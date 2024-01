ONLINE: Biatlonistky jedou v Oberhofu sprint. Davidová přidává další chyby

Markéta Davidová uzavřela rok 2023 výsledky v nejlepší dvacítce Světového poháru. Ve švýcarském Lenzerheide dojela ve sprintu osmnáctá, ve stíhacím závodě devátá a v závodě s hromadným startem patnáctá.

Před začátkem závodů v Oberhofu stihla oslavit sedmadvacáté narozeniny. Davidová startuje do sprintu z 29. místa, jen třicet sekund za ní vyráží do závodu Norka Ingrid Tandrevoldová, vedoucí závodnice disciplíny a jedna z nejrychlejších žen na trati, Davidová tak má po celých 7,5 kilometru možnost kvalitního srovnání.

S číslem 38 vyráží do sprintu Tereza Voborníková, třetí nejlepší závodnice do pětadvaceti let. V pátek chce navázat na deváté místo, které obsadila ve sprintu v Lenzerheide.

Jessica Jislová startuje jako 55., Lucie Charvátová uzavírá startovní listinu na 97. místě. Jislové se skvěle vydařil prosincový sprint v rakouském Hochfilzenu, kde se dvěma nulami obsadila v cíli desátou příčku. Charvátová zaznamenala nejlepší výsledek ve sprintu za tuto sezonu rovněž v Hochfilzenu, kde uzavírala třetí desítku.

Tereza Vinklárková odcestovala místo na Světový pohár na závody IBU Cupu do italského střediska Martell Val Martello, Češky tak německou zastávku SP musí zvládnout pouze ve čtyřech.

Se žlutým číslem startuje Braisazová-Bouchetová, která v Lenzerheide ovládla všechny tři individuální závody. V pátek jí patří číslo 20.

První sprint v sezoně ovládla jiná Francouzka – Lou Jeanmonnotová, ta jede v pátek jako 22.

Zopakují ona, Tandrevoldová nebo Braisazová-Bouchetová úspěch, nebo se k seznamu vítězek připojí nová tvář?

Sledujte od 14:25 v online reportáži.