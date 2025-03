Biatlon Nové Město na Moravě 2024/25: program a výsledky SP v biatlonu

7:58

Zastávka číslo sedm a pro českého fanouška ta nejatraktivnější. Světový pohár v biatlonu míří do Nového Města na Moravě, které je pověstné nadšenými diváky a skvělou atmosférou. Vrací se Markéta Davidová - po dlouhé rekonvalescenci by měla nastoupit do pátečního sprintu. Závodit se bude od 6.3. do 9.3. Začíná se sprinty, následovat budou stíhací závody a na závěr přijdou štafety.