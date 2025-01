Johannes Bö by nepomohl, lepší je Moravec. Jak Mareček poprvé nahlédl mezi elitu

„Poslední dvě sezony pro mě byly až na pár povedených závodů hodně náročné, jak psychicky, tak fyzicky,“ nezastírá brzy čtyřiadvacetiletý biatlonista z Nového Města. „Když máte ambice, tak se nezdar snáší těžko.“

Ve stejné sezoně, kdy získal světové juniorské zlato v Soldier Hollow, se stal v této věkové kategorii také mistrem Evropy ve sprintu a zvítězil v závodě na juniorském IBU Cupu. Tou dobou už měl navíc na kontě štafetový bronz ze světového šampionátu juniorů o rok dříve.

Tolik toužil naskočit do Světového poháru podobně úspěšně jako Markéta Davidová, která při své první plnohodnotné sezoně mezi elitou dokázala stát třikrát na stupních vítězů a jednou dokonce triumfovala. Anebo ještě lépe jako Johannes Bö, který posbíral hned pět vítězství.

Jenže nic z toho nepřicházelo. Jeho maximem bylo do startu tohoto ročníku 28. místo z vytrvalostního závodu na úvod minulé sezony v Östersundu.

„Fyzická kondice je do určité míry daná a člověk ji zas tolik neovlivní. Je těžké vědět, že nejste tam, kde byste chtěli být, a že se to pravděpodobně o velký kus nezlepší. Trošku beznadějná situace,“ líčí otevřeně.

S těžkým obdobím nakonec Marečkovi pomohl Ondřej Moravec, který se k českým biatlonistům před touto sezonou vrátil jako trenér. Sám kdysi úspěšný a medailemi ověnčený junior musel také čekat dvě sezony Světového poháru, než konečně pronikl do nejlepší desítky. A ještě dalších pět, než se poprvé dostal na stupně vítězů.

„Pro mě je přítomnost Ondry ohromně inspirativní. Johannes Bö by mě takové věci jako Ondra nenaučil, protože on byl prostě dobrý vždycky, nemusel si hledat vlastní cestu, a tak by mi vlastně neměl moc co říct. Ale Ondra musel sám sebe znovu přesvědčit, že na to má. A dokázal to.“

Ondřej Moravec pozoruje své svěřence při tréninku v Anterselvě.

A tak Mareček po zklamání a tápání v předešlých sezonách začal po vzoru svého trenéra přesvědčovat vlastní hlavu, že dokáže být mezi nejlepšími.

Pomohl mu v tom i nový přístup, který Moravec do týmu přinesl, nebo také norský expert na techniku běhu Per Torvik, jehož přínos už dřív vyzdvihovali i Tereza Voborníková a Vítězslav Hornig.

Právě od Torvika přišel mimo jiné impulz, aby Češi absolvovali tréninkové okruhy před závody pospolu, v jednom vláčku.

„Pro mě jsou společné jízdy super, rozhodně lepší než jezdit sám. Často tempo do závodu úplně neodhadnu, a takhle mi s tím můžou kluci přímo na trati poradit. Navíc je to super pro mentalitu v týmu. Sbližuje nás to, a ještě ostatním ukážeme, že s námi musí počítat,“ pochvaluje si Torvikův přínos pro tým Mareček.

NEOHROŽENÝ VLAK. Čeští biatlonisté začali objíždět trať při tréninku dohromady. Má to zlepšit jejich mentalitu a posílit obraz u konkurence.

Že se s nimi musí počítat, ukázali Češi v pátek nejen při tréninku, ale především v závodě, kde Mareček s Hornigem dlouho okupovali v cíli první dvě místa, a nakonec neopustili nejlepší desítku. K tomu je doplnil Michal Krčmář na dvacáté příčce.

Pro bezchybného Horniga jde o třetí umístění v top 10 v řadě, Krčmář by bez dvou chyb na střelnici mohl myslet na ještě mnohem lepší výsledek.

Mareček si ovšem vylepšil v pátek životní maximum v poháru o jedenáct míst. Od vítězství ho nyní dělí menší rozdíl.

Tak vysoko ale zatím nemyslí.

Přestože během léta změnil mentální nastavení a cítil, že je najednou i v mnohem větší fyzické formě, dosavadní průběh sezony žádné razantní zlepšení nenaznačoval. I když už ve dvou předešlých sprintech střílel bezchybně, lepší než 21. místo tím nezískal.

„Viděl jsem, že mi na ty nejlepší pořád ještě dost chybí, takže mi začínala připadat nereálná představa, kterou jsem si vytvořil před sezonou, že pokud všechno klapne, mohl bych podobný výsledek zajet.“

O to překvapenější pak v slunném anterselvském odpoledni byl.

Stálo při něm i štěstí, protože jedna rána vestoje byla jasný kalibr. „Ozval se i zvuk, jako kdybych pálil vedle,“ popisuje Mareček napjatý okamžik.

Jonáš Mareček ve sjezdu při sprintu v Anterselvě.

Do závěrečného kola se mu pak i přes průběžné vedení vyráželo těžce. Maximální zátěž v nadmořské výšce 1636 metrů nad mořem mu vzala téměř všechny síly a v závěru ho ještě vytrestala nová úprava příjezdu do cílové rovinky, v rámci které se musí vystoupat nad střelnici. „Sotva jsem se pak dobelhal do cíle,“ vypráví.

Se spokojeným pocitem z povedeného závodu se zamířil vyjet, s vírou v umístění v nejlepší patnáctce. A když opouštěl stadion, ostatní členové týmu mu potvrdili, že jeho desáté místo už nikdo neohrozí.

„Mám z toho fakt velkou radost. Je to pro mě ohromná motivace do dalších tréninků a závodů,“ líčí.

Ty ho čekají v rychlém sledu. V sobotu od 14:55 štafeta, ve které může na třetím úseku zopakovat téměř bezchybný výkon z Ruhpoldingu, a v neděli stíhačka, kde chce své místo mezi nejlepší desítkou potvrdit.

„Ale to teď ještě vůbec neřeším. Chci hlavně zajet dobře štafetu, abych to nepokazil klukům, a stíhačkou se začnu stresovat až v sobotu večer.“