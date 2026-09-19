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Světový biatlon povede Slovinec Farčnik, Rusové nesmějí startovat ani dál

Autor: ,
  11:19

Anton Šipulin přiváží ruskou štafetu v Ruhpoldingu do cíle na třetím místě. | foto: AP

Slovinec Tim Farčnik je novým předsedou Mezinárodní biatlonové unie (IBU). Viceprezidenta Jiřího Hamzu, jenž funkci zastával osm let, vystřídala Švédka Sofia Domeijová. Farčnik nahradil Olleho Dahlina, kterému vypršel mandát. Nové vedení si zvolili členové na 17. řádném kongresu IBU v Berchtesgadenu.

Potvrdili také, že biatlonisté z Ruska a Běloruska zůstávají nadále suspendováni kvůli válce na Ukrajině a nemohou se účastnit mezinárodních soutěží.

Prezident Českého svazu biatlonu Hamza se rozhodl už do vedení světové unie nekandidovat. Jeho nástupkyně Domeijová se jako jediná o pozici viceprezidenta ucházela. Stejně tak byl jediným kandidátem do čela unie Farčnik. Šestačtyřicetiletý Slovinec byl dosud členem výkonné rady a duší závodů Světového poháru i mistrovství světa v Pokljuce. Nové vedení zvolil kongres na čtyři roky.

„Volbu vnímám jako velkou čest a zároveň velkou zodpovědnost. Je to také uznání práce, kterou jsme v průběhu mnoha let odvedli ve slovinském biatlonu, na Pokljuce a v rámci lyžařského svazu Slovinska. IBU dnes stojí na velmi pevných základech a naším úkolem je na nich stavět,“ řekl Farčnik.

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Dahlin už nemohl po osmi letech v čele světového biatlonu znovu kandidovat na další období, stejně jako Hamzu si ho do vedení zvolil kongres v roce 2018 v Poreči.

Rusko, které zahájilo invazi na Ukrajinu v únoru roku 2022, stejně jako jeho spojenec Bělorusko nadále nemohou startovat v mezinárodních soutěžích. IBU uvedla, že monitorovací skupina jmenovaná její výkonnou radou neshledala žádné významné změny, které by odůvodňovaly změnit status obou federací.

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