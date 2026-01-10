Premium

Biatlon ONLINE: Čtyři Češi ve stíhačce, nejlepší pozici má v Oberhofu Krčmář

9:41
V prvním novoročním biatlonovém klání si účast ve stíhacím závodu zajistili čtyři čeští závodníci. V Oberhofu o vylepšení pozice ze sprintu usilují na startu osmnáctý Michal Krčmář a trojice Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig a Jonáš Mareček. Jejich snažení budeme sledovat od 12 hodin v podrobné online reportáži.

Michal Krčmář se chystá vběhnout do sprintu v Oberhofu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Žádný z Čechů nebyl ve sprintu střelecky bezchybný, což reprezentanty obvykle vylučuje z boje o nejlepší desítku. Tři z nich chybovali jednou. I díky nejrychlejšímu běhu, celkově 21. času na lyžích, si nejlépe vedl Krčmář, který do závodu vstupuje s mankem minuty a půl, necelých 40 sekund za první desítkou.

ONLINE: Stíhací závod biatlonistů v Oberhofu

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

V letošní sezoně byl nejzkušenější reprezentant zatím nejlépe 14. v závodě s hromadným startem. Podaří se mu toto umístění atakovat?

Češi na startu

1. Giacomel (It.)
18. Krčmář +1:27
33. Mikyska +1:57
39. Hornig +2:07
51. Mareček +2:16

Půl minuty na něj ztrácí navrátilec do Světového poháru Mikyska (startovní číslo 33), který se při svém prvním startu mezi elitou v této sezoně vešel na body.

Běžecky se ale trápil: „Dneska jsem na to absolutně neměl. Mám problémy s nohou, budeme se muset s fyzioterapeutkou snažit ji uvolnit,“ říkal po sprintu pro ČT sport. Dá nohu do kupy?

Všechny barvy nečasu. Zákeřný Oberhof dává biatlonistům zabrat, pomůže změna?

Až s číslem 39 do závodu vyráží nejlépe postavený český reprezentant v hodnocení Světového poháru Hornig. Devatenáctý nejlepší biatlonista sezony třikrát chyboval a je ve stíhačce alespoň největším českým adeptem na zlepšení.

To Mareček chyboval jen jednou, z Čechů měl ale nejhorší běh, a proto vybíhá až v poslední desítce.

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Po předvánočním triumfu v hromadném závodě si druhé vítězství v řadě a třetí v sezoně ve čtvrtek připsal Ital Tommaso Giacomel, který má ideální možnost vyšvihnout se do čela Světového poháru před nepřítomného Nora Johana-Olava Botna. V celkovém hodnocení na něj ztrácí z druhého místa 39 bodů, přičemž za vítězství ve stíhačce by jich dostal devadesát.

