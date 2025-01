Od gymnastiky k biatlonu. Proč si to dělám, ptá se Mikolášová, když mrzne

Přestože se teprve v prosinci poprvé ukázala v nižším IBU Cupu, start ve štafetě Světového poháru jí na jistotě neubral. Ještě vleže sice musela opravovat dvě rány, se stojkou si už ale poradila jako zkušená závodnice a udržela štafetu na pozici, ve které ji dostala od Terezy Voborníkové.

Kdo vlastně je osmnáctiletá česká naděje a od soboty i závodnice Světového poháru? „Narodila jsem se v Brně, ale nikdy jsem tam nežila. Pocházím z Mníšku pod Brdy a teď částečně žiju v Jablonci, kde trénuju,“ vypráví o sobě.

S biatlonem nezačínala hned od útlého dětství, prostřídala hned několik sportů, než zakotvila u malorážky a lyží.

„Nejdřív jsem dělala gymnastiku. To bylo krátké a moc mi to nešlo,“ líčí s úsměvem. „Pak jsem asi šest let dělala tenis, pak jsem běhala, a pak jsem si úplnou náhodou přes mamky kamarádku mohla zkusit biatlon v Praze. A to mě tak nadchlo, že už jsem u něj zůstala.“

Tehdy jí bylo deset let, žákovské roky strávila v Pražském biatlonovém klubu, pro dorostenecké kategorie se přesunula do zmiňovaného Jablonce nad Nisou. „Na biatlonu mě baví, že je to kombinace střelby a běhu a výsledek není jen o jedné složce. I když občas si říkám, proč ho vůbec dělám, že mi je při něm docela zima,“ směje se.

Heda Mikolášová zdolává ruhpoldingské tratě společně s trenérem žen Lucou Bormolinim.

Na loňské zimní olympiádě mládeže v korejském Kangwonu mrzla často, přesto získala se smíšenou štafetou bronz a sama dvakrát skončila jen pár sekund od medaile. O několik týdnů později při juniorském evropském šampionátu získala ve vytrvalostním závodě bronz, který bude příští týden v německém Altenbergu obhajovat.

Z juniorského světového šampionátu přivezla bronz ze smíšené i z dívčí štafety. V obou případech byla finišmankou a právě okamžiky, které zažívá na posledních úsecích, jí sedí.

„Mám ráda finiše. Je super pocit, když můžete někoho dojet, něco zachraňovat, nebo pak v cíli oslavovat po dojetí,“ vyznává se.

Tentokrát ale po roli finišmanky neprahla a ráda přijala místo na třetím úseku. Nejdřív ale musela zpracovat informaci, že si ji trenéři do štafety vůbec vybrali.

„Vůbec jsem nečekala, že bych to byla zrovna já. Ale byla jsem hodně šťastná,“ září.

Protože se štafetami má už medailové zkušenosti z juniorských soutěží, moc rad od svých kolegyň z českého týmu před závodem nedostala. „Heda do IBU Cupu naskočila solidně, takže o ní strach nemám,“ ujišťuje Jessica Jislová.

„Řekla jsem jí, ať si dá pozor na startovní čísla na nohy, protože biatlonové kombinézy toho moc nevydrží, takže stačí čísla jednou pořádně nalepit a už se od nich roztrhne kombinéza. A vzhledem k tomu, že máme jen dvě, tak o jednu přijít by bylo blbé,“ sdílí svou radu Voborníková.

Heda Mikolášová během štafety v Ruhpoldingu

Těžko říct, jestli si na ni Mikolášová v rozrušení po závodě vzpomněla. „Moc jsem si ho užila, přálo nám počasí, byl to krásný den. Budu to všechno muset ještě nějak vstřebat,“ chrlí ze sebe spokojeně.

V den, kdy prožívala svůj debut ve Světovém poháru, nečekaně oznámil brzký konec kariéry fenomén posledních let Johannes Bö, mimo jiné také pětinásobný olympijský šampion.

A Mikolášová doufá, že na svůj vzor jednoho dne naváže. „Mým cílem je dostat se na olympiádu. A vyhrát ji.“