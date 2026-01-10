Biatlon ONLINE: Čtyři Češi ve stíhačce, nejlepší pozici má v Oberhofu Krčmář

Žádný z Čechů nebyl ve sprintu střelecky bezchybný, což reprezentanty obvykle vylučuje z boje o nejlepší desítku. Tři z nich chybovali jednou. I díky nejrychlejšímu běhu, celkově 21. času na lyžích, si nejlépe vedl Krčmář, který do závodu vstupuje s mankem minuty a půl, necelých 40 sekund za první desítkou.
V letošní sezoně byl nejzkušenější reprezentant zatím nejlépe 14. v závodě s hromadným startem. Podaří se mu toto umístění atakovat?
Češi na startu
Půl minuty na něj ztrácí navrátilec do Světového poháru Mikyska (startovní číslo 33), který se při svém prvním startu mezi elitou v této sezoně vešel na body.
Běžecky se ale trápil: „Dneska jsem na to absolutně neměl. Mám problémy s nohou, budeme se muset s fyzioterapeutkou snažit ji uvolnit,“ říkal po sprintu pro ČT sport. Dá nohu do kupy?
Až s číslem 39 do závodu vyráží nejlépe postavený český reprezentant v hodnocení Světového poháru Hornig. Devatenáctý nejlepší biatlonista sezony třikrát chyboval a je ve stíhačce alespoň největším českým adeptem na zlepšení.
To Mareček chyboval jen jednou, z Čechů měl ale nejhorší běh, a proto vybíhá až v poslední desítce.
Po předvánočním triumfu v hromadném závodě si druhé vítězství v řadě a třetí v sezoně ve čtvrtek připsal Ital Tommaso Giacomel, který má ideální možnost vyšvihnout se do čela Světového poháru před nepřítomného Nora Johana-Olava Botna. V celkovém hodnocení na něj ztrácí z druhého místa 39 bodů, přičemž za vítězství ve stíhačce by jich dostal devadesát.