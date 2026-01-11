Suverénní jízda Öbergové. Češky dojely společně ve druhé desítce

Voborníková sice startovala až z devětadvacáté pozice se ztrátou 1:42 minuty, na obou ležkách však zastřílela čistě a postupně se posouvala pořadím. Po druhé střelbě figurovala na čtrnáctém místě se ztrátou jedné minuty na stupně vítězů. O šanci zabojovat o první desítku ji ale připravily položky ve stoje, kde pokaždé jednou chybovala.
Stíhací závod biatlonistek v Oberhofu
Podrobná textová reportáž.
„Takticky jsem šla střílet na dvojku, protože jsem vůbec nechtěla být na třicátém stavu. Tam je to hodně ošemetné a nemám s tím moc dobré zkušenosti. Byla jsem ráda, že jsem šla první položku střílet dopředu, a vyplatilo se mi to. Jely se mi tady dobře všechny tři závody a dneska se to navíc podpořilo během, takže mám ze závodu super pocit,“ řekla po závodě Voborníková pro Českou televizi.
Do cíle pak dojela společně se svou reprezentační kolegyní Davidovou. Ta měla výrazně lepší výchozí pozici, do závodu vyrážela jako patnáctá. Hned na úvodní položce ale minula dva terče a propadla se až do třetí desítky.
Na první stojce přidala ještě jednu chybu, své střelecké zaváhání však napravila šestým nejrychlejším běžeckým časem z celého startovního pole. Nakonec dojela na stejném místě, z jakého do stíhacího závodu vyrážela.
Nejrychlejší běh a střelba
Běh: 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 26:19,9, 2. Jeanmonnotová (Fr.) +50, 3. H. Öbergová (Švéd.) +52,…6. Davidová +1:01,8, 17. Voborníková +1:23,4
Střelba: 1. Häckiová-Grossová (Švýc.) 1:34,6 (3), 2. Simonová (Fr.) +0,7 (3) a Minkkinenová (Fin.) +0,7 (1),…30. Voborníková +1:55,6 (2), 34. Davidová +1:57,9 (4)
V posledním okruhu jely české biatlonistky společně a nikoho před sebe už nepustily. O patnácté místo, které po čtvrté střelbě držela Voborníková, se tak rozhodovalo až ve finiši, kde měla navrch Davidová. „Potkaly jsme se v tom největším kopci, takže jsme obě měly co dělat samy se sebou, natož si ještě nějak pomáhat,“ přiblížila Davidová v rozhovoru pro Českou televizi.
Bezkonkurenční jízda
Zatímco závod v německém Oberhofu nevyšel vedoucí ženě Světového poháru Lou Jeanmonnotové, která po čtyřech chybách na střelnici obsadila desáté místo, vítězka sprintu Elvira Öbergová od úvodu předváděla profesorskou jízdu.
Švédka si po celý závod držela komfortní náskok před hlavními pronásledovatelkami Minkkinenovou a Julií Simonovou, který se pohyboval kolem čtvrt minuty. A když už Öbergová zaváhala na předposlední střelecké položce, zamířila na trestné kolo jak Finka, tak Francouzka.
Minkkinenová, která zatím vévodí hodnocení této disciplíny, jela po většinu závodu ve dvojici se Simonovou. Francouzka však na poslední střelecké položce dvakrát chybovala, zatímco Finka znovu zastřílela bezchybně a bez větších problémů si dojela pro stejné umístění jako ve sprintu.
Simonová se po návratu z trestného okruhu ocitla už jen s šestisekundovým náskokem před sestrou vítězky Hannou Öbergovou, která ji nakonec v závěrečném okruhu předjela a zajistila si třetí místo.
SP v biatlonu v Oberhofu
Ženy - stíhací závod (10 km):
1. E. Öbergová (Švéd.) 31:38,5 (1), 2. Minkkinenová (Fin.) -16,6 (1), 3. H. Öbergová (Švéd.) -1:04,5 (2), 4. Simonová (Fr.) -1:15,5 (3), 5. Preussová (Něm.) -1:20,7 (2), 6. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -1:21,8 (2), ...15. Davidová -2:27,4 (4), 16. Voborníková (obě ČR) -2:29,5 (2).
Průběžné pořadí SP (po 10 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 553, 2. Minkkinenová 503, 3. Kirkeeideová (Nor.) 487, 4. Magnussonová (Švéd.) 441, 5. E. Öbergová 420, 6. H. Öbergová 395, ...23. Voborníková 156, 26. Davidová 145, 27. Charvátová (ČR) 136.