Voborníková v pátečním sprintu střílela přesně, na lyžích sice předvedla pomalejší výkon, i tak brala velmi solidní sedmou příčku se ztrátou necelých 55 sekund na vítěznou Julii Simonovou.
ONLINE: Stíhací závod žen v Otepää
Za Lou Jeanmonnotovou, třetí ženou pátečního klání, zaostává na startu o 22 vteřin, do závodu navíc vyráží s Elvirou Öbergovou, jednou z nejlepších běžkyň Světového poháru.
„Jsem na vlně, po které se hezky vezu, a negativních myšlenek, kterými bych své schopnosti zpochybňovala, spíš ubývá. Fakt mám ze všeho radost a tím lehčeji se mi závodí,“ říkala Voborníková po sprintu.
Ve stíhacím závodě byla v této sezoně nejlépe šestnáctá v Oberhofu, loni dojela sedmá na Holmenkollenu.
Druhá česká závodnice na startu Charvátová vyráží na trať jako 45. biatlonistka s mankem dvou minut a šest sekund.
Tereza Vinklárková a Jessica Jislová se do sobotní stíhačky nekvalifikovaly.