ONLINE: Biatlonisté jedou poslední sprint. Dočká se Johannes Bö vítězství?

Pomalu končící biatlonová sezona Světového poháru nabízí nezvyklý pohled na seznam vítězů sprintu. Zatímco minulou zimu svítilo u všech sedmi závodů jméno Johannes Bö, tentokrát se Nor nedostal na první místo ani jednou. V kanadském Canmore má poslední šanci tuto bilanci změnit. Podaří se mu to? Sprint, do kterého se zapojí i pět Čechů, sledujte od 17:40 v online reportáži.