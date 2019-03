Davidová a stíhačka. Držet se Herrmannové by mohlo být sebevražedné

Anastasia Kuzminová, vítězka sprintu, v sobotu netrénovala, regenerovala a léčila se. Svůj start ve stíhačce v pátek kvůli zánětu hrtanu sama zpochybnila. V sobotu však její manžel a kouč Daniel Kuzmin při debatě se slovenskými médii sděloval: „Budeme se o Nastině účasti opět definitivně rozhodovat až v den závodu, ale s největší pravděpodobností nastoupí.“

Vzápětí Kuzmin s úsměvem dodal: „Mistryně světa ze sprintu přece musí ve stíhačce startovat.“

Vjede do ní s desetisekundovou převahou před největším pátečním překvapením, Norkou Ingrid Tandrevoldovou, která zatím v sezoně nikdy nebyla ve stíhacím závodě lepší než patnáctá.

Třináct sekund po Kuzminové by se pak měla vydat na trať další z žen, bojujících v tomto týdnu bojovaly s nachlazením, obhájkyně titulu Laura Dahlmeierová. Ani ta si nebyla po sprintu jista, zda bude v neděli zdravotně způsobilá.

Ale ani ona si zřejmě stíhačku ujít nenechá.

S jakými čísly vyběhnou Ztráty nejlepších žen po sprintu 1 Kuzminová (SR) 0.00

2 Tandrevoldová (Nor.) +0:10

3 Dahlmeierová (Něm.) +0:13

4 Öbergová (Švéd.) +0:13

5. Brorssonová (Švéd.) +0:22

6 Herrmannová (Něm.) +0:24

7. Davidová (ČR) +0:27

8 Jurlovová-Perchtová (Rus.) +0:31

9 Eckhoffová (Nor.) +0:33

10 Wiererová (It.) +0:33

11 Eganová (USA) +0:33

12 Mäkäräinenová (Fin.) +0:34

13 Alimbekavová (Běl.) +0:45

14 Maedová (Jap.) +0:49

15 Reidová (USA) +0:50

38 Vítková (ČR) +1:42

59 Puskarčíková (ČR) +2:32

V sobotu si Dahlmeierová dopřála pouze krátký a velmi uvolněný běžecký trénink, načež se svěřila do péče fyzioterapeuta. „Speciálně v mém případě je důležité co nejlépe regenerovat,“ říkala.

Po velmi komplikované sezoně považuje už bronz ze sprintu za splněný cíl. „Jsem nesmírně šťastná a vděčná, že se odtud domů vrátím s medailí. Cokoliv ještě přijde, bude bonus,“ vykládala. „Správně bych teď nejspíš měla strávit několik dní v posteli, abych se dala úplně do pořádku. Jenže o stíhačku nechci přijít, je to má oblíbená disciplína. Miluji tyhle přímé souboje ženy proti ženě.“

Jako šestá má odstartovat její krajanka Denise Herrmannová, které patřil v poháru zatím poslední stíhací závod v Soldier Hollow. „A i tentokrát mám do něj velmi lukrativní výchozí pozici,“ věří si.

NEJRYCHLEJŠÍ BĚŽKYNĚ. Tak se radovala Denise Herrmannová z vítězství ve stíhačce v Soldier Hollow.

Nejen němečtí trenéři tvrdí, že žádné jiné ze závodnic nesedí profil zdejších tratí tak jako právě bývalé přední běžkyni na lyžích Herrmannové. Zatím nejrychlejší žena ženského biatlonového pelotonu v Östersundu zaostává za Kuzminovou o 24 sekund.

A sedmá Markéta Davidová o 27 sekund.

Stíhací závod žen v Östersundu Sledujte od 13.45 online.

„Markéta si musí jet po startu své tempo, protože hned první střelba bude velmi důležitá,“ připomíná Jiří Holubec, asistent českého kouče Gjellanda. „Rozhodně si nemyslím, že by Markéta jela pomalu, ale určitě je nesmysl, aby se snažila hned dohánět Herrmannovou a držet se s ní za každou cenu. To by bylo sebevražedné.“

Maximem Davidové ve stíhacích závodech Světového poháru je dosud dvanáctá příčka ze Soldier Hollow. „Skoro vždycky jsem v nich couvala pořadím dozadu,“ připomněla. „Teprve v únoru v Americe jsem pochopila, o čem vlastně slovo stíhačka je.“

Tehdy poskočila ze 32. místa po sprintu o dvacet míst.

Dnes ji na startu jen 14 sekund dělí od bronzové příčky, ale zároveň bude mít i těsně za sebou početný zástup „chrtů“.

ČESKÉ TRIO PRO STÍHAČKU. Zleva Davidová, Vítková, Puskarčíková.

Při sobotním poledním tréninku se Davidová stejně jako Eva Puskarčíková vyjely klasicky a dopřály si několik položek, zatímco Veronika Vítková pouze lyžovala a nestřílela.

Vítková byla ve sprintu suverénně nejrychlejší střelkyní ze všech závodnic. Především její stojky jsou ve Švédsku ukázkové - a čisté. Zato na položkách vleže jak při smíšené štafetě, tak ve sprintu minula dva terče.

„Rozebírali jsme s ní, co se při té ležce ve sprintu stalo,“ říkal Holubec. „O jedné ráně věděla, že za ni víc zabrala. A druhá chyba mohla být ovlivněná silnějším větrem zprava. Takový poryv vám dokáže narušit i polohu na podložce.“

Na tréninku střílí Vítková i vleže skvěle. „Má nejlepší průměry z našich holek,“ zdůraznil Holubec. Proto v sobotním bezvětří ani nestála o další cvičné položky. „Zkoušet si střelbu v tak klidných podmínkách, jako byly tentokrát, Verča ani nepotřebuje, jen by dala spoustu dalších nul. To spíš ve větru by si potřebovala zatrénovat,“ usoudil kouč.

SP ve stíhacím závodě Pořadí po 6 závodech 1. Dorothea Wiererová (It.) 277

2. Lisa Vittozziová (It.) 270

3. Kaisa Mäkäräinenová (Fin.) 228

4. Marte Röiselandová (Nor.) 226

5. Anastázia Kuzminová (SR) 211

6. Paulina Fialková (SR) 148

7. Irina Krjukovová (Běl.) 148

8. Franziska Hildebrandová (Něm.) 144

9. Lena Häckiová (Švýc.) 143

10. Denise Herrmannová (Něm.) 140 34. Veronika Vítková (ČR) 60

36. Markéta Davidová (ČR) 56

41. Eva Puskarčíková (ČR) 45

63. Lucie Charvátová (ČR) 11



Do stíhačky postoupila Vítková ze 38. místa. Puskarčíková se do ní vmáčkla z 59. pozice. „Evča se nemůže v poslední době drapnout v běhu, není to na trati ono,“ podotkl Holubec.

Lisa Vittozziová, druhá závodnice Světového poháru, se vydá do závodu až ze 21. místa se ztrátou 1:01 minuty. „Snad zastřílím lépe než ve sprintu,“ připomněla Italka tři terče, které minula, a postěžovala si na nepřízeň počasí při pátečním závodě.

Tři biatlonistky z pohárové Top 10 stíhacího závodu dopadly ve sprintu ještě hůře. Až čtyřicátá v něm skončila Franziska Hildebrandová, ještě o osm příček hůře Paulína Fialková a na 53. místě Lena Häckiová.

Také Američanka Susan Dunkleeová (57.) a Francouzka Justine Braisazová (60.) si představovaly mnohem lepší vstupní pozici do nedělního klání.

Další z Francouzek Julie Simonová (61.), zkušená Němka Vanessa Hinzová (65.) či Rakušanka Lisa Theresa Hauserová (70.) se do něj vůbec neprobojovaly.

Půjde o sedmý stíhací závod této pohárové zimy.

ÚTOK ZE ZADNÍCH POZIC. Plánuje jej ze 12. místa i Kaisa Mäkäräinenová. Podrží ji tentokrát střelba?

Úvodním dvěma kralovala Kaisa Mäkäräinenová, další čtyři patřily postupně Marte Olsbuové-Röiselandové, Lise Vitozziové, Dorothee Wiererové a Denise Herrmannové.

Třikrát z šesti případů se stalo, že vítězka sprintu následně ovládla i stíhací závod: Mäkäräinenová na Pokljuce, Röiselandová v Novém Městě a Vittozziová v Oberhofu.

Největší skok na první příčku ve stíhačce zaznamenala Wiererová v Anterselvě, kde jí patřilo po sprintu až osmé místo. Naopak největší sestup z první příčky po sprintu jde na konto Markéty Davidové - rovněž v Anterselvě doběhla posléze ve stíhačce čtrnáctá.

Dnes bude chtít nejlepší z Češek zažít opačnou zkušenost.

A pořadím stoupat.