ONLINE: Štafeta žen na 4x6 km v Östersundu
Sledujeme v podrobné reportáži.
„Jessica umí štafety rozjíždět. Lucku chceme zkusit na druhém úseku, kde by nemusela být pod takovým tlakem. U Terky věříme, že jí bude sedět trať v Östersundu. A Makula je závodnice, která je schopná udržet nervy na uzdě i na poslední položce,“ okomentoval složení úseků trenér Lukáš Dostál.
Mimo sestavu zůstala Tereza Vinklárková, která možná dostane šanci v nedělních smíšených štafetách.
Předešlou zimu dokončily Češky na desátém místě v hodnocení štafet, s desítkou tudíž odstartují i nyní v Östersundu.
Jedničku vezou Francouzky, které jsou aktuální mistryně světa a v minulé sezoně ani jednou nechyběly na pódiu. Úspěšnou šňůru chtějí ve Švédsku prodloužit, postarat se o to má kvarteto Jeanne Richardová, Oceane Michelonová, Justine Braisazová-Bouchetová a Lou Jeanmonnotová.
Velkou motivaci odstartovat sezonu vítězně mají domácí Švédky, kterým však chybí Elvira Öbergová. Ta se během týdne necítila zcela zdravě, sezonu tak začne nejspíš až v úterý vytrvalostním závodem. Domácí výběr se tak musí spolehnout na Johannu Skottheimovou, Annu Magnussonovou, Ellu Halvarssonovou a starší ze sester Öbergových Hannu.
Norky byly v minulé sezoně sběratelky druhých míst – těsně za vítězkami finišovaly čtyřikrát. Prolomit stříbrnou kletbu se v Östersundu pokusí Karoline Knottenová, Ingrid Tandrevoldová, Ragnhilda Femsteineviková a Mareen Kirkeeideová.
Do německé sestavy se po mateřské pauze vrátila Janina Hettichová-Walzová, Italky se zase znovu můžou opřít o Lisu Vittozziovou.