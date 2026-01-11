Premium

Suverénní jízda Öbergové. Češky dojely společně ve druhé desítce

  12:56aktualizováno  16:15
Pokud tahle disciplína nese název stíhací závod, pak to pro Elviru Öbergovou rozhodně neplatilo. Švédka po vítězství ve čtvrtečním sprintu od startu až do cíle dominovala a vyhrála v německém Oberhofu s náskokem šestnácti sekund nad Suvi Minkkinenovou. Třetí skončila sestra vítězky Hanna Öbergová. Tereza Voborníková se posunula o třináct míst a dojela šestnáctá za Markétou Davidovou, která obsadila patnáctou příčku.
Elvira Öbergová ze Švédska slaví triumf ve stíhacím závodě v Oberhofu.

foto: Reuters

Elvira Öbergová ze Švédska (vlevo) slaví triumf ve stíhacím závodě v Oberhofu....
Elvira Öbergová ze Švédska na trati stíhacího závodu v Oberhofu.
Elvira Öbergová ze Švédska (uprostřed) slaví triumf ve stíhacím závodě v...
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu
Voborníková sice startovala až z devětadvacáté pozice se ztrátou 1:42 minuty, na obou ležkách však zastřílela čistě a postupně se posouvala pořadím. Po druhé střelbě figurovala na čtrnáctém místě se ztrátou jedné minuty na stupně vítězů. O šanci zabojovat o první desítku ji ale připravily položky ve stoje, kde pokaždé jednou chybovala.

Stíhací závod biatlonistek v Oberhofu

Podrobná textová reportáž.

„Takticky jsem šla střílet na dvojku, protože jsem vůbec nechtěla být na třicátém stavu. Tam je to hodně ošemetné a nemám s tím moc dobré zkušenosti. Byla jsem ráda, že jsem šla první položku střílet dopředu, a vyplatilo se mi to. Jely se mi tady dobře všechny tři závody a dneska se to navíc podpořilo během, takže mám ze závodu super pocit,“ řekla po závodě Voborníková pro Českou televizi.

Do cíle pak dojela společně se svou reprezentační kolegyní Davidovou. Ta měla výrazně lepší výchozí pozici, do závodu vyrážela jako patnáctá. Hned na úvodní položce ale minula dva terče a propadla se až do třetí desítky.

Tereza Voborníková (vlevo) se v cíli stíhacího závodu v Oberhofu zdraví s Markétou Davidovou.

Na první stojce přidala ještě jednu chybu, své střelecké zaváhání však napravila šestým nejrychlejším běžeckým časem z celého startovního pole. Nakonec dojela na stejném místě, z jakého do stíhacího závodu vyrážela.

Nejrychlejší běh a střelba

Běh: 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 26:19,9, 2. Jeanmonnotová (Fr.) +50, 3. H. Öbergová (Švéd.) +52,…6. Davidová +1:01,8, 17. Voborníková +1:23,4

Střelba: 1. Häckiová-Grossová (Švýc.) 1:34,6 (3), 2. Simonová (Fr.) +0,7 (3) a Minkkinenová (Fin.) +0,7 (1),…30. Voborníková +1:55,6 (2), 34. Davidová +1:57,9 (4)

V posledním okruhu jely české biatlonistky společně a nikoho před sebe už nepustily. O patnácté místo, které po čtvrté střelbě držela Voborníková, se tak rozhodovalo až ve finiši, kde měla navrch Davidová. „Potkaly jsme se v tom největším kopci, takže jsme obě měly co dělat samy se sebou, natož si ještě nějak pomáhat,“ přiblížila Davidová v rozhovoru pro Českou televizi.

Bezkonkurenční jízda

Zatímco závod v německém Oberhofu nevyšel vedoucí ženě Světového poháru Lou Jeanmonnotové, která po čtyřech chybách na střelnici obsadila desáté místo, vítězka sprintu Elvira Öbergová od úvodu předváděla profesorskou jízdu.

Švédka si po celý závod držela komfortní náskok před hlavními pronásledovatelkami Minkkinenovou a Julií Simonovou, který se pohyboval kolem čtvrt minuty. A když už Öbergová zaváhala na předposlední střelecké položce, zamířila na trestné kolo jak Finka, tak Francouzka.

Minkkinenová, která zatím vévodí hodnocení této disciplíny, jela po většinu závodu ve dvojici se Simonovou. Francouzka však na poslední střelecké položce dvakrát chybovala, zatímco Finka znovu zastřílela bezchybně a bez větších problémů si dojela pro stejné umístění jako ve sprintu.

Simonová se po návratu z trestného okruhu ocitla už jen s šestisekundovým náskokem před sestrou vítězky Hannou Öbergovou, která ji nakonec v závěrečném okruhu předjela a zajistila si třetí místo.

SP v biatlonu v Oberhofu

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. E. Öbergová (Švéd.) 31:38,5 (1), 2. Minkkinenová (Fin.) -16,6 (1), 3. H. Öbergová (Švéd.) -1:04,5 (2), 4. Simonová (Fr.) -1:15,5 (3), 5. Preussová (Něm.) -1:20,7 (2), 6. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -1:21,8 (2), ...15. Davidová -2:27,4 (4), 16. Voborníková (obě ČR) -2:29,5 (2).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 553, 2. Minkkinenová 503, 3. Kirkeeideová (Nor.) 487, 4. Magnussonová (Švéd.) 441, 5. E. Öbergová 420, 6. H. Öbergová 395, ...23. Voborníková 156, 26. Davidová 145, 27. Charvátová (ČR) 136.

Rassat ovládl slalom v Adelbodenu a slaví druhý triumf ve Světovém poháru

Francouzský lyžař Paco Rassat po triumfu ve slalomu v Adelbodenu.

Francouzský lyžař Paco Rassat vyhrál slalom Světového poháru v Adelbodenu. Pro druhý úspěch v kariéře si dojel před norskou dvojicí Atle Lie McGrath, Henrik Kristoffersen.

11. ledna 2026  14:46

Tenisté Polska ovládli poprvé United Cup, ve finále porazili Švýcarsko

Hlavní postava vítězného týmu Hubert Hurkacz.

Tenisté Polska porazili ve finále United Cupu smíšených týmů Švýcarsko 2:1 na zápasy a vybojovali první titul. O triumfu kapitána Mateusze Terczynského rozhodli v závěrečné čtyřhře Jan Zieliňski a...

11. ledna 2026  14:33

