Biatlon ONLINE: Stíhačka v Hochfilzenu, Davidová s Charvátovou cílí výš

Usmíření s malorážkou v úvodu nové sezony v pátek potvrdila Charvátová, která byla opět nejlepší českou střelkyní, díky čemuž si vypracovala slušnou pozici pro stíhačku. Určitě by si ale s jednou chybou představovala lepší než 23. startovní místo. Běžecky to nebylo ono.
ONLINE: Stíhací závod biatlonistek v Hochfilzenu
Sledujeme v podrobné textové reportáži.
„S mým dnešním špatným během by z toho nebyl takový supervýsledek, jaký bych po čisté střelbě očekávala. Takže si je pošetřím na jindy a až se mi všechno sejde, bude to pěkné,“ říkala po sprintu. Tak třeba už teď v neděli?
Startovní čísla Češek
23. Charvátová +1:12
Ve stíhačce v Östersundu dokázala poskočit díky pouze dvěma omylům na vynikající šesté místo. Tentokrát na desítku ztrácí 26 sekund.
S číslem 40 se do závodu vřítí Davidová, která se v úvodu sezony střelecky v individuálních závodech trápí. V kvalifikačním sprintu pro dnešní souboj chybovala třikrát. V Östersundu zase ve stíhačce kvůli pěti omylům přerušila svoji tříletou sérii, ve které se jí vždy dařilo posunovat umístění oproti sprintu.
|
Štafeta. Banán na trati, nový rekord Charvátové a pocit: Máme na boj o popředí
Suverénní výkon ze sprintu bude chtít potvrdit Francouzka Lou Jeanmonnotová, která má k dobru patnáct sekund na severské duo ve složení Maren Kirkeeideová a lídryně Světového Anna Magnussonová.