Kdo má lepší tým? Štafetová bitva gigantů je tady. S nečekaným norským tahem

Na individuální tituly 1:1.

Na medaile z individuálních závodů 3:3.

Vyrovnaný je zatím souboj norských a francouzských mužů na tomto šampionátu.

Který tým je silnější? Štafeta je má od 15 hodin rozsoudit.

„Oba týmy jsou vyrovnané. Ani jeden není v mých očích větším favoritem,“ soudí český kouč Ondřej Rybář.



Sestavy byly do poslední chvíle zahalené tajemstvím.

V pátek ráno odmítal norský kouč Egil Kristiansen prozradit cokoliv o složení svého kvarteta. Vzápětí se však reportéři ptali Johannese Böa: „Pojedete opět poslední úsek?“

„Ano,“ odpověděl bez váhání.

Stejně tak Sturla Holm Lägreid potvrdil, že má štafetu rozbíhat.

Na druhý a třetí úsek se počítalo s Tarjeiem Böem a Johannesem Dalem.

Johannes Bö se ještě před pátečním tréninkem rozhovořil, jak chce po nepříliš vydařeném singl mixu svůj poslední úsek pojmout: „Pojedu ho jako sprint, v tempu hned od začátku. Na střelbu se nebudu nijak stresovat a odstřílím položky v tempu, které ovládám. V předchozích závodech jsem se je až příliš snažil urychlit.“



Očekával, že se na závěrečném úseku se utká s Francouzem Jacquelinem. S kým také jiným, že?

Když však byl kouč Kristiansen v pátek dopoledne konfrontován s Böovým vyjádřením, odmítl ho potvrdit: „Pokud to Johannes řekl, jsou to jeho slova, jeho odpovědnost. My zatím nic o sestavě sdělovat nebudeme. Snažíme se ji složit nesmírně pečlivě, abychom maximálně využili potenciál našich sportovců.“

Čísla a fakta před štafetou mužů Vybrané sestavy:

1 NORSKO

Lägreid, T. Bö, J. Bö, Christiansen

2 FRANCIE

Guigonnat, Fillon Maillet, Desthieux, Jacquelin

3 NĚMECKO

Lesser, Rees, Peiffer, Doll

4 RUSKO

Chalili, Jelisejev, Loginov, Latypov

5 ŠVÉDSKO

Femling, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson

6 ITÁLIE

Bionaz, Hofer, Giacomel, Windisch

7 RAKOUSKO

Komatz, Eder, Leitner, J. Eberhard

8 UKRAJINA

Cymbal, Pidručnyj, Pryma, Dudčenko

9 FINSKO

Harjula, Seppala, Ranta, Hidensalo

10 ŠVÝCARSKO

Hartweg, Weger, Finello, Wiestner

11 ČESKO

Karlík, Moravec, Štvrtecký, Krčmář

13 SLOVINSKO

Dovžan, Fak, Tršan, Cisar

Startuje 27 štafet.

Jak to bylo loni: MS 2020 - štafeta mužů

1. Norsko 1:12:35,9 (0+4)

2. Norsko +21,5 (1+12)

3. Německo +36,2 (1+8)

4. Rusko +1:44,7 (0+9)

5. Slovinsko +1:45,8 (0+8)

6. Rakous. +2:28,5 (2+12)

13. ČESKO +3:54,8 (0+14)

Od reportéra listu VG poté dostal kouč otázku: „Ale ti čtyři, co pojedou, jsou ti samí biatlonisté, kteří tu absolvovali předchozí tři závody, ano?“

"Uvidíme. Necháváme všechny možnosti otevřené. Nechceme ani závodníkům nic sdělovat v předstihu.“

A pak přišlo velké překvapení.

Finišmanem norské štafety bude 28letý Vetle Chrsitiansen. Muž, který je patnáctý ve Světovém poháru a ve všech dosavadních závodech na Pokljuce byl jen norským náhradníkem.

Mimo hru naopak zůstal Johannes Dale, bronzový z vytrvalostního závodu a čtvrtý ze sprintu, navíc třetí biatlonista pohárové klasifikace.

Důvod? Podle norských trenérů psychická nejistota Daleho na střelnici v posledních třech štafetách, do nichž nastoupil. Dale v nich vykázal střeleckou úspěšnost jen 70,1 procenta, zatímco Christiansen 85,8 procenta.

Ovšem ani Christiansen nemá na štafetu nejlepší vzpomínky. Loni ji na mistrovství světa v Anterselvě rozbíhal, musel po stojce na trestné kolo a dorazil na předávku se ztrátou 38 sekund. Norové posléze podlehli Francouzům.

Zklamaný Dale

„Po závodech, jaké jsem tu předvedl, jsem očekával, že budu v sestavě štafety,“ reagoval Johannes Dale na volbu trenérů. „Ale Vetle je velmi dobrým biatlonistou.“

V předchozích závodech na Pokljuce rozhodně Dale nebyl nejhorším z Norů. Tento primát jednoznačně držel Tarjei Bö, devátý ve sprintu, čtrnáctý ve stíhačce a sedmdesátý ve vytrvalostním závodě.

Nicméně starší z bratrů Böových si své místo ve štafety udržel.

„Tarjei se v ní vždy dokázal vzepnout k vynikajícím výkonům, dokonce i tehdy, když byl nachlazený, nebo se mu nevedlo v předchozích závodech,“ hájil jeho nominaci bratr Johannes.

Volba trenérů zaskočila také samotného Christiansena. „Kdyby mi někdo předtím řekl, že pojedu poslední úsek štafety poté, co jsem tu vůbec nezávodil, tak bych mu odpověděl, že to by byl největší šok tohoto šampionátu,“ vykládal.

Popisoval, že týden, během nějž se nepostavil na start, se mu hodně vlekl. „Ale snažil jsem se motivovat, jak to jen šlo. Absolvoval jsem na tréninku i soukromé testovací závody. Cítím, že jsem udělal vše, co šlo, abych byl připraven.“

NEČEKANÝ FINIŠMAN. Vetle Sjaastad Christiansen během stíhačky v Kontiolahti

Nikdo z norských trenérů, ani sportovní ředitel Per Arne Botnan se nevyjádřil konkrétně k tomu, proč Christiansenovi přidělili právě poslední úsek. „Rozhodli jsme se pro takovou sestavu, kterou považujeme za nejlepší. Bude to vzrušující závod,“ řekl pouze Botnan.

A tak se začalo spekulovat, hlavně v norských a francouzských médiích. Proč není Johannes Bö finišmanem?

Možná právě proto, aby se vyhnul přímému souboji s Emilienem Jacquelinem, na nějž nemá z ledna nejlepší vzpomínky.

Protože jak v Oberhofu, tak v Anterselvě, mu Johannes Bö na závěrečném úseku podlehl.

JACQELIN UMÍ PORÁŽET JOHANNESE BÖA. Takhle jej udolal loni ve stíhačce na MS v Anterselvě.

Také francouzská sestava bude jiná, než se na počátku šampionátu předpokládalo. Tehdy v ní ještě měl vyhrazené místo Fabien Claude, který měl doplnit jisté trio Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux a Emilien Jacquelin.

Jenže Claude nepojede. Místo něj závod rozběhne původní náhradník Antonin Guigonnat, překvapivý mistr světa v singl mixu.

„Rozhodnutí jsme udělali už ve středu před vytrvalostním závodem,“ tvrdil sportovní ředitel Stéphane Bouthiaux. „Fabien odvedl ve štafetě v minulosti skvělou práci, ale tady se nenachází v nejlepším rozpoložení a bojoval i s nachlazením.“

Na Pokljuce dojel Claude dvanáctý ve stíhačce a 41. ve sprintu i ve vytrvalostním závodě.

V aktuální sezoně se zatím uskutečnily čtyři pohárové štafety. Norsko triumfovalo v té zahajovací v Kontiolahti. V Hochfilzenu zvítězili Švédové a pak už dvakrát Francouzi.

Tým Tre Kronor chce také na Pokljuce promluvit do bitvy na nejvyšších příčkách. Na třetím a čtvrtém úseku má své dvě hvězdy, mistra světa ve sprintu Martina Ponsiluomu a stříbrného ze stíhačky Sebastiana Samuelssona. Otázkou je, jakou výchozí pozici jim připraví dva slabší články štafety Peppe Femling a Jesper Nelin.

ŠVÉDSKÝ TRUMF. Mistr světa Martin Ponsiluoma.

Morální posilou pro švédský tým je přílet jejich šéftrenéra Johannese Lukase, který musel na operaci poté, co upadl ze schodů na Světovém poháru v Anterselvě.

Neočekávalo se, že by se k týmu vrátil do konce sezony, ale úspěchy na tomto mistrovství jej motivovaly k cestě do Slovinska.

„Měl jsem zůstat doma šest týdnů, ale už jsem to nemohl na gauči vydržet,“ popisoval. „Než abych se díval na závody z gauče, budu radši stát v lese a křičet. Budu opatrný.“

Čísla a fakta před štafetou žen Vybrané sestavy:

1 NĚMECKO

Hinzová, Hettichová, Herrmannová, Preussová

2 FRANCIE

Bescondová, A. Chevalierová-Bouchetová, Ch. Chevalierová, Simonová

3 ŠVĚDSKO

Skottheimová, Perssonová, E. Öbergová, H. Öbergová

4 RUSKO

Pavlovová, Akimovová, Mironovová, Kajševová

5 NORSKO

Tandrevoldová, Eckhoffová, Lienová, Röiselandová

6 BĚLORUSKO

’Krjukovová, Alimbekavová, Solaová, Kručinkinová

7 ITÁLIE

Vittozziová, Carrarová, Sanfilippová, Wiererová

8 UKRAJINA

Merkušinová, Džimová, Blašková, Pidhrušná

9 RAKOUSKO

Zdoucová, Innerhoferová, Schweigerová, Hauserová

10 ČESKO

Jislová, Puskarčíková, Davidová, Charvátová

11 ŠVÝCARSKO

A. Gasparinová, S. Gasparinová, E. Gasparinová

12 USA

Dunkleeová, Reidová, Eganová, Irwinová

19 SLOVENSKO

I. Fialková, P. Fialková, Horváthová, Machyniaková Startuje 23 štafet Jak to bylo loni: MS 2020 - štafeta žen

1. Norsko 1:07:05,7 (1+9)

2. Německo +10,7 (0+9)

3. Ukrjina +18,4 (0+8

4. ČESKO +31,1 (0+10)

5. Švédsko +44,9 (1+11)

6. Švýcarsko +47,1 (0+11)

Před rokem Švédové obsadili ve štafetě až 10. místo, když je zbrzdila dvě trestná kola Femlinga.

Do medailové bitvy chtějí promluvit také Rusové, třetí v zatím poslední pohárové štafetě. „A rozhodně bych nepodceňoval ani Němce,“ říká český kouč Rybář. Jejich prapor po katastrofálních výkonech ve sprintu a stíhačce pozdvihl Arnd Peiffer stříbrem ve vytrvalostním závodu.

Čeští muži se v prosinci v Hochfilzenu překvapivě propracovali ve štafetě na páté místo, tehdy ještě s Tomášem Mikyskou na prvním úseku.

Tentokrát by pro sestavu Mikuláš Karlík, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Michal Krčmář bylo úspěchem umístění do osmé příčky.

„Nepřijeli jsme bojovat o 10. nebo 15. místo,“ říká kouč Rybář.

Ženy: Francouzky bez Braisazové

Překvapení se odehrálo i při nominacích favoritů do ženských štafet (start v sobotu v 11.45). V sestavě Francouzek chybí Justine Braisazová-Bouchetová, patnáctá ve Světovém poháru.

„Justine se tu nedaří ani na lyžích, ani střelecky,“ vysvětloval sportovní ředitel Bouthiaux. „Obtížně snáší kritiku, která se na její hlavu snesla, a my nechceme riskovat, že proto na střelnici selže. Alespoň dostane čas na odpočinek před nedělním hromadným závodem.“

Místo ní se představí Chloe Chevalierová, až 43. v celkovém pořadí Světového poháru. Na možnost startu byla upozorněna už ve středu.

„Nehrajeme se sestavami poker. Chceme, aby se na ně mohli závodníci ve své mysli dostatečně připravit. Chloe od začátku sezony ukazovala, že umí převzít zodpovědnost,“ tvrdil Bouthiaux.

Titul v závodě žen obhajují Norky, loni však ještě měly v sestavě Synnöve Solemdalovou, která mezitím ukončila kariéru. Letos tedy k Ingrid Tandrevoldové, Tiril Eckhoffové a Marte Oslbuové-Röiselandové přibude mladá Ida Lienová.

PŘED ROKEM. Norky Marte Olsbuová Röiselandová, Tiril Eckhoffová, Ingrid Tandrevoldová a Synnöve Solemdalová (zleva) vyhrály ženskou štafetu na MS v Anterselvě.

Dosavadní čtyři štafety této pohárové sezony měly pokaždé různé vítězky. Postupně zvítězily Švédky, Norky, Němky a Rusky, ale nejvyrovnanější formu prokázaly Francouzky, dvakrát druhé a jednou třetí.

Maximem českého týmu bylo 6. místo v Oberhofu. A umístění v první šestce vyhlásili za cíl i čeští trenéři.

Pokusí se o něj sestava Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Markéta Davidová a Lucie Charvátová.