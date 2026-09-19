Světový biatlon povede Slovinec Farčnik, Rusové nesmějí startovat ani dál

Potvrdili také, že biatlonisté z Ruska a Běloruska zůstávají nadále suspendováni kvůli válce na Ukrajině a nemohou se účastnit mezinárodních soutěží.
Prezident Českého svazu biatlonu Hamza se rozhodl už do vedení světové unie nekandidovat. Jeho nástupkyně Domeijová se jako jediná o pozici viceprezidenta ucházela. Stejně tak byl jediným kandidátem do čela unie Farčnik. Šestačtyřicetiletý Slovinec byl dosud členem výkonné rady a duší závodů Světového poháru i mistrovství světa v Pokljuce. Nové vedení zvolil kongres na čtyři roky.
„Volbu vnímám jako velkou čest a zároveň velkou zodpovědnost. Je to také uznání práce, kterou jsme v průběhu mnoha let odvedli ve slovinském biatlonu, na Pokljuce a v rámci lyžařského svazu Slovinska. IBU dnes stojí na velmi pevných základech a naším úkolem je na nich stavět,“ řekl Farčnik.
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Dahlin už nemohl po osmi letech v čele světového biatlonu znovu kandidovat na další období, stejně jako Hamzu si ho do vedení zvolil kongres v roce 2018 v Poreči.
Rusko, které zahájilo invazi na Ukrajinu v únoru roku 2022, stejně jako jeho spojenec Bělorusko nadále nemohou startovat v mezinárodních soutěžích. IBU uvedla, že monitorovací skupina jmenovaná její výkonnou radou neshledala žádné významné změny, které by odůvodňovaly změnit status obou federací.