Biatlonový Ruhpolding: Bez Davidové, s nadějí na cestě a vůní klobás u trati

Největší očekávání spojovaná se nadcházejícími závody zhasla už v úterý dopoledne, kdy český tým oznámil neúčast Markéty Davidové, která léčí vyhřezlou ploténku.

Původně se přitom hovořilo právě o zdejší zastávce Světového poháru jako o vhodném místě pro návrat české jedničky. Jenže to zdravotní stav Davidové zatím neumožňuje.

„Píšeme si, voláme si, jsme v pravidelném kontaktu,“ říká k absentující Davidové trenér žen Lukáš Dostál. „Hýbe se vždy na doporučení lékařů a fyzioterapeutů, co je ten den možné udělat. Záleží, jak se daný den cítí a co jí tělo dovolí.“

Zdravotní problémy vítězky úvodního sprintu sezony řeší i další biatlonové hvězdy. „V Oberhofu se mě na Makulu ptala Franziska Preussová, pozdravovala ji a přála, aby se brzy uzdravila,“ líčí vzkaz současné lídryně Světového poháru Jessica Jislová.

„Myslím, že ostatní se zajímají i o Lisu Vittozziovou, která musela kvůli zranění úplně ukončit sezonu. Závodnice se navzájem podporují. Určitě si neříkají: Uf, máme o jednu soupeřku méně,“ ujišťuje Jislová.

Sama se nyní musí vyrovnat s tím, že postrádá parťačku, se kterou objíždí Světový pohár pravidelně od roku 2017. „Už dlouho jsem nebyla na závodech bez ní, takže je to trochu zvláštní. Bez Makuly je to náročné, protože postrádáme někoho, kdo udržuje dobrou atmosféru v týmu jednak výsledky a jednak jen tím, že je tu s námi.“

Dvě kola Světového poháru absolvovaly české ženy bez Davidové pouze ve čtyřech, v Ruhpoldingu je ovšem na programu štafeta, a tak musely povolat pátou závodnici jako záložní řešení v případě nemoci.

Nakonec proto do Ruhpoldingu míří osmnáctiletá Heda Mikolášová, která na posledním juniorském mistrovství Evropy brala bronz z vytrvalostního závodu a na olympiádě mládeže byla dvakrát čtvrtá.

„Pro Hedu bude dobré, že se tu rozkouká a zjistí, jak to na svěťácích funguje. Určitě by jela jen štafetu, vytrvalostní závod by byl na ni příliš náročný,“ popisuje Dostál možné zapojení české naděje do programu.

Václavíkova rozdělaná práce

Také muži kvůli štafetě přibrali do týmu pátého člena. Z IBU Cupu se vrátil Mikuláš Karlík, který místní areál příliš osahaný nemá.

„Jsem tu potřetí v životě. Docela se mi tu líbí, ale řekl bych, že je tu zbytečně jednoduchá střelnice. Potřeboval bych, aby byla složitější pro ostatní. Ale jsou tu tvrdé, široké tratě, které jsou dobré pro vysoké, silovější typy, tak doufám, že by se mi mohlo dařit,“ sdílí své první dojmy.

Mikuláš Karlík při tréninku v Ruhpoldingu.

Zato Michal Šlesingr, který v Ruhpoldingu rozšířil trenérský tým, má s místním areálem bohaté zkušenosti.

„Je tu fajn staďák, na kterém jsme blízko k lidem. Na trati jsme vždycky čuchali doutníky a buřty ze stánků, co jsou hned vedle trati,“ vypráví.

Podobně zafixované má místní prostředí i Jislová. „Atmosféra je tu dobrá, ale často hodně lidí u trati kouří, takže to není zas tak příjemné,“ nachází vadu na kráse alpské destinace.

„Ale jinak je to jedno z mých nejoblíbenějších středisek, vyhovuje mi profil tratě, střelnice je většinou dost jednoduchá. A střílí se tu dobře.“

Šlesingr ovšem varuje: „Podmínky tu můžou být dost náročné, pamatuju hluboké, hrabavé sněhy. Na druhou stranu to tu má své kouzlo. Jeden z mála okamžiků, který si ze svého biatlonového života vybavuju, se odehrál právě tady. Byl to závod s hromadným startem a až na cílovou čáru jsme jeli o vítězství tři kluci. Já z toho nevyšel zrovna dobře, ale bylo to super,“ vzpomíná na svůj bronz z ledna 2015.

Vítězslav Hornig (vlevo) a Adam Václavík si projíždí tratě v Ruhpoldingu.

Blízko k životnímu úspěchu tu byl jen o rok později také Adam Václavík, který tu navíc ve Světovém poháru debutoval.

„Jeli jsme vytrvalostní závod, byl to tehdy můj druhý start ve svěťáku, a do poslední položky jsem bojoval o nejlepší desítku. Byl jsem ještě mladej Janek, v hlavě jsem to neustál, a nakonec jsem dal za tři. Skončil jsem asi jednačtyřicátý. To ve mně rezonuje dodnes, že jsem tady na začátku seniorské kariéry jel až do konce s těmi nejlepšími,“ vrací se Václavík do ledna 2016.

Snad tedy při středečním závodě na devět let starou práci naváže, a tentokrát ji už dovede do zdárného konce.