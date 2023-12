ONLINE: Biatlonisté jedou v Hochfilzenu štafetu. Čechům schází Krčmář

Krčmář chybí ve složení mužské štafety poprvé od italské Anterselvy v lednu 2022. Český reprezentant má v hledáčku start v závodě s hromadným startem příští týden v Lenzerheide, který má jistý 25 nejlepších závodníků žebříčku Světového poháru.

Krčmář je po pěti individuálních kláních právě na 25. místě a aby pozici v pátečním sprintu a sobotní stíhačce udržel, zvolil pro neděli odpočinek.

Poprvé v této sezoně tak mužskou štafetu absolvuje Mikuláš Karlík, který se minulý týden do výběru nevešel. Karlíkovi patří až třetí úsek. Ještě před ním si vyzkouší pozici rozjížděče Jonáš Mareček, který předává Jakubu Štvrteckému na druhém úseku.

Zodpovědnost finišmana stejně jako v Östersundu přijal Adam Václavík.

Minulý týden se až do závěrečné položky zdálo, že by Češi mohli skončit sedmí, po třech omylech ale nakonec přivezl Václavík štafetu do cíle na desátém místě.

Naopak zcela suverénní výkon předvedli Norové, kteří navázali na svou vítěznou sérii ve Světovém poháru z loňské sezony. A to jim chyběl na prvním úseku Sturla Holm Lägreid. Ten už v neděli neschází, je tedy zpět, olympijským zlatem osvědčené, složení Lägreid, Tarjei Bö, Johannes Bö a Vetle Christiansen.

Svou sílu chtějí ukázat mistři světa a v Östersundu druzí Francouzi, které zastupuje Eric Perrot, Emilien Jacquelin, Fabien Claude a Quentin Fillon Maillet. Jemu se zatím v individuálních závodech tolik nedaří, ale minulý týden v Östersundu to byl on, kdo zařídil svým výkonem Francii druhé místo.

Kvalitní je rovněž i výběr Německa, který bral před týdnem třetí místo. Předešlou sezonu neskončili Němci ani jednou pod stupni vítězů a v sérii hodlají pokračovat ve složení David Zobel, Johannes Kühn, Philipp Nawrath a Benedikt Doll.

Vysoko může za předpokladu čisté střelby pomýšlet štafeta Rakouska i Itálie. Švédové nasazují svůj nejsilnější článek – Sebastiana Samuelssona – překvapivě už na druhý úsek.

Celý závod sledujte do 11:30 v podrobné reportáži.