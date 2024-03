ONLINE: Sprint žen v Soldier Hollow. Voborníková se vrací do zlatého střediska

Třiadvacetiletá Voborníková má na vysokohorské středisko samé medailové vzpomínky, kromě zlata ze sprintu získala na stejném šampionátu i světový titul ve stíhačce a bronz z vytrvalostního závodu.

„Moc mi pomáhá, když mám na nějaký areál hezké vzpomínky. Když se tam pak vrátím, tak je to dobré pro moji psychiku,“ svěřila se pro svazový web.

Do sprintu startuje ze 34. místa, kromě Švédky Hanny Öbergové budou tou dobou už všechny favoritky na trati.

Těsně před jednou z největších – Justine Braisazovou-Bouchetovou z Francie – vyrazí do závodu Markéta Davidová s číslem 22. Češce v této sezoně zatím rychlostní závody příliš nevycházejí, nejlépe byla 18. v Lenzerheide. V posledních týdnech je ale Davidová znovu jistá na střelnici, a může proto pomýšlet na vylepšení sezonního maxima.

Ze 48. místa začne závod Jessica Jislová, která se výkonem ve sprintu v prosincovém Hochfilzenu postarala o první umístění českého týmu v nejlepší desítce. Aby zachovala symetrii, mohla by Jislová proniknout mezi nejlepší znovu i v závěru sezony.

Lucie Charvátová startuje ze 67. místa. I ona se dokázala dostat tuto sezonu ve sprintu do nejlepší desítky, konkrétně byla osmá v Ruhpoldingu. Minulý víkend absolvovala v Oslu jediný závod, měla by tak být odpočatá pro další přední umístění.

Jako čtvrtá od konce startovní listiny se pustí na trať Otcovská. Třiadvacetiletá biatlonistka zatím závodila pouze v IBU Cupu, při mistrovství světa byla v Novém Městě jako náhradnice, atmosféru Světového poháru okusí vůbec poprvé. „Na svou premiéru se těším, ale nevím, co mám čekat, jak moc budu ztrácet na nejlepší,“ říkala před závodem.

Na Spojené státy má ale příjemné vzpomínky, na loňské univerziádě v Lake Placid vybojovala v hromadném závodě zlato. V Soldier Hollow absolvovala juniorské mistrovství světa společně s Voborníkovou, maximem pro ni bylo 13. místo z vytrvalostního závodu. „Tratě v Soldier Hollow si dobře pamatuju a docela mi to tady i jezdilo. Mám to tu ráda a je to pro mě pozitivní první areál pro Světový pohár.“

Z favoritek bude nejvíce pozornosti upřeno na Norku Ingrid Tandrevoldovou a Braisazovou-Bouchetovou, protože právě tyto dvě biatlonistky mají k sobě nejblíž v hodnocení disciplíny.

Boji o malý křišťálový glóbus zatím vévodí Tandrevoldová s dvěma výhrami a jedním druhým místem. Braisazová-Bouchetová má jen o něco málo horší bilanci – dvě vítězství doplňuje jedna třetí příčka. Třetí biatlonistkou, která zvládla v této sezoně zvítězit ve sprintu, je Francouzka Lou Jeanmonnotová, ta je ale křišťálovému glóbu vzdálena.

Do boje o vedení v hodnocení disciplíny ještě může zasáhnout Italka Lisa Vittozziová – dvakrát třetí, a při velkém neúspěchu dříve jmenovaných i Elvira Öbergová – jednou druhá a dvakrát pátá.

Bude klání v nadmořské výšce 1695 metrů pouze o předpokládaných jménech, nebo favoritky zaskočí některá z dalších závodnic?

Sledujte od 23:00 v online reportáži.