Číslo 1 dostává... Markéta Davidová. Zkraje měl být slabší vítr, říká kouč

Čísla a fakta před sprintem žen Startovní čísla,

favoritky a Češky:

1 DAVIDOVÁ (ČR)

3 Alimbekavová (Běl.)

7 Herrmannová (Něm.)

11 Röiselandová (Nor.)

15 Preussová (Něm.)

17 CHARVÁTOVÁ (ČR)

18 Eckhoffová (Nor.)

23 Chevalierová-Bouchetová (Fr.)

25 Hauserová (Rak.)

27 Simonová (Fr.)

29 E. Öbergová (Švéd.)

31 H. Öbergová (Švéd.)

36 Wiererová (It.)

64 PUSKARČÍKOVÁ (ČR)

83 JISLOVÁ (ČR)

Startuje 99 závodnic. SP ve sprintu

průběžné pořadí:

1. Eckhoffová (Nor.) 268

2. Röiselandová (Nor.) 262

3. H. Öbergová (Švéd.) 260

4. Preussová (Něm.) 199

5. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) 190

6. Hauserová (Rak.) 182

9. DAVIDOVÁ (ČR) 169

48. CHARVÁTOVÁ (ČR) 37 Jak to bylo loni

MS 2020 - sprint:

1. Röiselandová 21:13,1 (1)

2. Dunkleeová (USA)

+6,8 (0)

3. CHARVÁTOVÁ (ČR)

+21,3 (1)

4. Pidhrušná (Ukr.)

+25,6 (1)

5. Herrmannová (Něm.)

+30,5 (3)

6. Vittozziová (It.) +37,6 (2)

24. PUSKARČÍKOVÁ

+1:11,5 (2)