ONLINE: Biatlonistky běží stíhací závod. Jak si vedou Davidová a spol.?

Sobotní sprint se českým závodnicím nevyvedl. Ani jedna z nich nedokázala odstřílet obě položky čistě a skončily až za hranicí první dvacítky.

„Za dva je dneska moc,“ povídala dvaadvacátá Davidová. „Myslím si, že jsem měla skvělé lyže. Proto mě mrzí, že i když to přede mnou bylo tak nasekané, jsem nedokázala nic sjet. Do stíhačky to ale nebude špatné.“

Pětadvacetiletá Češka se do desetikilometrového závodu o čtyřech položkách pustí s počáteční ztrátou 54 sekund na sobotní vítězku Lisu Theresu Hauserovou z Rakouska.

Je pravda, že další soupeřky tak daleko nejsou. Vždyť třeba na desátou Norku Idu Lienovou má Davidová manko jen 16 sekund.

Ostatní Češky jsou na tom už podstatně hůř. Charvátová vyběhne jako 52. se ztrátou 1:50 minuty na první. Tereza Voborníková vyrazí ještě o šest míst později se ztrátou 2:04 minuty. V závodě se představí celkem šedesát biatlonistek.

Nejblíže Hauserové je Italka Lisa Vittozziová, která má odstup 17 sekund. Třetí vyběhne Švédka Linn Perssonová, jež má manko 24 sekund.

