Biatlon ONLINE: První závod sezony absolvují také muži. Jak si vedou Češi?

14:57
Po ženách přichází ve švédském Östersundu čas také na mužskou štafetu. První závod Světového poháru absolvují Češi ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík. Jakým výsledkem otevřou novou sezonu? Sledujte od 16:55 v podrobné online reportáži.

Jonáš Mareček předává štafetu Michalu Krčmářovi během závodu v Novém Městě na Moravě. | foto: Jaroslav Svoboda / Český biatlon

Češi se v minulé sezoně umístili v hodnocení štafetových závodů na osmém místě, do sobotního závodu proto vyrazí ze třetí řady a s osmičkou na hrudi.

Během uplynulé zimy dvakrát dosáhli na šesté místo a na světovém šampionátu v Lenzerheide nebyli daleko od toho pátého. Zatímco ženy se ve štafetách trestnému kolu vyhnuly pouze jednou, mužům se dařilo držet úspěšnější střeleckou bilanci.

ONLINE: Štafeta mužů na 4x7,5 km v Östersundu

Sledujeme v podrobné reportáži.

Ani jednou v minulé sezoně nechyběl v sestavě Jonáš Mareček, ten však nyní kvůli nachlazení absentuje. „Sezona je dlouhá, je zbytečné teď riskovat,“ vysvětlil trenér Michael Málek.

Štafetu proto absolvují Štvrtecký i Karlík, kteří se do Světového poháru vrací po delší době. „Kuba a Mikuláš si účast ve svěťáku vyjeli a teď je můžeme oba vyzkoušet ve štafetě. Určitě mají na to, aby ji zvládli,“ věřil svému výběru Málek.

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Největšími favority závodu jsou stejně jako mezi ženami Francouzi, ti totiž loni ovládli všechny štafety Světového poháru, pouze zlato na mistrovství světa jim vyfoukli Norové.

Navázat tam, kde skončili, budou chtít v Östersundu Fabien Claude, Quentin Filllon Maillet, Emilien Jacquelin a Eric Perrot.

Stejně jako na šampionátu v Lenzerheide jim však cestu za vítězství plánují překazit Norové, kteří vysílají do prvního závodu sezony sestavu Martin Uldal, Isak Frey, Sturla Laegreid a Vetle Christiansen.

Poslední sezona? Ještě nevím. Krčmář o odloučení od rodiny i nových lyžích

Dojet si pro triumf před domácím publikem by rádo dokázalo švédské kvarteto ve složení Victor Brandt, Jasper Nelin, Martin Ponsiluoma a Sebastian Samuelsson. Přestože ve Světovém poháru se Švédi ze štafetového vítězství radovali naposled v sezoně 2020/21, přesně tato sestava získala na loňském mistrovství světa v Novém Městě zlato. Podceňovat ji by proto byla chyba.

Jako vždy je třeba počítat s Němci, kteří brali v minulé zimě dvě třetí místa, Ukrajinci uzavřeli štafetové závody třetím místem v Novém Městě a těsně pod pódiem umí dojet i Slovinci a Italové.

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

ONLINE: Zlín - Karviná 0:2, dva góly za tři minuty. Po Krčíkovi se trefil Samko

Sledujeme online
Ayaosi z Karviné se snaží pláchnout zlínskému kapitánovi Bartošákovi.

Souboj sousedů v tabulce. Pokud devátý Zlín zvítězí, sedmou Karvinou přeskočí. Utkání nováčka s týmem, který nedávno porazil Spartu, můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.

29. listopadu 2025  14:51,  aktualizováno  16:18

Sprint F1 v Kataru vyhrál Piastri a přiblížil se Norrisovi, Verstappen čtvrtý

Oscar Piastri z McLarenu ovládl sprint v Kataru.

Australan Oscar Piastri z McLarenu vyhrál sprint ve Velké ceně Kataru formule 1 a snížil manko na lídra šampionátu a týmového kolegu Landa Norrise na 22 bodů. Britský pilot dokončil sobotní zkrácený...

29. listopadu 2025  16:18

Velká cena Kataru formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Momentka ze sprintu F1 v Kataru.

Dramatické mistrovství světa formule 1 má před sebou předposlední zastávku. Velká cena Kataru 2025 se pojede od pátku 28. 11. do neděle 30. 11. na okruhu Losail nedaleko Dauhá. V textu najdete...

29. listopadu 2025  16:02

ONLINE: Ostrava - Dukla 2:0, VAR sebral domácím penaltu. Druhý gól dal Kohút

Sledujeme online
Michal Kohút z Baníku zvyšuje na 2:0 v zápase proti Dukle Praha, brankář...

Pět ligových zápasů pod novým koučem, pod porážek, žádný vstřelený gól a poslední příčka tabulky. Zastaví fotbalisté Baníku Ostrava konečně sérií nezdarů? V sobotu od 15.00 hostí Duklu, duel můžete...

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  15:43

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

29. listopadu 2025  9:40,  aktualizováno  15:11

Parádní úvod olympijské sezony! České biatlonistky slaví ve štafetě třetí místo

Jessica Jislová (zleva), Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta...

Lepší začátek nové zimy si český biatlon snad ani nemohl přát. Češky zazářily ve švédském Östersundu a ve štafetovém závodě získaly třetí příčku. Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková...

29. listopadu 2025  14:24,  aktualizováno  15:08

ONLINE: Hradec - Jablonec 1:0, domácí jdou vedení. U Slončíkova gólu chybuje Hanuš

Sledujeme online
Královéhradecký Elbel (vpravo) se snaží zastavit jabloneckého Alegueho.

Napraví královéhradečtí fotbalisté porážku v Karviné, po které vypadli z elitní šestky? Jejich soupeřem v 17. kole první ligy je však třetí Jablonec. Duel můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.

29. listopadu 2025  14:52

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartuje ve švédském Östersundu. Závody začnou v sobotu 29. listopadu a adrenalinové soupeření vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom,...

29. listopadu 2025  14:38

Světový pohár v běžeckém lyžování 2025/26: program, Češi, kde sledovat

Lyžařka Kateřina Janatová v průběhu závodu na 20 km volně ve švýcarském...

Dřina v krásné zasněžené krajině je typická pro běh na lyžích. Světový pohár v tomto atraktivním sportu startuje 28. listopadu 2025 ve finské Ruce a skončí 22. března 2026 v americkém Lake Placid. V...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  29. 11. 14:37

Klaebo ovládl sprint v Ruce a má 99. výhru v SP, Češi vypadli ve čtvrtfinále

Tři nejlepší ze sprintu v Ruce. Uprostřed je vítěz Johannes Klaebo, vlevo druhý...

Norský favorit Johannes Hösflot Klaebo ovládl sprint v Ruce a připsal si 99. triumf ve Světovém poháru. Závod žen na úvod sezony ve Finsku vyhrála jeho krajanka Kristine Stavaas Skistadová. Z českých...

29. listopadu 2025  13:42

Po čtyřech letech zpět na trůnu. Ogier ovládl MS v rallye a srovnal Loebův rekord

Francouzský pilot Sébastien Ogier v závěrečné rallye sezony v Saúdské Arábii.

Francouzský pilot Sébastien Ogier se stal podeváté mistrem světa v automobilových soutěžích a vyrovnal rekord krajana Sébastiena Loeba. V závěrečné rallye sezony v Saúdské Arábii obsadil třetí místo,...

29. listopadu 2025  12:31

