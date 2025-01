Místo trošek sbírá Hornig kupy. Víťa mě drží nad vodou, říká Krčmář

Závod druhého českého reprezentanta na startu se vůbec nevyvíjel tak skvěle jako Hornigův. Michal Krčmář se zdržel hned při první střelbě, ani bezchybné dvě další položky ho ale neodrazily ze třetí desítky, a případný růst navíc zarazily dvě chyby na závěr. „Ale tentokrát bych nebyl spokojený, ani kdybych všechny čtyři střelby dal čistě dohromady za patnáct sekund,“ řekl s nadsázkou.

Krčmář nechtěl problém, který ho v posledních závodech trápí, rozebírat. Na devátém místě svého reprezentačního kolegy ovšem našel pozitiva i pro sebe.

„Jenom díky Víťovi se držím nad vodou, protože vím, že nejsem připravený o nic hůř než on. I tím, že jsme spolu na pokoji, vše najednou jinak prožívám, zase mě závodění baví a vrací mě to do let, kdy jsem bydlel s Ondrou Moravcem.“