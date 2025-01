Hele, já se držím Elviry! Voborníková má pro tuto zimu na střelnici odškrtnuto

Prostor střelnice biatlonového areálu v Ruhpoldingu by se jen po sluchu dal snadno splést s vesnickou diskotékou.

Z amplionů znějí osvědčené hity, zaplněné tribuny bez pobízení skandují a vlní se do rytmu. Hudba nepřestává znít ani při střelbě největších favoritek, a tak zatímco stadion utichá v napjatém očekávání, závodnicím míří do uší decibely populárních písní, v čele s biatlonovou stálicí Sweet Caroline.

Jen čtyři ženy dokázaly v takové atmosféře sestřelit všech dvacet terčů. A jednou z nich byla právě Voborníková.

Jsou čtyři nuly na střelnici tím, co vás nejvíc těší?

Za střelbu jsem vážně ráda. Myslím, že v takových podmínkách závodnice jako já bez nuly výsledek neudělá. A ve vytrvalostním závodě je to obzvlášť potřeba.

O zdejší střelnici se říká, že je jednoduchá, a tím pádem možná i trochu zrádná. Pozlobila vás?

Na první ležku malinko foukalo a ty mini větříky jsou tady nejzrádnější, protože paradoxně dělají nejvíc cvaků. Takže to jsem zareagovala a na další položky už jsem vracela cvaky zpátky. Ale tentokrát byly nejhorší namrzlé podložky. Jak je areál ve stínu, tak je to tu časté a už jednou mě to vytrestalo ve štafetě.

Dá se s tím při samotné střelbě něco udělat?

Na nástřelu jsem si na to dávala pozor a věděla jsem, že při závodě musím víc zašoupat nohama, aby mi to pod lyžemi roztálo a nikde mi to neklouzalo.

A vznikla z toho nula, vaše vůbec první ve vytrvalostním závodě.

Jsem moc ráda, že se to takhle sešlo. Dokonce jsou to tuhle zimu moje první čtyři nuly. Asi není úplný standard, aby se povedly každou sezonu, ale tu minulou se mi to podařilo a teď i tuhle. Takže mám pro tuto zimu čtyři nuly odškrtnuté a moc mě těší, že to přišlo v závodě, kde se za chybu přičítá minuta.

Tereza Voborníková finišuje ve vytrvalostním závodě Světového poháru v Ruhpoldingu.

Na střelnici jste žádnou neztratila, na trati jste ale byla dvě a půl minuty za nejrychlejšími. Odpovídá to vašim pocitům?

Deset míst přede mnou startovala Slovinka Lampičová, takže jsem věděla, že až mi budou hlásit běžecké časy, můžu se jich držet, protože ta nejrychlejší už projela. Místní trať mi moc nesedí, nejsou tady žádné velké kopce a je to většinou rovina. Bála jsem se toho, ale chytla jsem na trati dobrou společnost a nakonec se mi jelo hezky.

S nastavováním tempa, kterého jste se bála před závodem, jste tedy nakonec díky ostatním závodnicím na trati problém neměla?

Samozřejmě bych ráda s někým jela všechna kola, ale minimálně půlku závodu jsem u sebe někoho měla, což je vždycky fajn. Kdybych měla jet úplně sama, tak ztratím mnohem víc. V posledním kole jsem jela s Elvirou Öbergovou, což je pro mě jinak naprosto nepředstavitelné, ale na této trati se s ní dalo jet úplně v pohodě. Kéž bych ji potkala dřív.

Mezi muži se postaral Vítězslav Hornig o páté místo, motivoval vás tím trochu?

Určitě ano. Klukům se povedl super závod a my jsme na to s holkama navázaly. Bojujeme teď v pořadí národů, abychom zůstaly do nejlepší desítky, takže tohle jsou pro nás ohromně důležité body.

Další várku můžete přidat v sobotní štafetě. Půjdete do ní po čtyřech nulách s větším klidem?

Na to se fakt neupínám. Minulou sezonu jsem dala čtyři nuly při stíhačce v Hochfilzenu a druhý den jsem šla ve štafetě na trestné kolo. Samozřejmě jsem ráda, že umím zastřílet čistě, ale ve vytrvalostním závodě se dá střílet pomaleji a můžu se vydýchat. Ve štafetě je ta střelba zase trochu jiná.

A těšíte se na ni?

Docela jo. Čím víc štafety jezdím, tím raději je mám.