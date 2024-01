Kéž by začalo pořádně sněžit, to bych měl možná šanci, přeje si Krčmář

Krčmář v sobotu startoval s dvojkou, když tedy dorazil za novináři do mixzóny, většina startovního pole ještě byla na trati. Přesto bylo už v tu chvíli jasné, že páteční osmé místo Lucie Charvátové nezopakuje.

„Zase budu s jednou chybou kolem třicátého místa. Je to tady v Ruhpoldingu k naštvání. Snad nikdy jsem tu ve sprintu nebyl lepší než pětadvacátý,“ kroutil hlavou. „Když to porovnám s ostatními sprinty, tak bych měl být spokojený, ale ta jedna chyba byla opravdu hloupá.“

Areál uprostřed bavorských Alp se v těchto dnech zdá jako ideální místo pro biatlon. Běhá se už čtvrtý den pod jasně modrou oblohou, teploty pod bodem mrazu udržují tratě v ideální kondici.

Přesto závodníci už několikrát hovořili o tom, že zdánlivě jednoduché podmínky můžou být právě nejobtížnější, protože i mírný vítr dokáže na střelnici potrápit. Zároveň ale biatlonisté nemají žádný prostor pro zaváhání, právě protože jsou podmínky tak snadné.

Krčmářovi stejně jako například Markétě Davidové nebo Tereze Voborníkové vůbec nesedí profil místní trati. „Jsou tu táhlé roviny, silovější závodníci jsou schopní to tu urvat,“ vysvětloval Krčmář.

Se svým běžeckým časem se zařadil až na 32. místo, na nejrychlejšího Johannese Dale-Skjevdala ztratil minutu a dvanáct sekund. „Nepřišlo mi, že bych běžel nějak extra hrozně. Pocitově to byl pro mě takový dobrý závod, ale na téhle trati to prostě nestačí,“ mrzelo ho.

Ideální tratí pro Krčmářův somatotyp je podle něj ta domácí v Novém Městě na Moravě. „Ta je na výkonnost. Jsou tam prudká stoupání a těžké sjezdy, nic moc vozivého. Furt se musí rubat do plných.“

Těšit ho může alespoň to, že další sprint v biatlonovém kalendáři bude právě v Novém Městě při mistrovství světa. „Musím si pohlídat střelbu, ale pokud se budu cítit fyzicky podobně, tak by to nemuselo být vůbec špatné.“

Do nedělní stíhačky vyrazí z 29. místa se ztrátou minuty a jedenadvaceti sekund na prvního Vetleho Christiansena.

Start do stíhacího závodu z 29. místa v Ruhpoldingu je pro Krčmáře magickým pojmem, právě z takového základu se totiž zrodilo jeho první pódiové umístění v kariéře – 15. ledna 2017 dojel třetí za Martinem Fourcadem a Emilem Hegle Svendsenem.

Tehdy Krčmář předvedl bezchybný čtyřpoložkový závod a cestu za třetím místem mu nezkomplikovalo ani husté sněžení.

„Možná by bylo lepší, kdyby zase začalo pořádně sněžit a byla to taková indočína jako tehdy. To bych pak měl možná větší šanci,“ zasnil se při vzpomínce na sedm let starý závod.

Poslední předpověď na nedělní klání ale není ke Krčmářovi milosrdná – na obloze nemá být opět ani mráček.