Biatlon ONLINE: Stíhací závod mužů. S Östersundem se rozloučí i čtveřice Čechů

Nejlepší výchozí pozici má z českých biatlonistů Hornig, který v sobotním sprintu obsadil 22. místo. Jeho počáteční manko činí minutu a 34 sekund. O dvanáct sekund později startuje Karlík (číslo 27), méně než dvě minuty ze začátku ztrácí i Krčmář (35).
ONLINE: Stíhací závod mužů na 12,5 kilometru
Závěrečný závod v Östersundu sledujeme podrobně.
Posledním Čechem v závodě je Štvrtecký (50), který startuje s odstupem dvou minut a 27 sekund za prvním závodníkem. Jonáš Mareček se ve sprintu umístil mimo první šedesátku biatlonistů, takže se do stíhacího závodu nekvalifikoval.
S jedničkou na dresu poběží Nor Johan-Olav Botn, který po středečním vytrvalostním závodě ovládl i sobotní sprint. Druhý Martin Uldal taktéž z Norska na něj na startu ztrácí jedenáct sekund, třetí Quentin Fillon Maillet z Francie čtrnáct sekund.
Podaří se Botnovi zkompletovat v Östersundu vítězný hattrick? A jak do konečného pořadí promluví čeští biatlonisté?
Sledujte online.