V Česku to byl chaos. O milostné biatlonové rošádě na švédský způsob

Byli čtyři a měli se rádi.

Hanna Öbergová dlouhé roky randila s Jesperem Nelinem a Martin Ponsiluoma zase s Fanny Johanssonovou.

Oba páry spolu trávily čas na závodech, soustředěních, bavily se i mimo biatlonovou bublinu. Jenže pak se stalo něco, co je snad možné jen ve filmech.

Öbergová totiž vyměnila Nelina za Ponsiluomu a zhrzený Nelin se následně dal dohromady s Johanssonovou.

Přitom to dlouho byla doslova pohádka. Na olympiádě v Pchjongčchangu šlo o jeden z nejkrásnějších příběhů celých her.

KRÁLOVNA HER. Na olympiádě v Jižní Koreji Öbergová získala zlato ve vytrvalostním závodu.

Švédský tým se tam tehdy pod dohledem Wolfganga Pichlera dostal zpátky na vrchol, což korunovaly zlaté medaile Hanny Öbergové - nové mladé biatlonové hvězdy - a jejího přítele Jespera Nelina.

Jejich láska trvala dlouho, ale nevydržela.

Přátelé, nebo ne?

Loni na konci roku hvězdný švédský pár oznámil rozchod.

„Pořád jsme ale přátelé, není v tom žádný problém,“ ubezpečovala fanoušky přes švédský list Expressen Öbergová.

„Vlastně to mezi námi skončilo už v létě. Ale není v tom vážně žádný problém, jsme dál kamarádi,“ potvrdil stejnému deníku Nelin.

Idylka, řekli byste.

Tedy aspoň chvíli. Po únorovém světovém šampionátu v Pokljuce se totiž Nelinův kamarád Martin Ponsiluoma rozešel s Johanssonovou a začal pokukovat právě po Öbergové.

A to se Nelinovi pranic nelíbilo.

„Všechno to začalo v Novém Městě na Moravě, kde to bylo hodně turbulentní období. Každopádně jsme si to vyříkali a myslím, že teď nemáme žádný problém. Aspoň já ho nemám,“ usmívá se Ponsiluoma.

Nelin to ale vidí jinak.

„V Česku to byl chaos. Nerozuměl jsem tomu, jak může kamarád něco mít s mou bývalou přítelkyní,“ kroutí hlavou 29letý Nelin, podle nějž už tým zdaleka nefunguje tak dobře jako v minulých letech.

„Byli jsme fakt výborný a kvalitně sehraný tým. Nemyslím, že to tak je i teď. Sice spolu trénujeme, jezdíme po světě, ale rozhodně už si nerozumíme tak, jako tomu bylo dřív,“ má jasno.

Ten, aby toho nebylo málo, všechno začal na jaře probírat právě s bývalou partnerkou Ponsiluomy – Johanssonovou.

Rozuměli si tak, že už v létě na sociálních sítích oznámili, že tvoří pár.

„Chápu, jak to celé vypadá absurdně, ale prostě to tak je. Někdo si možná myslí, že jsme teď všichni v pohodě, ale podle mě už s Martinem nikdy nemůžeme být přátelé,“ dodal Nelin.

Eckhoffová se směje

Celá tahle bizarní situace pochopitelně nenechala spát norské kolegy, kteří se se Švédy často rádi špičkují.

„Je to jak z romantické komedie, kdy měníte životy,“ smála se tomu ve svém podcastu Tiril Eckhoffová. „Fakt jsem si myslela, že něco takového se může stát jen ve filmu.“

Královna posledního ročníku Světového poháru vytváří podcast spolu se svou reprezentační kolegyní Ingrid Tandrevoldovou.

Spolu probírají úplně všechno z biatlonového světa.

Předání štafety mezi Hannou Öbergovou a Jesperem Nelinem na olympiádě v Pchjongčchangu.

A tenhle švédský příběh je pochopitelně bavil velmi.

„Zajímalo by mě, jestli jsou teď všichni čtyři šťastní, jestli jim láska kvete. Je to trochu zvrácené, někdo musí být zklamaný,“ řekla k tomu Tandrevoldová.

Eckhoffová to pak znovu odlehčila.

„A co teprve, když to dáte do kontextu. Představte si tu smíšenou štafetu, ve které Hanna předá štafetu Jesperovi, ten ji dá zase Martinovi Ponsiluomovi a ten ji předá Fanny. Wow!“ smála se 31letá Norka.

Tým to neovlivní

I podobné půtky k biatlonu stejně jako ke každému sportu patří.

Vždycky se v týmu najde někdo, kdo toho druhého nemusí. Napětí kdysi panovalo třeba i mezi Veronikou Vítkovou a Gabrielou Koukalovou.

„My máme v týmu 14 sportovců různých charakterů. Je jasné, že všichni spolu nebudou nejlepší kamarádi,“ říká k tomu švédský kouč Johannes Lukas.

Přesto si nemyslí, že by tohle milostné drama mělo tým jakkoli výkonnostně ovlivnit směrem k olympijské sezoně.

„Zvládli jsme to docela profesionálně. Příprava byla kvalitní, celý tým pracoval společně jako vždycky. A co si dělají v osobním životě? To už je na nich. My to ovlivňovat nemůžeme a já jako kouč bych to ani nechtěl,“ řekl listu Aftonbladet.

Navíc podle něj hraje roli i to, že celá záležitost byla peprná hlavně na začátku roku a také na jaře. V tuhle chvíli už to prý tak žhavé téma není.

„Až teď se to víceméně dostalo do médií, ale všichni aktéři se s tím snad vyrovnali. Už tomu určitě nevěnujeme velkou pozornost, teď se soustředíme na první závody Světového poháru,“ dodal německý kouč.

Vypadá to, že situace už je opravdu o něco klidnější, než byla na jaře.

„Ze začátku to bylo horší, ale během léta už jsme si na to zvykli a příprava proběhla víceméně bez problémů,“ řekl i Nelin.

„Byli jsme dobří kamarádi a pořád jsme. Všechno je v pohodě, možná už spolu tak často netrávíme volný čas, ale takhle to v životě chodí,“ prozradil Ponsiluoma pro švédské rádio. „Nemám s Jesperem žádný problém. Jsem rád, že taky našel lásku a že jsou spolu šťastní.“

Tak hlavně, aby to bylo vidět i v závodech.

Biatlonová zima začíná v sobotu vytrvalostním závodem.