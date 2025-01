Nejlepší střelba a osmé místo pro Čechy. Smíšenou štafetu ovládlo Švédsko

Nezvykle slunečné počasí doprovázelo nedělní závody v Oberhofu. Český tým měl v plánu využít příznivé podmínky k vylepšení osmého místa z úvodní smíšené štafety v Kontiolahti. Nakonec umístění z Finska vyrovnal, během závodu ale mohli Češi doufat v ještě mnohem lepší umístění.

Nejzkušenější člen týmu Michal Krčmář začal závod nezvykle dvěma chybami vleže, které ale zvládl rychle vyřešit a odjížděl s osmnácti sekundami ztráty. Ani vestoje neudržel čisté konto, jednu minelu však obratem vyřešil a spěchal zpátky na trať.

Běžecky předvedl Krčmář šestý nejrychlejší výkon na prvním úseku, a i díky tomu předával Václavíkovi štafetu na sedmém místě s necelou půlminutou ztráty na čelo.

„Těch šest kilometrů je vážně frkot, ani jsem nepostřehl, že jsem dvakrát střílel. Jede se v bláznivém tempu. Dvě chyby na ležce byly zbytečné. Přijíždí se v rychlém tempu, takže od toho ty chybky můžou pocházet,“ hodnotil Krčmář svůj úsek pro ČT Sport.

Na úvod svého vystoupení se musel Adam Václavík popasovat s málo vídanou chybou – ve stoupání si český biatlonista zapíchl hůlku před lyži, a nechtěně tak otestoval tvrdost místního sněhu.

„Ani nevím, jak se mi to stalo, hodil jsem tam takovou rybičku. Do nějakých komediálních sestřihů to bude ideální,“ bral s nadhledem své zaváhání.

V závodě ho ale rychle hodil za hlavu. Že v sobotní stíhačce nasbíral pět chyb na střelnici? Na to dal Václavík rychle zapomenout.

Ležka: třicet sekund a pět zásahů.

Stojka: 27 sekund (třetí nejrychlejší) a opět všech pět zásahů.

Rázem se posunul na čtvrté místo, a i když ho v závěru úseku předstihl Tarjei Bö, radost z bezchybného závodu mu tím nezkalil.

„Ještě tomu sám moc nevěřím. Ze štafet mám strach, ta tíha a odpovědnost za ostatní mě stresuje a doléhá na mě víc než při individuálních závodech. Asi se mi ještě nikdy nepodařila štafeta bez dobíjení, až takhle na stará kolena. Mám z toho obrovskou radost,“ usmíval se do kamery.

Podobně bezchybné představení předvedla Jessika Jislová, kterou Václavík posílal na trať z pátého místa.

Češka se přesnou střelbou posunula na čtvrté místo a pouhou sekundu za třetí Italkou Trabucchiovou. Při stojce se na třetí místo dostala Hanna Öbergová, a přestože na ni ztrácela jen čtyři sekundy, se švédskou rychloběžkyní už Jislová tempo udržet nedokázala.

Přesto bylo čtvrté místo, na kterém předala štafetu Kristýně Otcovské, skvělým příslibem pro poslední úsek.

Vedle vlastní perfektní střelby těšilo Jislovou především vystoupení kolegy Václavíka. „S Adamem děláme biatlon už dlouho, takže jsem ráda, když jedeme štafety společně. Sama jsem jela od začátku naplno, chtěla jsem udržet střelbu a být co nejdříve v cíli, což se podařilo.“

Otcovská zažívala ve smíšené štafetě svůj debut, navíc rovnou jako finišmanka. A měla kolem sebe těžké soupeřky: sobotní vítězku Jeanmonnotovou, hvězdu stíhačky Elviru Öbergovou a vedoucí ženu Světového poháru Preussovou.

Právě s domácí Preussovou absolvovala Otcovská střelbu vleže a burácení tribun, které reagovaly na každou ránu domácí závodnice, bylo náročnou zkouškou pro mladou Češku. Dvě chyby se jí ale podařilo napravit a před poslední položkou stále držela skvělé páté místo.

Bohužel také vestoje musela Otcovská dvakrát opravovat, dostala se tak do skupiny závodnic bojující o šesté místo. Těm nakonec na trati podlehla a do cíle dorazila osmá.

„Už před štafetou jsem byla nervózní, a když jsem viděla, že jedeme vepředu, byla jsem ještě nervóznější. Snažila jsem vypnout a udělat si z toho vlastní závod, to se mi myslím podařilo,“ líčila pak svůj štafetový debut.

„Za čtyři je moc, na druhou stranu jsem tu byla v takovém rozpoložení, že dvě dobíjení (na položku) beru všemi deseti. V posledním kole byly ostatní holky rychlejší a já na víc fyzicky neměla,“ mrzelo ji.

