Mareček zariskoval, Václavík finišovat nechtěl. A Nory nezachránil ani Bö

Tým norských biatlonistů stál v prostoru pro převlékání a beze slova sledoval obrazovku s přenosem mužské štafety.

Francouzi měli naštěstí zázemí na druhém konci prostranství. Protože zatímco z něj se ozýval nadšený jásot, Sturla Holm Lägreid i Vebjörn Sörum jen zaraženě koukali před sebe a Tarjei Bö se raději rychle ztratil do buněk.

Ani Johannes Bö už na posledním úseku nedokázal zvrátit nejhorší umístění norské mužské štafety od tři roky vzdáleného sedmého místa – paradoxně také v Ruhpoldingu – tehdy ale s týmem závodníků z IBU Cupu, protože bratři Böové a spol. se připravovali na olympijské hry.

Tentokrát dostali Norové na frak ve své nejsilnější sestavě.

„Je to až trapné,“ hodnotil výsledek Johannes Bö pro norskou televizi NRK.

Naopak čeští muži předvedli nejlepší týmový výkon sezony, vyrovnali sedmé místo ze šampionátu v Novém Městě a ve Světovém poháru se jim zadařilo nejlépe od šesté příčky v loňském Oberhofu.

Vše skvěle odstartoval Vítězslav Hornig, který zatím v Ruhpoldingu září.

„První kolo byl standardní zmatek. Vždy se najde nějaký člověk zezadu, který se nesmyslně snaží předjíždět,“ začal s líčením svého úseku Hornig.

Na střelnici si pak dával záležet, aby po čtyřech dobíjeních v Kontiolahti, dvou v Hochfilzenu a šesti při smíšené štafetě dvojic v Oberhofu konečně zvládl štafetový závod bez oprav.

Vítězslav Hornig (s číslem 11) během štafety v Ruhpoldingu

„I když někdo vedle mě stihl zastřílet stejně rychle i s dobíjením, já jsem střílel tak, na co teď mám. Kdybych střílel rychleji, tak to asi nedopadne,“ přemítal.

Tentokrát ovšem vše dopadlo pro Horniga skvěle a po dalším perfektním představení na lyžích mohl Michalu Krčmářovi předat štafetu na třetím místě, jen šest sekund za prvním místem.

„Na téhle pozici se předává mnohem lépe, než na dvanácté jako v Kontiolahti, kde jsem to dost zkazil a nabrali jsme kvůli mně úplně zbytečnou ztrátu. Dalo by se říct, že to byl takový můj reparát za ty předešlé štafety,“ usmíval se.

V té chvíli už byl na trati Krčmář, který ovšem nenavázal na svůj výkon ze středečního vytrvalostního závodu, kde byl jednu ránu od šesté příčky. Čtyři opravy, dvanáctý běžecký čas a až dvacátý na střelnici – s tím nemohl být nejzkušenější člen týmu spokojený.

Michal Krčmář nepodal na trati štafety v Ruhpoldingu výkon podle svých představ.

„Byl to ode mě špatný výkon. Na takhle rychlý závod jsou čtyři dobíjení zkrátka moc. Štafetě jsem vůbec nepomohl,“ mrzelo ho. Co se týče hodnocení jeho výkonu na trati, byl jinak otevřený biatlonista strohý. „V tuto chvíli to nechci komentovat, omlouvám se.“

Štafetě sice pohoršil až na jedenácté místo, ale jen na chvíli. Do své porce práce se totiž po Krčmářovi pustil Jonáš Mareček, a ten měl obzvlášť povedený den. Tedy, až na tu položku vleže.

„Předchozí dvě štafety se nepovedly podle mých představ, takže jsem sám sebe trochu vystresoval, a pak to podle toho vypadalo na ležce. Tam jsem byl rád, že jsem vůbec něco trefil,“ líčil nutnou opravu dvou ran.

„S tím nejsem vůbec spokojený, dělal jsem zbytečné chyby. Ale pak jsem se to snažil dohnat na trati, a to se podle mě docela podařilo.“

Jonáš Mareček během štafety v Ruhpoldingu

Podařilo se náramně, Mareček předvedl ve svém druhém kole třetí nejrychlejší čas a byl o pouhých šest sekund pomalejší než švédský rychlík Martin Ponsiluoma. „Jelo se mi fakt dobře. Měl jsem super lyže, to mi pomohlo,“ vykládal spokojeně.

A další důvod ke spokojenosti přidal vestoje, kde za 25 sekund bez problému sestřelil všechny terče.

„Jsem rád, že jsem stojku zvládnul. Byl to samozřejmě risk, protože po tak vysokém tempu to mohlo dopadnout blbě.“

Adama Václavíka pak vyslal do posledního úseku na šestém místě. Třináct sekund za Václavíkem vyrážel na trať Johannes Bö, který vezl zátěž už tří trestných kol. Na rozdíl od vytrvalostního závodu, kde ho vlastní pokažená střelba demotivovala a téměř přiměla skončit předčasně, tentokrát byl Bö hladový nepříjemnou norskou bilanci vylepšit.

A Václavík tak brzy vedle sebe uviděl Böovu kombinézu.

„Ze začátku jsem se s ním chtěl svézt, je výhoda, když se můžete za někým vyvézt,“ popisoval. Střelbu zvládli společně bezchybně a pokračovali dál na trať. „Věděl jsem, že se nesmím zbláznit a nechat se s Johannesem unést až do stojky. Takže v posledním kopci jsem ho nechal ujet, abych si jel to svoje.“

Adam Václavík (s číslem 11) během štafety v Ruhpoldingu

Při poslední položce pak musel dvakrát opravovat jednu ránu, a tím přišel o šesté místo, pro Václavíka i pro Čechy ale bylo konečné sedmé příjemnou vzpruhou.

„Ve čtvrtek jsem přitom Michaelovi Málkovi říkal, že hlavně nechci jet poslední úsek,“ přiznal Václavík. Kromě finišmanské zodpovědnosti ho mohlo znervózňovat i to, že ve středečním vytrvalostním závodě nechal pět chyb.

„Štafeta je pro každého specifická. Tady vedle mě stojí Vebjörn Sörum, ten ve středu vyhrál a teď dal dvě trestná kola,“ použil příklad Nora, který v té chvíli sklesle odpovídal na otázky norské televize. „V současné chvíli do štafety nepatřím,“ pronesl mimo jiné středeční vítěz na svou adresu.

Češi ale tentokrát skleslí být nemuseli. „Můžeme být spokojení, téměř až do konce jsme drželi kontakt se špičkou, a na tom můžeme stavět,“ shrnul Václavík.

V sobotu se pokusí na jejich výkon navázat ženy.