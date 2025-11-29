Češi se v minulé sezoně umístili v hodnocení štafetových závodů na osmém místě, do sobotního závodu proto vyrazí ze třetí řady a s osmičkou na hrudi.
Během uplynulé zimy dvakrát dosáhli na šesté místo a na světovém šampionátu v Lenzerheide nebyli daleko od toho pátého. Zatímco ženy se ve štafetách trestnému kolu vyhnuly pouze jednou, mužům se dařilo držet úspěšnější střeleckou bilanci.
ONLINE: Štafeta mužů na 4x7,5 km v Östersundu
Sledujeme v podrobné reportáži.
Ani jednou v minulé sezoně nechyběl v sestavě Jonáš Mareček, ten však nyní kvůli nachlazení absentuje. „Sezona je dlouhá, je zbytečné teď riskovat,“ vysvětlil trenér Michael Málek.
Štafetu proto absolvují Štvrtecký i Karlík, kteří se do Světového poháru vrací po delší době. „Kuba a Mikuláš si účast ve svěťáku vyjeli a teď je můžeme oba vyzkoušet ve štafetě. Určitě mají na to, aby ji zvládli,“ věřil svému výběru Málek.
Největšími favority závodu jsou stejně jako mezi ženami Francouzi, ti totiž loni ovládli všechny štafety Světového poháru, pouze zlato na mistrovství světa jim vyfoukli Norové.
Navázat tam, kde skončili, budou chtít v Östersundu Fabien Claude, Quentin Filllon Maillet, Emilien Jacquelin a Eric Perrot.
Stejně jako na šampionátu v Lenzerheide jim však cestu za vítězství plánují překazit Norové, kteří vysílají do prvního závodu sezony sestavu Martin Uldal, Isak Frey, Sturla Laegreid a Vetle Christiansen.
Dojet si pro triumf před domácím publikem by rádo dokázalo švédské kvarteto ve složení Victor Brandt, Jasper Nelin, Martin Ponsiluoma a Sebastian Samuelsson. Přestože ve Světovém poháru se Švédi ze štafetového vítězství radovali naposled v sezoně 2020/21, přesně tato sestava získala na loňském mistrovství světa v Novém Městě zlato. Podceňovat ji by proto byla chyba.
Jako vždy je třeba počítat s Němci, kteří brali v minulé zimě dvě třetí místa, Ukrajinci uzavřeli štafetové závody třetím místem v Novém Městě a těsně pod pódiem umí dojet i Slovinci a Italové.