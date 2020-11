Povedený start sezony. Bezchybný Moravec byl ve vytrvalostním závodě pátý

Před vytrvalostním závodem si Ondřej Moravec věřil. „Pokud se dokážu zkoncentrovat a nastavit na závod, je šance na dobrý výsledek,“ vyhlížel.

Přesně to se mu podařilo.

První položku zvládl bezchybně, stejně tak i druhou. Když se pouštěl do třetího běžeckého okruhu, dokonce figuroval na průběžně první příčce.

Moravec na nejlepší běžecky ztrácel, dál si ale pomáhal precizní prací s malorážkou. Ani při třetí položce nezaváhal a znovu se vyhoupl do popředí.

Bude bezchybný i počtvrté?

Ano, bude!

Moravec rychle vybílil všechny terče a z poslední střelecké zastávky odjížděl na průběžném druhém místě. Před ním byl jen Nor Johannes Bö, který předtím jednou chyboval.

Na trati Moravce nečekalo nic lehkého. V posledním okruhu o druhé místo na dálku bojoval s rychlým Quentinem Fillonem Mailletem, na kterého měl náskok jen 18 sekund.

Bylo vidět, jak český reprezentant bojuje, jak se vydává ze všech sil. Na Francouze to ale těsně nestačilo. Moravec do cíle doběhl o pouhopouhou sekundu za Mailletem na třetí pozici.

Ze stupňů vítězů se ale ještě radovat nemohl, na trati se tou dobou totiž stále pohybovala spousta závodníků. A mezi nimi nejvýše čněl Nor Sturla Holm Lägreid.

Norský biatlonista Sturla Holm Lägreid vítězí ve vytrvalostním závodě v Kontiolahti.

Třiadvacetiletý biatlonista ani jednou nechyboval, k tomu si rychle počínal i na trati. Do cíle dorazil na vedoucí příčce o 19 sekund před krajanem Johannesem Böem a Moravce odsunul na čtvrtou pozici.

Lägreid jako by tomu sám nevěřil: když dokončil závod, chvíli jen tiše stál na místě, až po několika sekundách mu došlo, co dokázal, a začal jásat.

Před Moravce se poté ještě o tři vteřiny dostal Němec Erik Lesser a český reprezentant do nové sezony vykročil na pátém místě.

„Super závod, jsem strašně šťastný,“ radoval se v rozhovoru pro Českou televizi. „Po běžecké stránce to nebylo top, ale v mém věku už na sebe tolik netlačím. Beru to všemi deseti.“

Dařilo se i Krčmářovi

Kromě Moravce se do první patnáctky vměstnal i Michal Krčmář.

Ten se z pětice českých závodníků vydal na trať jako první. Hned při úvodní položce vleže sice chyboval, v dalším průběhu ale své střelecké zaváhání napravil.

Při následujících třech položkách už ani jednou nechyboval a nakonec obsadil 11. místo. Na desátého Rusa Alexandra Loginova ztratil 7 sekund.

„Jsem spokojený, myslím si, že závod se mi povedl,“ říkal Krčmář. „Samozřejmě chybička na střelnici může mrzet, ale i tak to je podle mě nejlepší vstup do sezony, co závodím v chlapech.“

Z dalších českých biatlonistů už nikdo nebodoval.

Adam Václavík celkem nastřádal tři střelecké chyby a obsadil 45. místo se ztrátou 4:51 minuty na prvního Nora.

Tomáš Krupčík chyboval pětkrát a s mankem 8:08 minuty byl 76.

Ještě o dvě místa níž skončil mladík Jakub Štvrtecký, který minul celkem šestkrát a na čelo závodu ztratil 8:13 minuty.