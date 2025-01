Sny? Takový výsledek zopakovat! Hornig si ruhpoldingský med vychutná

Když z něj pak odcházel, byl tím nejusmívavějším v chumlu závodníků, členů realizačního týmu a organizátorů.

Musel sám sebe ujišťovat, že se to všechno skutečně děje. A že to prožívá právě on. „Těžko se takový zážitek popisuje, ale bylo to skvělé,“ zářil.

Na vyhlášení s vámi stál Sebastian Samuelsson – několikanásobný vítěz závodů Světového poháru, kterého jste dokázal porazit. Pogratuloval vám, doufám?

Jasně! Biatlonový kolektiv je strašně přátelský. Nemyslím si, že by si tady někdo něco nepřál. Všichni si pogratulujeme a ty úspěchy si přejeme.

Vystavíte si květinu na nějaké speciální místo?

Vlastně jsme květinu nedostali. Byl to plyšák zdejšího maskota a med odsud z Ruhpoldingu. Myslím, že ten mi bude hodně chutnat.

MEZI NEJLEPŠÍMI. Vítězslav Hornig (druhý zprava) si užívá chvíle na květinovém ceremoniálu v Ruhpoldingu.

Vraťme se ještě k vašemu závodu, věděl jste, o jak senzační umístění jedete?

Už od třetího kola jsem měl poměrně detailní informace, že jedu kolem druhého místa. Snažil jsem se v posledním kole zmáčknout. Ale na lyžích jsem se cítil trochu hůř, takže jsem už bohužel neměl na Niklase Hartwega, který jel přede mnou. Ale i tak je to super výsledek.

Postavený hlavně na bezchybné střelbě. Na té jste si dával zvlášť záležet?

Přesně tak. Především na ležkách, protože v posledních závodech jsem na nich dělal zbytečné chyby, hlavně z uspěchání. Tentokrát jsem si na to dával opravdu pozor.

O to víc jste s čistým čtyřpoložkovým závodem spokojený?

Nejde nebýt. Potvrdilo se, že je tu zrádná střelnice. Protože na nástřelu foukal drobný vítr zleva a už to udělalo dva cvaky. V závodě ale foukat přestalo, a kdybych ty cvaky nevrátil, taky mi to spadnout nemuselo. I proto jsem rád, že jsem se s tím popasoval a dokázal čtyři nuly dát.

Loni jste tu byl poprvé na bodech. Co byste si pomyslel, kdyby vám někdo tehdy řekl, že tu teď skončíte pátý?

Asi bych se hodně smál. Nemyslel bych, že to bude reálné. Před sezonou jsem si dával osobní cíl, abych jezdil pravidelně na bodech, abych je sbíral třeba i po troškách. To, jak se mi nakonec daří, jsem opravdu nečekal, ale mám vážně radost.

Páté místo je vaše životní maximum. Cítíte i vy, že jste předvedl životní výkon?

V tuto chvíli ano. V juniorských letech se mi taky povedly super závody, posbíral jsem pár medailí z dorosteneckých i juniorských šampionátů. Ale tohle, i když to není medaile a jen květinový ceremoniál, tak rozhodně to pro mě je životní závod, protože se mi podařil v té nejlepší světové špičce.

Přitom na konci minulé sezony jste s čistou střelbou končil na šedesátém místě. Co byste vzkázal tehdejším kritikům, že ve Světovém poháru nemáte co dělat?

Já vím, že minulou sezonu to běžecky nebylo dobré. Na jejím konci jsem mlel z posledního, už mi to vůbec nešlo. Jediné, čím jsem se zachraňoval, byla střelba. Jsem rád, že skrz přípravu jsem dokázal na běhu tolik zapracovat a tuto sezonu vidím, že když se to sejde, tak můžu jezdit o úplně jiné výsledky. Díky tomu se mi jezdí mnohem lépe.

A jaké jsou vaše další sny?

Sny… Asi opakovat takové výsledky. Nemusí to být zrovna květinový ceremoniál, u něj budu rád, když se podaří jednou za čas. Ale snad bych mohl pravidelně končit do dvacátého místa. To jsou, myslím, reálné cíle, které si teď můžu dávat.